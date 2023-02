Real Madrid is samen met Liverpool favoriet in de race om de Engelse superster Jude Bellingham vast te leggen van Borussia Dortmund in de zomer.

talkSPORT BET heeft beide Champions League-finalisten van vorig seizoen op 3/1 geprijsd om de 19-jarige middenvelder deze zomer te contracteren.

De tiener kwam in de zomer van 2020 voor ongeveer £ 25 miljoen over van Championship-kant Birmingham naar Borussia Dortmund, minder dan een maand na zijn 17e verjaardag.

Ondanks zijn jonge leeftijd werd de starlet meteen een vaste waarde in het eerste elftal en werd al snel een van de eerste namen op het teamblad.

Meer dan 100 optredens later, en hij heeft al 22 interlands voor Engeland gewonnen ondanks dat hij nog in zijn tienerjaren is, kijken ’s werelds grootste clubs allemaal naar de middenvelder.

Real Madrid heeft gevochten van een onwaarschijnlijke bestemming tot een van de favorieten.

Los Blancos’ middenveldtrio van Toni Kroos, Luka Modric en Casemiro won de club vijf Champions League-titels in de afgelopen negen jaar, maar de laatste vertrok in de zomer naar Manchester United en de andere twee zijn nu ver in de dertig en hebben contracten die aflopen deze zomer.

De wisseling van de wacht in het centrum van Real Madrid is al begonnen met spelers als Federico Valverde, Eduardo Camavinga en Aurelien Tchouameni al in de selectie.

En het lijkt erop dat Carlo Ancelotti op de markt zou kunnen zijn om nog meer vuurkracht toe te voegen aan een middenveld dat, vooral met de toevoeging van Bellingham, het Europese voetbal wel eens tien jaar zou kunnen domineren.

Jude Bellingham transferkansen – Zomer 2023 (talkSPORT BET)

Liverpool – 3/1

Real Madrid – 3/1

Manchester City – 6/1

Manchester United – 10/1

Elke Franse club – 12/1

Elke Duitse club – 12/1

Elke Italiaanse club – 12/1

– Arsenaal – 16/1

Chelsea- 16/1

Newcastle – 16/1

Tottenham – 33/1

Liverpool wordt al lang in verband gebracht met de voormalige speler van Birmingham en werd de afgelopen seizoenen altijd gezien als favoriet om het team te zijn dat hem uit de Bundesliga zou halen.

De huidige Reds-baas Jurgen Klopp leidde Borussia Dortmund eerder naar back-to-back Bundesliga-titels en de Champions League-finale terwijl hij de leiding had over de Schwarzgelben.

Met de Premier League die zo financieel dominant is in alle wereldwijde voetbalcompetities, was het altijd waarschijnlijk dat Engelse teams zouden beginnen te domineren op het Europese toneel.

Engelse teams hebben twee van de laatste zeven Champions League-titels gewonnen, hoewel Real Madrid er in die tijd vier heeft gewonnen en geen tekenen vertoont dat hun dominantie ten einde komt.

De regerend kampioen versloeg vorig seizoen PSG, Chelsea, Man City en Liverpool op weg naar het winnen van hun 14e titel, en versloeg de Reds dinsdagavond met 5-2 op Anfield in een herhaling van de finale van vorig seizoen.

Aangezien geen van de vier Engelse teams de openingswedstrijd van hun knock-outronde in de Champions League heeft gewonnen, lijkt het erop dat het Engelse tijdperk van dominantie nog even op zich laat wachten.

Beide Manchester-clubs zijn ook sterk in verband gebracht met de ondertekening van Bellingham, met Pep Guardiola’s kant geprijsd op 6/1, met United iets verder achter op 10/1.

