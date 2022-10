Real Madrid hält zu Hause gegen Girona, da Toni Kroos zum ersten Mal in seiner Karriere rot sieht – Europäische Zusammenfassung | Fußball Nachrichten

Real Madrid trennte sich am Sonntag im Santiago Bernabeu von Girona mit einem 1:1-Unentschieden, aber der amtierende Meister setzte seine ungeschlagene Serie in La Liga fort und hat einen Punkt Vorsprung auf Barcelona.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit eröffnete Real in der 70. Minute das Tor durch Vinicius Jr., aber ihre Führung wurde 10 Minuten später durch einen Elfmeter von Cristhian Stuani zunichte gemacht.

Real war mehr als eine Stunde lang frustriert, schaffte aber schließlich den Durchbruch, als sein geduldiges Aufbauspiel es Federico Valverde ermöglichte, den Ball in den Fünfmeterraum zu bringen, wo Vinicius zur Stelle war, um ihn ins Netz zu tippen.

Girona wurde eine Rettungsleine übergeben, als Marco Asensio den Ball im Strafraum handhabte und der Schiedsrichter nach einer VAR-Prüfung einen Elfmeter verhängte, wobei Stuani auf den Punkt trat und Thibaut Courtois in die falsche Richtung schickte, um den Ausgleich zu erzielen.

Reals Rodrygo dachte, er hätte das Spiel im Todeskampf gewonnen, als er mit Gironas Torhüter Paulo Gazzaniga um den Ball kämpfte, aber der Schiedsrichter erkannte sein Tor nicht an, da der Torhüter den Ball kontrollierte, als der Brasilianer ihn bündelte.

Noch schlimmer wurde das Spiel für Real, als Mittelfeldspieler Toni Kroos nach Gelb-Rot in der Nachspielzeit vom Platz gestellt wurde. Girona, der 16. in der Gesamtwertung ist, holte sich einen wertvollen Punkt, als seine Spieler erleichtert zu Boden sanken.

Union erzielt den Sieger der Nachspielzeit, um an der Spitze zu bleiben

Bild:

Union Berlin kehrte zum Bundesliga-Gipfel zurück





Union Berlin erzielte am Sonntag durch Danilho Doekhi einen Siegtreffer in der Nachspielzeit, holte sich einen 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach und bleibt Tabellenführer der Bundesliga, einen Punkt vor Bayern München.

Kevin Behrens‘ starker Kopfball glich das Ergebnis im 79. für Union aus und verhinderte eine zweite Niederlage in Folge für den Verein, der überraschenderweise mehr als einen Monat lang das Titelrennen anführte, bevor Doekhi in letzter Minute gewann.

Union liegt nach dem 6:2-Sieg gegen Mainz 05 am Samstag auf 26, die Bayern auf 25 Punkten.

Gladbachs Nico Elvedi köpfte in der 33. Minute nach einer Lars-Stindl-Ecke in Führung, die Gäste kontrollierten in der ersten Halbzeit den Ballbesitz.

Die Gastgeber, die letzte Woche gegen den VfL Bochum verloren hatten, machten nach der Pause weiter und verdienten den Ausgleich, als Behrens Keeper Tobias Sippel elf Minuten vor Schluss besiegte.

Union brachte den Ball dann erneut ins Netz, aber Christopher Trimmels Kopfball in der 87. Minute wurde vom VAR überstimmt, bevor Doekhi mit dem letzten Zug des Spiels den Sieg erzielte.

Sarri beklagt den Zusammenbruch von Lazio gegen Salernitana

Bild:

Matteo Cancellieri und Boulaye Dia raufen sich





Lazio-Trainer Maurizio Sarri sagte, sein Team habe bei der 1:3-Heimniederlage gegen Salernitana am Sonntag in der Serie A den Kopf verloren.

Sarris Mannschaft ging in der Liga mit sechs aufeinanderfolgenden Gegentoren ins Spiel und war nur ein Spiel davon entfernt, die Rekordserie des Vereins von sieben Mal in Folge aus dem Jahr 1998 zu erreichen.

„Wir hatten das Spiel bis zum Ausgleich komplett unter Kontrolle, was uns unvorbereitet erwischte. Wir gingen wahrscheinlich davon aus, dass das Spiel gewonnen wurde, und dadurch verloren wir unser gesamtes Gleichgewicht und unsere Form“, sagte Sarri gegenüber DAZN.

Lazio erzielte mit Mattia Zaccagni in der 41. Minute das erste Tor, sah aber, wie die Gäste nach der Pause drei Tore erzielten.

„Das Spiel hat sich nach dem 1:1 verändert, der Schiedsrichter hat nicht geholfen, die Situation zu beruhigen, aber wir hätten trotzdem die Kraft haben müssen, all das zu überwinden“, sagte Sarri.

Lazio beendete einen miesen Tag, als Mittelfeldspieler Sergej Milinkovic-Savic in der 72. Minute eine Gelbe Karte bekam und ihn für das bevorstehende Derby gegen den AS Rom sperrte.

„Es war nicht nur keine Gelbe Karte, es war nicht einmal ein Foul, Milinkovic-Savic hatte den Ball bereits zugespielt, der andere Spieler war zu spät und es gab keine Möglichkeit, den Zusammenstoß zu vermeiden“, sagte Sarri.

„In 50 Jahren Fußball habe ich noch nie eine solche Gelbe Karte für eine Mannschaft gesehen, die angreift und in Ballbesitz ist. Wenn ich sage, was ich wirklich denke, wird mir eine sechsmonatige Sperre auferlegt.“

Lazio spielt am Donnerstag beim niederländischen Klub Feyenoord in der Europa League, bevor es am Sonntag auswärts gegen die Roma antritt.

„Wir müssen uns wieder in Ordnung bringen und neu anfangen, beginnend mit der Reise nach Holland, dann können wir über das Derby danach nachdenken“, sagte Sarri.

Lazio ist mit 24 Punkten Vierter in der Gesamtwertung, acht hinter Spitzenreiter Napoli. Salernitana sind 10.