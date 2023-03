Manchester United leidde met 4-1 in totaal in dit Europa League-laatste-16 gelijkspel voorafgaand aan de terugwedstrijd in Spanje op donderdag.

Real Betis vs Manchester United kansen

Hier zijn de laatste wedstrijdkansen voor Real Betis vs Manchester United.

Beste bookmakers om in te zetten op Real Betis vs Manchester United

Dit zijn onze best beoordeelde sites voor voetbalweddenschappen in het VK:

Real Betis vs Manchester United voorspellingen

Manchester United bevindt zich in een zeer gezonde positie op weg naar de tweede etappe van dit Europa League-laatste-16-gelijkspel.

Er waren twijfels op weg naar de eerste wedstrijd op Old Trafford. Ten eerste is Real Betis een zeer goede ploeg. Ze zijn sterke kanshebbers voor een plaats in de top vier van La Liga en spelen volgend seizoen misschien wel Champions League-voetbal.

Bovendien had United op Anfield net met 7-0 verloren van Liverpool. Het was de zwaarste nederlaag aller tijden van de club – en het werd hen toegebracht door hun aartsrivalen.

Velen voorspelden dat er een soort kater zou zijn als de ploeg van Erik ten Hag de volgende keer het veld op zou gaan.

United was zelfs uitstekend in de heenwedstrijd. Ze kwamen al vroeg op voorsprong via Marcus Rashford, en hoewel Betis gelijk speelde voor de pauze, scoorde United drie keer zonder antwoord in de tweede helft.

Het vierde doelpunt, gescoord door Wout Weghorst (zijn eerste voor de club), geeft de ploeg van Ten Hag voldoende ademruimte in aanloop naar de return.

Zelfs een verlies met twee duidelijke doelpunten in het Estadio Benito Villamarin zou niet genoeg zijn om United uit het toernooi te slaan.

De bezoekers van Sevilla mikken natuurlijk op een overwinning, maar een totaal voordeel van 4-1 betekent dat ze een aanzienlijke foutmarge hebben.

Onze deskundige wedtips voor Real Betis vs Manchester United.

Wedtips Real Betis vs Manchester United

Manchester United zou donderdag een plaats in de kwartfinales van de Europa League moeten boeken, en Real Betis zal een achterstand van drie doelpunten waarschijnlijk niet meer goedmaken.

Real Betis wint – 27/10 (Spreadex)

Vanuit een gokperspectief moeten tweebenige gelijkspel altijd apart worden behandeld als eenmalige, op zichzelf staande wedstrijden.

Hoewel de stand bij de aftrap donderdag 0-0 zal zijn, zegt dat niet het hele verhaal. Manchester United staat met 4-1 voor, en dat feit verandert de manier waarop beide teams de wedstrijd zullen benaderen.

Inderdaad, een heel andere wedstrijd zou deze week spelen als Betis het team was met een voorsprong van drie doelpunten om te beschermen.

Gezien de grootte van hun voordeel vanaf de heenwedstrijd, zou een 1-0 of 2-1 nederlaag een goed resultaat zijn voor United.

Het spreekt voor zich dat Ten Hag deze wedstrijd het liefst zou winnen. Maar een nipte nederlaag zonder enig drama zou een behoorlijke uitkomst zijn voor een team dat dit weekend de FA Cup-kwartfinale tegen Fulham met één oog kan zien.

Diep vanbinnen zullen Manuel Pellegrini en zijn spelers weten dat hun deelname aan de Europa League donderdagavond vrijwel zeker ten einde komt.

Maar ze kunnen nog steeds wat trots redden door de overhand te krijgen op een van de partijen die er sterk op gebrand zijn om de trofee dit seizoen in de wacht te slepen.

Gezien de aantrekkelijke kansen die beschikbaar zijn, is het de moeite waard om in deze thuisoverwinning te steunen.

Real Betis scoort als eerste – 7/5 (Spreadex)

Real Betis zal donderdag snel moeten beginnen om kans te maken op plaatsing bij de laatste acht.

Hoe langer ze op totaal drie doelpunten achterstand blijven, hoe kleiner de kans dat ze een comeback kunnen maken.

We mogen daarom verwachten dat de gastheren uit de vallen komen vliegen voor wat een luidruchtige menigte zou moeten zijn in het Estadio Benito Villamarin.

United ging met 1-0 onderuit tegen Barcelona in de uitwedstrijd van hun knock-outronde play-off, en ze kregen ook het eerste doelpunt tegen bij Omonia Nicosia in de groepsfase.

Ondertussen hebben in La Liga alleen Barcelona, ​​Real Madrid en Real Sociedad betere records in de eerste helft van thuiswedstrijden dan Betis, die gelijk speelde met Madrid in hun laatste wedstrijd in Villamarin.

Opvallend is ook dat United de neiging heeft om Premier League-wedstrijden langzaam op te starten.

Als we wedstrijden in zes periodes van 15 minuten verdelen, hebben de Rode Duivels in het eerste kwartier de meeste doelpunten tegen gekregen.

Pellegrini is hoe dan ook een aanvallende manager, maar hij zal er vooral op gebrand zijn om zijn ploeg op de voorste voet te zien spelen vanaf het eerste fluitsignaal op donderdag.

Meer dan 2,5 doelpunten – 4/5 (Spreadex)

Er vielen meer dan 2,5 doelpunten binnen slechts 52 minuten na de heenwedstrijd op Old Trafford, en we denken dat dezelfde weddenschap ook deze keer een goede prijs biedt.

Veel van de recente games van Betis scoorden hoog. De bovenstaande selectie zou hebben uitbetaald in zes van hun laatste acht ontmoetingen in alle competities.

Sinds begin februari vielen er gemiddeld 3,75 doelpunten in wedstrijden waarbij de ploeg van Pellegrini betrokken was.

Manchester United werd de laatste time-out op een 0-0 gelijkspel gehouden door Southampton, maar die wedstrijd werd sterk beïnvloed door het wegsturen van Casemiro in de eerste helft.

Sinds de jaarwisseling zijn er in 75 procent van hun wedstrijden drie of meer doelpunten gemaakt, inclusief alle drie hun onderlinge confrontaties in de continentale competitie.

Betis zal risico’s moeten nemen om weer op gelijke hoogte te komen. Dat verhoogt niet alleen de kans dat ze scoren, maar maakt het ook waarschijnlijker dat ze zullen toegeven.

Het is moeilijk voor te stellen dat dit een saaie, laag scorende terugwedstrijd is, dus meer dan 2,5 doelpunten maken lijkt een verstandige selectie.

Hoe Chelsea vs Borussia Dortmund te bekijken

Plaats: Estadio Benito Villamarin, Sevilla, Spanje.

Estadio Benito Villamarin, Sevilla, Spanje. Datum en tijd: Donderdag 16 maart 2023, 17.45 uur.

Donderdag 16 maart 2023, 17.45 uur. Hoe te kijken: BT Sport 1.

