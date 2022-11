Reaktionen auf Habecks Initiative: Deutsche Wirtschaft raus aus China? Moment!

Robert Habeck will der deutschen Wirtschaft Mut machen, sich weg von China neu zu orientieren. Die angekündigte Unterstützung kommt gut an. Doch die Unternehmen haben sich längst durchgesetzt, auch wenn es länger dauern dürfte, als vom Wirtschaftsminister behauptet.

Eine der vielen Herausforderungen des Ministerdaseins ist sicherlich die glaubwürdige Darstellung von Fachwissen. Robert Habeck ist erst seit knapp einem Jahr Bundeswirtschaftsminister, er war noch nie in Südostasien und doch soll er offiziell deutschen Unternehmen den zukünftigen Weg in der Region zeigen. Und das tut Habeck tatsächlich vor und während der Asien-Pazifik-Konferenz (APK) in Singapur. Deutsche Unternehmer könnten die lautstarke Kritik des Grünen-Politikers an ihrer Abhängigkeit von China als Affront empfinden. Doch auf den ersten Blick, wenn sie in die Öffentlichkeit treten, passt nichts zwischen den Minister und die Spitzenvertreter der deutschen Industrie und des Mittelstands. Auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch, dass Habeck eine Richtung vorgibt, die viele Unternehmen längst eingeschlagen haben.

Zufälligerweise fällt die Traditionskonferenz in eine Zeit, in der die Beziehungen Deutschlands zu China so viel Beachtung finden wie schon lange nicht mehr. Zuerst zerschmetterte Staatschef Xi Jinping westliche Hoffnungen, sich von Putins Russland distanzieren zu können, dann ließ er sich vom Volkskongress historische Macht verleihen und schließlich musste die Bundesregierung mit der Gewährung des chinesischen Staatskonzerns Cosco zwei umstrittene Entscheidungen treffen eine Minderheitsbeteiligung an einem Teil des Hamburger Hafens erlaubte, lehnte aber eine Übernahme des Chipherstellers Elmos durch ein von Peking kontrolliertes Unternehmen ab. Hinzu kam ein Antrittsbesuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Peking, im Vorfeld forderten mehrere prominente Politiker von FDP und Grünen die Kanzlerin auf, „Haltung“ zu zeigen.

Und schließlich ist es Habeck, der die Beziehungen zu China weiterhin stark in den Vordergrund stellt: „Die wirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von China ist zu groß“, sagte er ntv.de auf dem Flug nach Singapur. Er will den Unternehmen deshalb Anreize bieten, sich breiter aufzustellen; auch andere Länder bei Rohstoffquellen, Produktionsstandorten und Absatzmärkten zu berücksichtigen. Kaum ein anderes geografisches Gebiet bietet so viele Möglichkeiten wie die Länder von Japan bis Australien, von Indien bis zu den Philippinen. Intensivierte Zusammenarbeit mit etablierten Volkswirtschaften wie Südkorea und Singapur sowie verstärktes Engagement in sog Schwellenländer wie Indien und Indonesien versprechen auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten echtes Wachstum.

Was, wenn China den Konflikt mit Taiwan eskaliert?

Als Habeck gemeinsam mit Siemens-CEO Roland Busch die 17. APK eröffnete, war Busch richtig begeistert. Alle „Megatrends“ sind in der Region zu beobachten: Anpassung an die Folgen des Klimawandels, fortschreitende Urbanisierung, alternde Gesellschaften in Japan und China, die Lokalisierung von Fertigungsprozessen und die rasant fortschreitende Digitalisierung. Für Busch sind das alles Chancen, die eine innovative Exportwirtschaft wie Deutschland ergreifen muss. Das in Deutschland mitunter diskutierte Ende der Globalisierung ist in Singapur, dem internationalen Wirtschafts-Hotspot Asiens, noch in weiter Ferne.

Wirtschaftsminister Habeck und Siemens-Chef Busch: Die Grünen kommen bei Unternehmern gut an. (Foto: dpa)

In öffentlichen und nichtöffentlichen Gesprächen betonen Busch und Habeck immer wieder, wie nah ihre Einschätzungen beieinander liegen. Laut seiner Biografie kommt der eher wirtschaftsferne Grünen-Politiker auch als Typ mit seinem „Nicht meckern, mach!“ bei vielen Managern gut an. Attitüde. Man muss schon etwas genauer hinhören, um den Widerspruch zum Bundeswirtschaftsminister zu hören.

Habecks Misstrauen gegenüber China ist massiv. Im Gespräch mit ntv.de warnt Habeck davor, dass Peking mit seiner Wirtschaftsstrategie auf kritische Infrastrukturen und lebenswichtige Produkte anderer Länder Einfluss nehmen wolle, um politische Macht zu erlangen. Was er nicht sagt, was die Bundesregierung aber seit dem russischen Angriff auf die Ukraine mehr denn je beunruhigt: Was passiert eigentlich, wenn Peking den Konflikt um eine aus seiner Sicht abtrünnige Abspaltung von Taiwan eskaliert? Sollte Deutschland ein vergleichbares Sanktionsregime verhängen müssen, wie es derzeit gegen Russland verhängt wird, sind die daraus resultierenden Verwerfungen nicht ernsthaft kalkulierbar.

Lockdowns werden von deutschen Unternehmern bereitgestellt

Habeck sagt, ohne auf das Taiwan-Szenario einzugehen: „Wenn China als Absatzmarkt wegfallen würde, wären einige deutsche Industrien damit überfordert.“ Mit einigem Elan will Habeck deshalb ein Umdenken in deutschen Unternehmen anstoßen. „Wir müssen Regeln und Anreize schaffen, die die Art und Weise verändern, wie Unternehmen Investitionsentscheidungen treffen“, sagt Habeck. Dies könnte in einigen Jahren Früchte tragen. Busch hat andere Zeithorizonte im Auge. Die Reduzierung der Abhängigkeit von China sei keine Frage von drei bis fünf Jahren, sagt Busch. „Vielleicht sehen wir die volle Wirkung erst in 20 Jahren.“

Wenn jemand dann zurückblickt, wird er Habeck nicht unbedingt als Hauptinitiator dieses Wandels nennen. Bessere Chancen haben die Namen Xi, Donald Trump und Biden. Das große Thema der Asien-Pazifik-Konferenz ist jedenfalls nicht die Systemkonkurrenz der diktatorischen Supermacht, sondern wie schwierig es geworden ist, in China Geschäfte zu machen. Das weltweit beispiellose Covid-Regime hat viele westliche Manager aus dem Land vertrieben.

Ein Geschäftsmann in Singapur beschwert sich, dass er seine Fabrik in Sichuan seit drei Jahren nicht mehr persönlich gesehen hat. Ein China-Experte warnt Unternehmer und Manager davor, chinesische Niederlassungen komplett an chinesische Mitarbeiter zu übergeben. Dass der Mikrochip-Zulieferer ARM seine China-Niederlassung beinahe an den dortigen Manager verloren hätte, ist ein Extremfall, aber dennoch ein Warnsignal.

Ein weiteres Problem sind nichttarifäre Hemmnisse, mit denen Xis China den Marktzugang für westliche Unternehmen erschwert denn je. Proprietäre technologische Standards für den chinesischen Markt sollen die staatliche Kontrolle über die Bürger erhalten und chinesische Unternehmen auf ihrem Weg zur globalen Technologieführerschaft unterstützen, den die KP bis Mitte des Jahrhunderts verwirklicht sehen will.

Pause für Altmaier nicht so groß

Chinesische Vertreter sind wegen des anhaltenden Lockdowns nicht in der AKP anwesend. Die deutschen Vertreter können sich offen äußern, aber ihre Kritik an China ist in den Medien schwer zu zitieren. Offene Kritik kann im Chinageschäft schmerzhafte Folgen haben, und die deutsche Wirtschaft kann und will sich ohnehin nicht wirklich von China lösen. Wenn die Unternehmer in Singapur über mögliche Alternativstandorte für China sprechen, wird schnell klar, dass kein anderes Land der Region auf absehbare Zeit mit einer vergleichbaren Qualität in der Produktion, geschweige denn einer vergleichbaren Dichte an Zulieferern aufwarten kann. Politische Stabilität und Rechtssicherheit sind auch nicht überall vorhanden, Systemkonkurrenz zwischen China und den westlichen Demokratien hin oder her.

Mehr als 500 Milliarden Umsatz erwirtschaften deutsche Unternehmen in Asien, davon entfällt gut die Hälfte auf die Volksrepublik China. Produktionsprozesse sind eng verzahnt und vielschichtig. Und Habeck weiß auch, dass in den kommenden Jahren nicht nur die deutsche Wirtschaft von China abhängig sein wird, sondern auch die Bundesregierung: Ohne Rohstoffe, Sonnenkollektoren und Windräder aus China wird die Transformation hin zu erneuerbaren Energien nicht innerhalb weniger Jahre möglich sein , da die Ampel das festgemacht hat. Eine Entkoppelung der Wirtschaftsräume wird daher, wenn überhaupt, eher von Peking und Washington forciert.

In Südostasien trifft die deutsche und europäische Wirtschaft auf eine Reihe von Ländern, die die gleichen Sorgen haben. Denn Parallelen zu Deutschland gibt es nicht nur bei Buschs „Megatrends“, sondern auch in der Handelspolitik. Die Regierung von Joe Biden hat Trumps konfrontativen Ansatz gegenüber China übernommen und weiterentwickelt. US-Sanktionen verbieten den Export bestimmter Technologien nach China. Gleichzeitig lassen die USA immer weniger chinesische Produkte ins Land, etwa durch Produktionsquoten für öffentliche Aufträge.

Die Bundesregierung sieht dies trotz der guten Beziehungen zu Biden kritisch. Unternehmen, sowohl asiatische als auch europäische, stehen zunehmend vor der Frage, welcher Markt ihnen im Zweifel wichtiger ist. So zeichnen sich seit langem neue Allianzen zwischen Südostasien und Europa ab, etwa in der Schlüsseltechnologie Halbleiter oder bei Servern für die Industrie. Die Bundesregierung wird nicht außen vor gelassen, hat aber schon unter Peter Altmaier den Anspruch auf eine aktivere europäische Wirtschaftspolitik erhoben. Die von Habeck angekündigte Diversifizierung, die er mit Investitionshilfen und neuen Handelsabkommen vorantreiben will, ist also gar nicht so neu, wie es angesichts der teils leidenschaftlichen Debatte der vergangenen Wochen erscheinen mag. Aber das macht sie nicht weniger richtig.