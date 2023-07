Rassismus und Ignoranz – das Königshaus äußerte sich klar gegen die schweren Vorwürfe, die Meghan und Harry vor zwei Jahren in einem Interview mit Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey erhoben hatten. Nun gibt es neue Details zu den Hintergründen.

Prinz Harry und Meghan Neuesten Berichten zufolge scheint Markles Weg zu einem eigenen Medienimperium weniger erfolgreich gewesen zu sein: Die Zusammenarbeit mit der Podcast-Plattform Spotify wurde kürzlich eingestellt. Auch die Sorgen um ihren Netflix-Deal werden immer lauter. Der Streamingdienst bestätigte jedoch, dass weitere Projekte mit Harry und Meghan geplant seien.

Sind auch Prinz Harry und Herzogin Meghan ist im Vergleich zu den anderen britischen Royals derzeit nicht sehr beliebt. Laut einer Umfrage von „YouGov“ in Großbritannien sanken Harrys Beliebtheitswerte auf -36, Meghans lag sogar bei -47.

Ein neues Buch lenkt die Aufmerksamkeit jedoch auf ein Mediendebakel in der königlichen Familie, das etwas länger zurückliegt: Harry und Meghans Interview mit der amerikanischen Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey. Diesmal im Mittelpunkt des Geschehens: Prinzessin Kate.

Oprah-Interview: Schwere Vorwürfe gegen die königliche Familie



Vor mehr als zwei Jahren veröffentlichte der amerikanische Fernsehsender CBS ein Interview mit Meghan und Harry, das in der königlichen Welt einschlug wie eine Bombe. Das Paar erklärte Oprah Winfrey seine Entscheidung, die Briten zu verfolgen königliche Familie verlassen. Die zentrale Begründung drehte sich um die rassistische Berichterstattung, Meghan Markle soll in eine tiefe Depression gestürzt sein. Sie fühlte sich nicht ernst genommen und erhielt keine Hilfe. In dem Interview verriet sie theatralisch, dass mindestens ein Mitglied der königlichen Familie gefragt haben soll, wie „dunkel die Haut ihres Babys sein wird“:

Laut Oprah Winfrey, die den Kommentar zur Hautfarbe von Sohn Archie abgegeben hatte, konnte das Paar weder vor noch hinter der Kamera entlockt werden. Sie bestätigte jedoch, dass es nicht von Königin Elizabeth oder Prinz Philip stammte.

Was folgte, passiert selten: Der Buckingham Palace reagierte mit einer offiziellen Stellungnahme. Es hieß, die Familie sei bestürzt, mehr über das Ausmaß der Situation zu erfahren, in der sich das Paar in den letzten Jahren befand, und wie herausfordernd die Zeit für Harry und Meghan gewesen sei. „Die angesprochenen Themen, insbesondere die Hautfarbe, sind besorgniserregend. Auch wenn die Wahrnehmungen teilweise unterschiedlich sind, wird das Thema sehr ernst genommen und privat im Familienkreis diskutiert“, hieß es.

Prinzessin Kate wünschte sich eine „härtere“ Reaktion auf Oprahs Interview



Genau das sind die Zeilen in einem neuen Buch der Times of London-Reporterin Valentine Low („Courtier: The Hidden Power Behind The Crown“), in dem ein Insider verrät, dass Prinz William und seine Frau Kate stark in die Abfassung dieser Aussage verwickelt sind . Das Paar wollte die Wortwahl „härter“ gestalten, heißt es in einem Auszug, der in der „Times“ erschien. Sie waren der Meinung, dass die Institution klar zum Ausdruck bringen müsse, dass vieles von dem, was Meghan und Harry im Interview gesagt haben, nicht akzeptiert wird.

Diesem Insider zufolge bestand Kate darauf, dass die Aussage einen Satz enthalten müsse, der deutlich mache, dass nicht alles, was gesagt wurde, als „wahr“ angesehen werde. Der Zusatz „Manche Wahrnehmungen unterscheiden sich“ wurde von der Prinzessin selbst bestätigt. Laut Valentine Low war die erste Version der Aussage deutlich milder.

Die Quelle des Journalisten sagte: „Sie (Kate) bekommt nicht so viel Anerkennung, wie sie sollte, weil sie so subtil ist. Sie spielt das langfristige Spiel. Sie hat immer ein Auge darauf: ‚Das ist mein Leben und mein historischer Weg und eine Sache.‘ Eines Tages werde ich Königin sein.

Menschen von heute Heidi Klum und Tom Kaulitz kreuzen mit dem „Love Boat“ durch Italien.

Während die Spekulationen über Kates Reaktion auf das Interview mit Harry und Meghan weitergehen, hat die britische Medienaufsicht eine Hasskolumne gegen Herzogin Meghan als „sexistisch“ gebrandmarkt. Es ist das erste Mal, dass die Independent Press Standards Organization (Ipso) einer Beschwerde wegen Geschlechterdiskriminierung stattgegeben hat. Einige der Kommentare des Autors Jeremy Clarkson in der Sun seien „abwertend und voreingenommen“. Darüber muss die Zeitung ihre Leser nun auf der Titelseite informieren.

Quellen: „Die Zeiten“, „Vanity Fair“