Gedurende vier weken na de mutmaßlich islamistische Messeranschlag von Solingen zal de NRW-Landesregierung twee initiatieven voor de Verschärfung of Migrations- und Securitypolitik in den Bondsraad binnen te brengen. De materialen zijn deel van de omfassende pakketten van de zwarte-groene Regierungskoalition, dat is de manier waarop de Wechen worden verkocht. Am Freitag sollen sie as Entschließungsantrag in de Bundesrat in Berlijn werden van kracht.

Met de initiatieven van de Bondsraad om de veiligheid in het land te waarborgen door terrorisme en andere aspecten van het migratiebeleid te bestrijden, is dit het geval. Op deze manier zal NRW ook de Bondsraad implementeren voor de verdere verbetering van de zogenaamde Dublin-systemen voor de bescherming van asielzoekers in andere EU-staten. Deze gemeenten worden samengebracht, zodat ze na de goedkeuring van de Landesregierung der Bund centraal kunnen worden ingezet voor de volgende Dublin-Überstellungen.

Veiligheidspakket na Anschlag met drie tassen

In Solingen op 23 augustus ein Mann op een Stadtfest drie mensen met een Messer getötet en nog acht verloren. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Syrer, sitzt in Untersuchungshaft. Er was veel verschil in juni 2023 nadat Bulgarije abgeschoben besollen was. De Terror Miliz Islamischer Staat heeft de aanval op zijn geweten.

Als reactie op de Anschlag zorgt de Landesregierung voor een algeheel veiligheidspakket met de Duitse Maßnahmen. Dit is het geval met betrekking tot de Forderungen in de Bund, en het land zal worden gevolgd door meer politievoorschriften, strengere voorschriften, de strikte handhaving van de verdedigingsmechanismen, het strengere toezicht op de extremisten en de gegevensbescherming van de autoriteiten.

