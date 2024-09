Moers. Bei einem Zugunglück in Moers-Rheinkamp sind mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die Strecke ist gesperrt. So viel ist bisher bekannt.

Bei einem Zugunglück in Moers sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Wesel, die den Fall bis zum Eintreffen der Bundespolizei bearbeitete, war der in Richtung Xanten fahrende Regionalzug 31 gegen 7.28 Uhr seitlich mit einer auf dem Nachbargleis abgestellten Lokomotive kollidiert. Ein Polizeisprecher dementierte zuvor verbreitete Gerüchte, wonach der RB31 mit einem Güterzug kollidiert sei.

Nach einer Mitteilung der Stadt Moers ist die Strecke in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfall werden voraussichtlich mehrere Stunden dauern (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr). In dem beteiligten Zug befanden sich nach Angaben der Stadt Moers 30 Menschen. 13 Menschen wurden nach Angaben der Polizei leicht und drei Menschen schwer verletzt. Sie schweben nicht in Lebensgefahr. Nach Angaben einer Sprecherin der Bundespolizei wurden alle Verletzten nach dem Unglück bereits ärztlich behandelt. Die unverletzten Fahrgäste erhielten psychologische Betreuung.

