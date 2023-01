RB Leipzig baut seine Serie aus und ist nun seit 16 Spielen ungeschlagen.

Angeführt von Art-Shooter Dominik Szoboszlai hat RB Leipzig seine Siegesserie fortgesetzt und den Druck auf Spitzenreiter Bayern München massiv erhöht.

Der 2:1 (1:0)-Erfolg über den ersatzgeschwächten VfB Stuttgart rückte den seit 16 Spielen ungeschlagenen Pokalsieger vorübergehend auf Platz zwei der Bundesliga und nur noch einen Punkt hinter die Bayern. Vor 46.158 Fans sorgte Szoboszlai (25. Minute/49.) mit seinen Traumtoren für die Höhepunkte in der teils turbulenten Partie. Chris Führich (68.) verkürzte den Elfmeter per Handelfmeter.

„Es ist wichtig, dass wir dran bleiben, gierig bleiben. Du musst immer messerscharf sein, jede Sekunde», hatte Leipzigs Trainer Marco Rose gegenüber DAZN gefordert. Die mahnenden Worte des Trainers waren nicht ohne Grund, denn RB war keineswegs so ultra-dominant wie beim 6:1-Sieg auf Schalke. Schlampereien gab es immer, aber Leipzig hatte Szoboszlai.

Der Ungar erzielte gegen seinen Lieblingsgegner seinen zweiten Bundesliga-Doppelpack. Beim 4:0-Erfolg gegen den VfB in der vergangenen Saison traf der 22-Jährige zweimal. Der Mittelfeldspieler, der vor zwei Jahren vom Schwesterklub RB Salzburg kam, entwickelt sich immer mehr zu einer festen Größe.

Die Stuttgarter machten sich in der Anfangsphase gut, hatten sogar mehr vom Spiel und bessere Chancen, etwa beim Schuss von Thomas Kastanaras. Der erstmals in der Startelf stehende Regionalliga-Stürmer prüfte Janis Blaswich mit einem Distanzschuss (9.).

Der 20-jährige Kastanaras war im Vergleich zum Hoffenheim-Spiel einer von fünf Neuzugängen in der Stuttgarter Startelf. „Ich habe mich gefragt, ob es in meiner Karriere schon passiert ist, dass fünf von der Startelf drei Tage später nicht geschafft haben. Ich glaube nicht, dass ich das erlebt habe. Das ist ein Schlag, keine Frage“, sagte Trainer Bruno Labbadia, der seit seiner Rückkehr zum VfB mit zwei Unentschieden in die ersten beiden Spiele gestartet war.

Die personell angeschlagenen Stuttgarter präsentierten sich nicht als Absteiger. Und doch war das Leipziger Tor ein Geschenk. Torhüter Florian Müller sah nicht gut aus, als Szoboszlai aus gut 30 Metern einen Freistoß erzielte, der Ball rutschte ihm über die Hände.

Danach hatte Leipzig das Spiel im Griff. In Person von Nationalspieler David Raum, der für Marcel Halstenberg eingewechselt wurde, erspielte sich RB auf der linken Seite immer wieder Chancen. André Silva hatte drei gute Kopfballchancen, eine davon traf den Außenpfosten (32.).

Auch in die zweite Halbzeit starteten die Schwaben besser, als Nikolas Nartey den Ball knapp am Tor vorbei (46.) vor Blaswich setzte. Szoboszlai machte es auf der anderen Seite besser. Nachdem VfB-Verteidiger Josha Vagnoman den Ball bei einer Zuspielung direkt auf Silva köpfte, setzte Szoboszlai das Spiel in Szene, sein Volleyschuss sorgte für die vermeintliche Vorentscheidung. Doch der kroatische WM-Star Josko Gvardiol machte es noch einmal spannend. Nach einem unnötigen Handspiel entschied sich Felix Zwayer nach langer Videostudie für einen Elfmeter, den Führich nutzte.