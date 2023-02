De in ongenade gevallen R&B-zanger R. Kelly is donderdag door een federale rechter in Chicago veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf na zijn veroordeling in september op beschuldiging van kinderpornografie en het verleiden van een minderjarige.

Het Grammy-winnende roofdier zal 19 jaar uitzitten, gelijktijdig met de 30-jarige gevangenisstraf die hij al uitzit voor een veroordeling voor afpersing en sekshandel in 2021 in een federale rechtbank in New York, en het resterende jaar nadat die straf is voltooid, zei de Amerikaanse districtsrechter Harry Leinenweber zei in de rechtbank.

Kelly werd in september veroordeeld voor drie aanklachten wegens het produceren van kinderpornografie en drie aanklachten wegens het verleiden van een minderjarige tot criminele seksuele activiteiten. Hij werd vrijgesproken op zeven punten, waaronder samenzwering om gerechtigheid te belemmeren.









Terwijl aanklagers hadden gevraagd om 25 jaar uit te zitten nadat zijn vorige straf is voltooid, wijzend op Kelly’s weigering om “de verantwoordelijkheid aanvaarden voor zijn misdaden”, zijn verdediging riep op om zijn extra tijd gelijktijdig uit te zitten, en weerlegde dat de 56-jarige al een straf uitzat “de facto levenslange gevangenisstraf” en dat de kans dat hij recidiveert “als een geriatrische man van midden 80” bestonden niet.

De openbare aanklagers van Cook County hebben de aanklacht wegens zware criminele aanranding en zware criminele seksuele mishandeling tegen Kelly vorige maand laten vallen, daarbij verwijzend naar de lange federale straf die hij al uitzat en de tweede federale straf die nog moet worden uitgesproken. Erkennen “hoe moeilijk het was voor deze slachtoffers om naar voren te komen en hun verhaal te vertellen”, De procureur van Cook County, Kim Foxx, drong er niettemin op aan “vanwege de straffen die meneer Kelly te wachten staat, hebben we het gevoel dat gerechtigheid is geschied.”

Na het opzetten van een hotline na de uitzending van Lifetime’s ‘Surviving R. Kelly’-documentaire, interviewden de aanklagers van Cook County honderden aanklagers en andere getuigen in Chicago, Atlanta en New York.

Beschuldigingen dat Kelly minderjarige meisjes seksueel had misbruikt, hadden de ster sinds de jaren negentig achtervolgd, vooral nadat hij trouwde met de 15-jarige zwangere R&B-ster Aaliyah. Hij werd in 2002 aangeklaagd op beschuldiging van kinderpornografie nadat hij naar verluidt zichzelf had gefilmd terwijl hij seks had met een minderjarig meisje, maar werd in 2008 vrijgesproken nadat een slachtoffer – dat in het recente federale proces in Chicago erkende haar verhaal te hebben veranderd uit angst voor wat Kelly haar zou aandoen familie – ontkende dat de relatie seksueel was geweest.