Razzia mit 375 Beamten: Vier mutmaßliche Schmuggler festgenommen

Sie sollen rund 300 Menschen illegal nach Deutschland geschmuggelt haben: Gegen sechs Verdächtige erlassen die Behörden Haftbefehle. Am Morgen führen mehr als 300 Beamte Razzien an mehreren Orten durch – und nehmen mehrere Personen fest.

Im Kampf gegen mutmaßliche Schleuser hat die Bundespolizei am frühen Morgen 14 Wohnungen und Gebäude in Berlin, im Brandenburger Wald, in Cottbus und im nordrhein-westfälischen Siegen durchsucht. Ein Sprecher der Bundespolizei Mitteldeutschland sagte, es gehe um die gewerbsmäßige und kollektive Schleusung von Ausländern nach Deutschland.

Gegen sechs Personen wurde Haftbefehl erlassen. Vier der Verdächtigen im Alter zwischen 25 und 45 Jahren waren bereits am Vormittag festgenommen worden, zwei in Berlin und zwei in Forst.

An der Razzia waren nach Angaben der Bundespolizei 375 Beamte beteiligt. Zuständig sei die Bundespolizeiinspektion für Kriminalitätsbekämpfung mit Sitz in Halle, hieß es. Die Ermittlungen selbst führt die Staatsanwaltschaft Görlitz.

Nach Angaben des Sprechers dauern die Ermittlungen seit mehreren Monaten an. Es sollen etwa 60 Fälle gewesen sein, 300 Menschen wurden geschmuggelt. Die meisten Menschen wurden illegal nach Deutschland gebracht, vor allem aus Syrien und dem Irak über Weißrussland. Zwischen 3.500 und 10.000 Euro sollen pro Person zusammengekommen sein.

An der deutsch-tschechischen und deutsch-polnischen Grenze habe es Anfangsverdacht gegeben, hieß es. Nach Angaben des Sprechers handelt es sich bei den sechs Verdächtigen um irakische und syrische Staatsangehörige.