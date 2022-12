Razzia gegen „Reichsbürger“: Haldenwang sieht keine Umsturzgefahr, aber Gewaltbereitschaft

Der Verfassungsschutz habe die Situation um die „Reichsbürger“-Gruppe „völlig im Griff“, wie Präsident Haldenwang sagt. Die weit verbreitete Bewaffnung der Gruppe ist nach wie vor gefährlich.

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, geht nicht davon aus, dass von dem am Mittwoch demontierten Netzwerk aus der „Reichsbürger“-Szene eine akute Umsturzgefahr ausgegangen ist. „Wir hatten diese Situation komplett im Griff“, sagte er bei „RTL Direkt“. Die Gruppe, die einen bewaffneten Putsch in Deutschland geplant hatte, stand „seit Frühjahr dieses Jahres“ unter Beobachtung.

Entwarnung gibt Haldenwang jedoch nicht. Problematisch sind die zunehmende Gewaltbereitschaft und die Neigung zum Waffengebrauch. „Die Affinität zu Waffen ist sehr hoch. Es gibt legale und illegale Waffen.“ Vielen Szenemitgliedern wurden in den vergangenen Jahren ihre Waffen beschlagnahmt. Dennoch macht die weit verbreitete Bewaffnung die Gruppe gefährlich.

Haldenwang verwies auch auf die große Zahl sogenannter Reichsbürger in Deutschland: „Wir zählen 21.000 Menschen darunter, und zehn Prozent halten wir auch für gewaltbereit.“ Neu ist auch das Ausmaß der Vernetzung von „Reichsbürgern“. „Hier gab es zum ersten Mal ein landesweites Netzwerk mit ganz konkreten Plänen. Es gab Pläne, die Regierung zu stürzen, es gab Pläne, einen Putsch tatsächlich durchzuführen.“

Zahl der Verdächtigen steigt

Nach Angaben des Präsidenten des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, stieg die Zahl der beschuldigten Mitglieder oder Unterstützer einen Tag nach der Razzia von 52 auf 54. Diese Zahl könne jedoch noch weiter steigen, sagte er in der ARD. Morgenmagazin“. „Wir haben noch andere Personen identifiziert, deren Status wir in Bezug auf diese Gruppe noch nicht genau kennen“, fügte er hinzu.

Wie Haldenwang sagte auch Münch, das deutsche Staatssystem sei nie gefährdet gewesen. „Man muss nicht davon ausgehen, dass eine Gruppe, die eine zweistellige Zahl ist, vielleicht eine kleine dreistellige Zahl, in der Lage ist, das staatliche System in Deutschland wirklich in Frage zu stellen“, sagte er. Trotzdem sei die Gruppe gefährlich, weil sie „irrationalen Überzeugungen“ verfolge. An 50 Objekten fanden die Ermittler Waffen und Munition. „Das zeigt, dass es nicht harmlos ist“, sagte Münch.

Polizei und Bundesanwaltschaft sind am Mittwoch bundesweit gegen ein mutmaßliches Terrornetzwerk von Reichsbürgern vorgegangen, die einen gewaltsamen Umsturz geplant haben sollen. 25 Personen wurden festgenommen, 19 befinden sich nach Angaben der Ermittler nun in Untersuchungshaft. Ein bewaffneter Angriff auf den Bundestag war in konkreter Vorbereitung, mögliche Todesopfer wurden in Kauf genommen. Haldenwang lobte in diesem Zusammenhang die „super Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden“.

AfD „Schnittstelle rechtsextremistischer Organisationen“

Thüringens Innenminister Georg Maier sieht derweil eine Verbindung zwischen den „Reichsbürgern“ und der vom Verfassungsschutz seines Bundeslandes überwachten AfD. „Die AfD radikalisiert sich immer mehr. Sie verbreitet diese Verschwörungsmythen, sie verbreitet diese Verschwörungsphantasien und Subversionsphantasien“, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. „Aber schlimmer ist, dass sie letztlich als Organisationszentrum fungiert, als Schnittstelle zur Vernetzung rechtsextremer Organisationen. Und das macht diese Partei immer gefährlicher.“

Maier sprach von einem schwierigen Umfeld mit schweren Krisen. „Die Leute machen sich Sorgen, viele haben Angst. Und genau das spricht die AfD natürlich an“, sagte Maier. Die Partei versucht, den Menschen noch mehr Angst zu machen. „Sie phantasieren von einem autoritären Staatssystem. Das ist im Grunde ihr Ziel.“ Im Zusammenhang mit der Razzia rechnete der Minister mit weiteren Festnahmen. Erfahrungsgemäß folgt eine zweite Welle, weil Beweismittel ausgewertet werden. Andere Menschen rückten in den Fokus. „Ich gehe davon aus, dass es weitere Verhaftungen geben wird.“