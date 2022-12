Razzia gegen mutmaßliche Schleuser in drei Bundesländern

Bundespolizisten durchsuchen seit den frühen Morgenstunden Objekte der Halle 14 in Berlin, im brandenburgischen Forst, in Cottbus und im nordrhein-westfälischen Siegen. Sie sollen mehrere Personen festgenommen haben. Bei den Razzien geht es um die Bekämpfung der gewerblichen und bandenbasierten Schmuggelkriminalität.

Nach MDR-Recherchen besteht der Kern der mutmaßlichen Bande aus mindestens sechs Personen syrischer und irakischer Herkunft. Die Ermittler vermuten jedoch, dass um sie herum ein größeres Netzwerk agierte. Die Gruppe operierte vermutlich von Deutschland aus und steht im Verdacht, Menschen aus Syrien über Weißrussland und Polen nach Deutschland geschmuggelt zu haben.

Dieser Fluchtweg führt unter anderem vom Nahen Osten über Dubai in die weißrussische Hauptstadt Minsk. Von dort geht es weiter in die Wälder an der Grenze zu Polen, dann meist quer durchs Land und schließlich nach Deutschland. Oft stecken Schmugglerbanden dahinter, die vom Leid der Menschen profitieren.