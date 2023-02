Razer heeft in het verleden grote laptops gemaakt, maar die waren blijkbaar niet groot genoeg. De Razer Blade 18 is de grootste gescreende Razer Blade die ooit is uitgebracht, en het is moeilijk te overschatten hoe meeslepend dat 18-inch, QHD, 16:10, 240Hz-scherm is. Dat enorme scherm van 2560 x 1600 is de belangrijkste trekpleister van het apparaat, maar een paar andere nietjes van de Blade-lijn: de array met zes luidsprekers, het RGB-toetsenbord per toets, de beste bouwkwaliteit die je in de high-end zult vinden speelruimte – evenals enkele functies die nieuw zijn voor de 18, waaronder een CPU-overklokfunctie, een batterijgezondheidsoptimizer en een absoluut enorm touchpad, zorgen allemaal voor een solide pakket.

Terwijl de kleinere Blade 16, met zijn dual-mode Mini LED-scherm, misschien een flitsende en mooie nieuwe voorstelling is van wat een Razer Blade kan zijn, is de Blade 18 een meer traditioneel aanbod – Razer nam de Blades die we kenden en waar we van hielden en gewoon vriendelijk van blies ze op. Hoewel sommigen misschien streven naar het ideaal van een volledig gespecificeerde RTX 4090 Blade 16, denk ik dat deze afgezwakte, 2560 x 1600, RTX 4080 Blade 18 een meer pragmatische aankoop is voor high-end shoppers. Het is een stuk goedkoper, maar de experience delta is dat niet Dat breed.

De goede Gigantisch scherm

Uitbreidbaar RAM en opslag

Solide poortselectie voor dun en licht

Veel spelkracht De slechte Prijzig, prijzig, prijzig

Batterijduur is niet geweldig Hoe we producten beoordelen en reviewen

Voordat ik op mijn resultaten inga, moet ik een voorbehoud maken: mesjes zijn duurder dan vroeger. De Blade 18 die ik heb getest, was de goedkoopste van de twee momenteel beschikbare Blade-modellen en bevat een 24-core Core i9-13950HX, 32 GB DDR5 RAM, 1 TB opslag en de RTX 4080. Hij kost momenteel $ 3.799,99; als je denkt dat dat duur is, klik dan niet eens op het RTX 4090-model, dat $ 4.499,99 kost.

Voor de context: het duurste QHD RTX 3070 Ti-model van de Blade 17 van vorig jaar gaat $ 3.399,99 kosten – een volledige $ 400 goedkoper. Ik weet dat acht technisch gezien een groter getal is dan zeven, maar dat is nog steeds een vergelijkbaar model met onze testeenheid als het gaat om de niveaus die ze innemen in de line-up van Razer. Als je de aangeboden beste chips vergelijkt, verkocht Razer een QHD 3080 Ti Blade 17 voor $ 3.999,99 (hoewel deze in de VS werd stopgezet), wat $ 500 goedkoper is dan de 4090 Blade 18. Er is momenteel geen Blade 18 die je kunt krijgen voor de prijs van de QHD 3070 Ti-modellen van vorig jaar.

Kortom, deze gaming-laptops worden beter, maar ze worden ook duurder (en dat zijn ze de afgelopen generaties ook geweest).

Duiken in de spelprestaties, wat vermoedelijk de reden is dat je hier bent: de Blade 18 deed het goed. Bij QHD-resolutie draaide het elke game met meer dan 60 fps – zelfs Cyberpunk 2077 met ray tracing aan, wat waanzinnig is. Bekijk op uw gemak de verstrekte benchmarkgrafiek. Maar wat voor prestatieverlies zie je als je van de 4090 naar de 4080 overstapt? Het antwoord, voor zover ik weet, is… geen grote.

Bij veel van de games die we speelden, kreeg de Blade 18 een vergelijkbare (en in sommige gevallen identieke) score als de Blade 16. (Onze Blade 16-eenheid had dezelfde Core i9 maar een RTX 4090 erin.) In gevallen waarin de 4090 machine gewonnen, de delta’s waren over het algemeen in percentages van één cijfer. Dat betekent vaak verhogingen van de framesnelheid van enkele cijfers – niets dat de gameplay van de meeste mensen aanzienlijk zal beïnvloeden.

De Blade 16 is een kleinere machine dan de Blade 18, dus zaken als koeling en vermogenslimieten kunnen daar een rol gaan spelen. Maar voor wat het waard is, MSI’s Titan GT77 HX, die een RTX 4090 heeft en is enorm, ligt bij veel van deze titels ook slechts eencijferige percentages voor op de Blade 18. Al met al ziet de RTX 4080 er op basis van deze resultaten uit als een solide betere waarde dan de RTX 4090.

Oh, de Blade 18 zorgde ook voor een enorme toename van 43 procent in Horizon nul dageraad prestaties ten opzichte van onze Blade 17 review-eenheid van vorig jaar (die een RTX 3080 Ti had). Ik deel dat alleen maar omdat ik het grappig vond. Hoe dan ook, games zagen er geweldig uit op dit QHD+ scherm, dat tijdens het testen een maximale helderheid van 574 nits bereikte (aanzienlijk meer dan de gemiddelde gaming-laptop). Dus groot.

Dit soort machine is voortdurend besmeurd.

In Premiere Pro voltooide de Blade 18 onze 4K-exporttest in iets meer dan twee minuten. Het handig versloeg zowel de Blade 16 als de Titan op PugetBench, een synthetische benchmark die export- en afspeelprestaties test op 4K en 8K, met een score van 1413. In feite versloeg het ook de recente M2 MacBook Pro’s (en dat zou zo moeten zijn, hun hele ding). Ik krab mijn hoofd een beetje achterover bij dit resultaat, dat geef ik toe. Ik heb de test zelfs meerdere keren uitgevoerd om er zeker van te zijn dat ik niets had verknoeid. Mijn beste gok zou zijn om mijn eerdere frasering, koeling en vermogenslimieten te lenen. Hoe dan ook, de afhaalmaaltijd: de Blade 18 is goed in Premiere.

Vergeleken met de Blade 16 is de Blade 18… cooler.

Over koeling gesproken, een aangename verrassing tijdens mijn testen was dat in vergelijking met de Blade 16 de Blade 18… koeler is. Het grotere chassis van de 18 leent zich immers niet alleen voor meer pixels; het heeft ook ruimte voor een luxer koelsysteem. Razer beweert dat het koelsysteem van dit apparaat “dunner en efficiënter is dan traditionele heatpipe-methoden”, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vacuümverzegelde koperen kamer met gedeïoniseerd water, evenals verschillende speciale materialen die bedoeld zijn om hotspots te verminderen. Dus het lijkt erop dat dat allemaal iets doet.

Ik zou niet zo ver willen gaan om het te noemen koel – het wordt zeker warm tijdens het spelen in het scharniergebied – maar het is niet de zorgwekkende vuurbal die ik heb gevonden bij andere dunne gaming-laptops (zoals de Blade 16). Het toetsenbord en de polssteunen bleven grotendeels comfortabel. De CPU haalde een paar keer de 100 (Celsius) terwijl ik speelde, maar hij bracht daar lang niet zoveel tijd door als de Blade 16, en hing grotendeels rond in het midden van de jaren 70 tot midden jaren 80.

De Blade heeft een CNC Aluminium unibody met een geanodiseerde afwerking.

RAZER BLADE 18 SPECIFICATIES (ZOALS GETEST) 13e generatie Intel Core i9-13950HX, boost tot 5,5 GHz, 24 cores / 32 threads, 36 MB cache

32GB DDR5-5600MHz

Nvidia GeForce RTX 4080 (12 GB GDDR6 VRAM)

1 TB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4)

18-inch QHD+ 240Hz-scherm, 16:10 (2560 x 1600)

15,74 x 10,84 x 0,86 inch (399,90 x 275,40 x 21,90 mm)

91,7 wattuur lithium-ion-polymeerbatterij

GaN-voedingsadapter van 330 W

Windows Hallo ingebouwde 5MP webcam

Drie USB 3.2 Gen 2 Type-A, één Thunderbolt 4 (USB 3.2 Gen 2) Type-C met Power Delivery en Display Port 1.4 met Nvidia GPU-uitgang (opladen met 20V USB-C-opladers met PD 3.0), één USB-C 3.2 Gen 2 Type-C-poort (ondersteunt DisplayPort via iGPU, opladen met 20V USB-C-laders met PD 3.0 tot 100W), RJ54 2.5Gb Ethernet, HDMI 2.1, UHS-11 SD-kaartlezer

Draadloos Wi-Fi 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/d/e/g/h/i/k/n/r/u/v/w/ac/ax/az)

Bluetooth 5.3

Voor de duidelijkheid, dat betekent niet dat deze laptop stil is. Zijn luidruchtig. Je zult de fans horen gaan – waarschijnlijk van de andere kant van de kamer als je het apparaat tijdens het gamen op volle kracht laat draaien. Als je dat te vervelend vindt, kun je in de Synapse-software van Razer overschakelen naar de stille modus.

Oplaadpoort, Ethernet, USB-A, USB-C, koptelefoonaansluiting aan de linkerkant. Slotslot, HDMI, USB-A, USB-C, SD aan de rechterkant.

Over de levensduur van de batterij gesproken: het is niet geweldig. Ik heb drie uur en 46 minuten uit dit apparaat gehaald en het alleen gebruikt voor Chrome-multitasking en wat streaming (met de afzonderlijke GPU uitgeschakeld). Aan de ene kant is het beter dan wat we vorig jaar van de Blade 17 zagen (wat logisch is, aangezien de batterij in ieder geval groter is). En de levensduur van de batterij is niet zo cruciaal op gigantische gamingplatforms als op de ultradraagbare markt.

Maar 3:46 is nog steeds niet geweldig, en vermindert zeker het voordeel van de relatief dunne en lichte gestalte van de Blade enigszins. Dit apparaat, hoewel verre van klein, is compact in vergelijking met de Titans en Strixes van de wereld, met een dikte van 0,86 inch en een haar van meer dan zeven pond. Je zult waarschijnlijk niet veel dunner of lichter vinden in de 18-inch gaming-ruimte, en ik neem aan dat draagbaarheid op zijn minst een deel van de aantrekkingskracht zal zijn voor mensen die het product overwegen.

Hoewel de Blade 18 technisch gezien een nieuw apparaat is, komt het momenteel het dichtst in de buurt van een vervolg op de Blade 17 van vorig jaar

Hoewel de Blade 18 technisch gezien een nieuw apparaat is, komt het momenteel het dichtst in de buurt van een vervolg op de Blade 17 van vorig jaar. Een van de meest opvallende veranderingen is dat het touchpad met 50 procent groter is geworden dan het touchpad van de Blade 17. Het nieuwe touchpad is 15,74 x 10,84 x 0,86 inch – het is enorm. Het is eigenlijk bijna te groot voor mij, tot het punt waarop ik bewust moet reiken om links te klikken met mijn rechterhand. Ik erken dat dit vooral een mij-probleem is. Net als bij eerdere Blades, heeft dit trackpad een ietwat papperige klik, maar het reageert zeker op gebaren en scrollt snel.

Met een scherm-tot-lichaamverhouding van 88 procent maakt de Blade efficiënt gebruik van zijn schermruimte.

Poortselectie is zo goed als mogelijk: er is een 2,5 Gbps Ethernet-poort, naast de USB-C 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4, drie USB-A, HDMI 2.1 en UHS-II SD-kaartlezer. De Blade 18 kan worden opgeladen via USB-C (tot 100 W) als je geen zin hebt om zijn speciale 330 W-adapter mee te nemen – hoewel hij redelijk compact is als gaming-laptopstenen. En ja: ik weet dat veel mensen USB-A uit hun leven hebben gewist, maar sprekend als iemand die nog steeds oude gaming-randapparatuur heeft waar ze niet vanaf willen, maken die poorten mijn leven gemakkelijker.

De camera ondersteunt handig Windows Hello.

De 5MP-webcam is een andere nieuwe functie en ziet er best goed uit. Het leverde een scherp, duidelijk beeld op van mij in een heldere kantooromgeving waar ik er op veel laptopcamera’s vervaagd uitzie. Dat gezegd hebbende, het is nog steeds een laptop-webcam en het beeld blijft enigszins korrelig naarmate de foto’s gaan. Ik ben eerlijk gezegd net zo teleurgesteld over het ontbreken van een fysieke sluiter (de Blade 16 heeft er een) als enthousiast over de kwaliteit van de webcam.

De 5MP webcam leverde een scherp, helder beeld

Dat zijn de meeste nieuwe dingen, en de rest van deze laptop lijkt veel op het verleden van de grote Blades. Dit ziet er in alle opzichten uit als een groot mes. Het kenmerkende groene logo bevindt zich op het deksel. De zwarte afwerking is glad en een grote vingerafdrukmagneet.

Het is niet DUN, maar over het algemeen is het dun.

Het is een beetje verwarrend voor mij dat Razer momenteel geen 4K-model van de Blade 18 verkoopt. Het verkoopt tenslotte een 4K Blade 16, en een groter scherm haalt nog meer voordeel uit die extra pixels. Maar het feit dat dit specifieke apparaat een QHD-scherm heeft, is daar een goede reden voor. Want hoewel het mogelijk is dat de RTX 4090 de juiste optie is voor mensen die een 4K-game-ervaring willen, is de RTX 4080 absoluut de QHD-aankoop.

Ik zou mijn indrukken van de verschillende componenten van de Blade 18 hier kunnen samenvatten, maar ik weet niet zeker of ze super belangrijk zijn voor de meeste mensen die in deze categorie winkelen. Het komt erop neer dat als je een 18-inch gaming-laptop wilt en je wilt niet dat deze wordt bedekt met onaangename lichten, de Blade 18 waarschijnlijk een van je enige opties is. Het is een goede optie – en u moet er niet meer aan uitgeven dan nodig is. Terwijl de prijzen van deze laptops door het dak schieten, ben ik veel aan het nadenken over hoeveel een extra frame waard is. Ik denk dat het winkelend publiek dat ook zou moeten doen.