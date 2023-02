Vinicius Jr. van Real Madrid kreeg opnieuw te maken met mishandeling in een LaLiga-wedstrijd, maar kreeg wat steun van een stadsrivaal.

De superster buitenspeler was de sleutel in een 2-0 overwinning op Osasuna op zaterdag, maar beleefde opnieuw een nacht van walgelijk misbruik, waarbij teamgenoot Thibaut Courtois beweerde dat het publiek hem zei te ‘sterven’ en zijn moeder beledigde.

AFP Vinicius had het moeilijk van de fans en spelers van Osasuna

En zwoer er weer bovenuit te stijgen in Liverpool

Een van die kreten kwam zelfs voordat de wedstrijd was begonnen, waarbij een aantal mediakanalen en fans aanwezig waren die beweerden dat ‘Vinicius zoon van ab****’ werd gehoord tijdens een minuut stilte voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Het is verre van de eerste keer dat Vinicius te maken heeft met onaanvaardbaar misbruik in LaLiga, met zes afzonderlijke juridische klachten wegens racisme die zijn ingediend tegen Barcelona, ​​Atletico Madrid, Real Valladolid en Real Mallorca.

Bij Osasuna ging het weer veel te ver, zei Courtois: “Ze hebben hem in de minuut stilte ‘zoon van b****’ genoemd, ze hebben ‘Vinicius die’ gezongen, je ziet ouders met hun kinderen.

“Je moet stoppen met naar Vini te kijken en naar de mensen kijken. De sfeer van deze velden is gaaf om op te spelen, maar dan zonder die onzin.”

De doelman van Osasuna Sergio Herrera was het daarmee eens met Courtois, zeggend: “Vinicius gedroeg zich normaal vanavond. Wat er met hem gebeurt, moet stoppen.”

Manager Carlo Ancelotti voegde later toe: “Het probleem is niet Vinicius, het is wat er rond Vinicius gebeurt. Periode.

echte madrid shorts Courtois was uitgesproken na de wedstrijd

Getty Rayo zette rivaliteit opzij om de supporters van andere teams te veroordelen

“Het is een probleem van het Spaanse voetbal en een probleem dat we moeten oplossen.”

Hun stadsrivalen uit Madrid, Rayo Vallecano, toonden ook enige steun in aanloop naar hun 1-1 gelijkspel tegen Sevilla op zondag toen spelers voorafgaand aan de wedstrijd een spandoek omhooghielden met de tekst: “Voetbal verenigt, racisme verdeelt.”

Fans herhaalden die boodschap met borden waarop stond: “De tribunes verenigen zich, racisme verdeelt”, maar er is nog geen vervolging of stadionsluitingen wegens vermeend racistisch misbruik.

Vinicius richtte zijn aandacht echter ergens anders op en tweette: “De beledigingen gaan door… maar de dans ook… Tot ziens in Liverpool! GA MADRID!”

De Braziliaan zal waarschijnlijk opnieuw de hoofdrol spelen in Madrid nemen het op tegen de Reds in de laatste 16 van de Champions League, maar zullen helaas moeten terugkeren naar Spanje, waar het misbruik geen teken van vermurwen vertoont.