Ray Dalio verhörte seine schwangere Angestellte, bis sie weinte: Buch

Sie war eine von Ray Dalios Lieblingen. Und nun war sie in Tränen ausgebrochen – nicht in gewöhnlichem Weinen, sondern in einem völligen Zusammenbruch, komplett mit sich hebender Brust, nach Luft ringend und animalischem Schluchzen.

Katina Stefanova war bis zu diesem Tag bei Bridgewater Associates, dem weltweit größten Hedgefonds, als Eiskönigin bekannt. Sie war Mitte dreißig und hatte schulterlanges blondes Haar. Sie hatte keine Angst vor Konflikten, vor allem nicht, wenn dieser mit einem dicken Karo einherging.

Sie war Dalios Mentee und Freundin, und als sie in der Firma aufstieg, begann er anderen zu sagen: „Katina gehört zu meinen Leuten“, was sie fast vor Glück erröten ließ. Einige in Bridgewater begannen sogar zu flüstern, dass sie eines Tages eine Kandidatin für die Nachfolge von Dalio sein könnte.

Es war der Höhepunkt des Frühherbstes 2009, an einem der Tage, an denen das Wetter noch nicht genau sagen konnte, ob der Sommer schon vorbei war, und auch die Stimmung des Bridgewater-Gründers Dalio schwankte und schwankte. Im Alter von 60 Jahren begann der Milliardär zu sagen, dass er möglicherweise einige seiner operativen Aufgaben in Bereichen wie der Personalbeschaffung an Untergebene wie Stefanova abgeben müsse. Bei der Einstellung neuer Mitarbeiter konnte sie jedoch nicht mithalten.

Dalio sagte Stefanova, er wolle dem Problem auf den Grund gehen – und er wolle es vor einer Menschenmenge tun.

Stefanova betrat einen Konferenzraum im Bridgewater-Hauptquartier in Westport, Connecticut, und sah zu, wie sich die Sitze um sie herum mit Bridgewaters Spitzenbläsern füllten. Dalio setzte sich ihr gegenüber und begann zu schimpfen, wie sie inzwischen wusste, dass er es immer zu tun pflegte.

Dalio kündigte dem Saal an, dass er zunächst „sondieren“ und dann eine sogenannte „Diagnose“ abgeben werde. In der Untersuchung forderte er sie auf, zu bestätigen, dass sie seinen Auftrag nicht erfüllt hatte. Die Diagnose lautete, dass sie eine Idiotin sei, was er immer wieder betonte.

„Du bist ein dummer Scheißer!“, spuckte Dalio. „Du weißt nicht einmal, was du nicht weißt.“

Niemand sonst machte einen Mucks.

„Ich habe wirklich hart gearbeitet“, betonte Stefanova. „Ich habe mein Bestes gegeben. Was hättest du getan?“

Wenn er dem Tempo der Einstellung zugestimmt habe, antwortete er, dann sei es ihre Schuld, ihm nicht gesagt zu haben, dass er falsch lag. Er wiederholte seine Diagnose, nannte sie dumm und griff zur Betonung nach dem Tisch. Die Leute im Raum erinnern sich daran, wie er schrie, darauf wartete, dass ihre Lippen zitterten, und sie dann erneut anschrie, weil sie ihre Gefühle nicht unter Kontrolle hatte, während er sie anschrie.

Mehrere andere im Raum zwangen sich, den Blick abzuwenden, aus Angst, dass auch sie zusammenbrechen würden.

Wimperntusche, vermischt mit heißen Tränen, lief ihr übers Gesicht. Mehrere andere im Raum zwangen sich, den Blick abzuwenden, aus Angst, dass auch sie zusammenbrechen würden.

Stefanova schob ihren Stuhl vom Tisch zurück und rannte, immer noch weinend, aus dem Zimmer.

Dalio, der sich später selbst als Experte für menschliches Verhalten bezeichnen sollte, ließ sich von den mildernden Umständen im Zusammenhang mit Stefanovas Zusammenbruch offenbar nicht beeindrucken. Sie selbst hatte ihm vor diesem schrecklichen Tag davon erzählt.

Sie verlor nicht nur die Fassung, weil ihr milliardenschwerer Chef nur wenige Zentimeter von ihrem Gesicht entfernt war. Sie hatte nicht nur Angst um ihren Job.

Sie war schwanger.

Dalio musste gewusst haben, dass er einen der Alphatiere der Firma vernichtet hatte, einen, den er mit aufgebaut hatte. Jetzt würde er dafür sorgen, dass niemand es vergessen konnte.

Das war einfacher, als es vielleicht schien.

In der Mitte des Tisches stand an diesem Tag ein klobiger schwarzer Kasten, etwa so groß wie ein Videorecorder. Als Aufnahmegerät fing es jedes Stöhnen, Grunzen und Wimmern ein, als Dalio brüllte und Stefanova zusammenbrach. Eine Handvoll von Dalios Lakaien hörten es sich später immer wieder an und markierten ihre Lieblingsstellen.

Dalio machte deutlich, dass er wollte, dass es alle hörten. Das Band wurde in eine seiner wertvollsten Kreationen geladen, die Transparency Library von Bridgewater, eine elektronische Sammlung von Zehntausenden Stunden interner Besprechungen, die schließlich sowohl Audio als auch Video umfasste und von hitzigen Debatten im Managementausschuss bis hin zu langweiligen Wirtschaftsgesprächen zwischen Junioren reichte Wunder.

Es gab so viele Kassetten, dass einige nie abgespielt wurden, aber Dalio machte das Abspielen dieser Aufnahme zur Pflicht. Er beauftragte sein Redaktionsteam, eine Kurzfassung der Episode zu erstellen. Darin wurde er als Held besetzt. In seiner Version der Ereignisse, die sich hauptsächlich auf Stefanovas heulende Verzweiflung konzentrierte, wurde Dalio als freundlicher, aber entschiedener Fragesteller dargestellt. Die Untersuchung wurde auf nur wenige Minuten verkürzt, was Stefanovas Reaktion extrem und unangemessen erscheinen ließ.

Er schien ständig aufgeregt zu sein und war vielleicht am unversöhnlichsten, wenn es um die untersten Aufgaben der Firma ging.

Dalio war nie ein Fan von Subtilität und schrieb auch den Titel „Schmerz + Reflexion = Fortschritt“. Nachdem er es an alle etwa tausend Mitarbeiter von Bridgewater verschickt hatte, ordnete er an, dass eine Version des Bandes den Bewerbern vorgespielt werden sollte, was es zu einem ihrer ersten Eindrücke von der Firma machte.

Stefanovas Verhör spiegelte ein zunehmendes Muster Dalios wider. Er schien ständig aufgeregt zu sein und war vielleicht am unversöhnlichsten, wenn es um die untersten Aufgaben der Firma ging. Als ihm scheinbar rudimentäre Probleme bewusst wurden, die durch die sorgfältige Anwendung der Prinzipien leicht behoben werden konnten, zeigte er eine kurze Reaktion.

Somit befanden sich die Arbeiter und Arbeiterinnen, die beim Hedgefonds für Depot-, Sekretariats- und andere Aufgaben verantwortlich waren, in einer Gefahrenzone. Sie hatten zweifellos die begrenztesten Aussichten auf eine lukrative Zukunft außerhalb des Hedgefonds; Ihre täglichen Aufgaben unterschieden sich offensichtlich nicht von denen in jedem anderen Unternehmen, da es nur begrenzte Möglichkeiten gab, Papier neben den Druckern zu stapeln oder einen Parkplatz zu patrouillieren. Aber Bridgewater zahlte üppig – mehr als 200.000 Dollar pro Jahr für Sekretärinnen, erinnerte sich einer.

Im Gegenzug wurde von ihnen erwartet, dass sie sich wie alle anderen an die Grundsätze halten und danach bewertet werden.

Ihr Berufsleben war voller Aufruhr. Gegen die Busfahrer wurde häufig ermittelt, weil sie ihre Fahrzeuge zu heiß oder zu kalt hielten (manchmal auch beides gleichzeitig, je nach konkurrierenden Beschwerden). Dann gab es das sogenannte Whiteboard-Gehäuse.

Während einer Besprechung stand Dalio von seinem Platz auf und nahm einen trocken abwischbaren Marker, um auf die Tafel im Raum zu zeichnen. Als er mitten in der Skizze eines Flussdiagramms war, machte er sich daran, einen Teil der Arbeit zu überschreiben, wobei er sich einen an der Tafel befestigten Radiergummi schnappte. Ein paar Sekunden lang rieb er mit dem Radiergummi über die Tafel, dann erstarrte er. Er drehte sich zu der Gruppe um und deutete hinter sich.

Der Radiergummi hatte die Markierung nicht vollständig entfernt; Stattdessen war es fast unmerklich verschmiert; leichte Tintenreste auf der ganzen Linie.

„Das ist Schlechtigkeit“, verkündete Dalio. Wer war verantwortlich?

Wer auch immer es war, war nicht im Raum. Einer von Dalios Handlangern eilte los, um den Verantwortlichen zu finden, aber es gab keine Aufzeichnungen darüber, wer die Whiteboards ausgewählt hatte.

Keine verantwortliche Partei bedeutete, dass die gesamte Facility-Abteilung verantwortlich war. Etwa die nächsten sechs Wochen lang widmete sich Dalio mit Hingabe einer detaillierten Analyse des Teams. Unter laufenden Kameras rief er sie zu einer Demonstration an der Tafel zusammen. Er zeichnete immer wieder auf die Tafel und radierte sie wieder aus. Wie konnte er es als Erster bemerkt haben?

Der Fonds: Ray Dalio, Bridgewater Associates und die Enträtselung einer Wall-Street-Legende von Rob Copeland.

St. Martin’s Press





Das Personal der Einrichtung reagierte, als ob sein Arbeitsplatz gefährdet wäre, und das stimmte. Zuerst brachten sie riesige Pappstücke als Modelle mit und baten Dalio, ihnen genau zu zeigen, wie und wo er die Ausrüstung einsetzen wollte. Dann sagte einer der Beteiligten: „Wir haben jedes einzelne Whiteboard auf dem Markt bestellt.“ Als die einzelnen Tafeln eintrafen, führten die Mitarbeiter sie an Dalio vorbei vorüber und machten sich Notizen zu seinen Anfragen. Sie probierten es sogar mit elektronischen Whiteboards, die nicht manuell gelöscht werden mussten. Diese wurden schnell weggeworfen, da solche Bretter gemäß einer wenig bekannten staatlichen Behindertenvorschrift relativ niedrig über dem Boden angebracht werden mussten, um für Rollstuhlfahrer zugänglich zu sein, und Dalio die Höhe nicht gefiel. Und es gefiel ihm nicht, dass die Lösung des Problems so viele Arbeitsstunden in Anspruch nahm.

„Ihr stößt alle aufeinander!“ er sagte.

Der Whiteboard-Koffer hinterließ zwei bleibende Hinterlassenschaften (drei, wenn man berücksichtigt, dass die Whiteboards schließlich ersetzt wurden). Die Videos der Untersuchung wurden unter einem besonders einprägsamen Titel zusammengefasst: „Wie viele Einrichtungen braucht man, um ein Whiteboard aufzustellen?“ Dies empörte viele Mitarbeiter der Abteilung, die das Gefühl hatten, verspottet zu werden, weil sie den Anweisungen des Chefs Folge leisteten.

Der zweite Effekt bestand darin, dass eine neue Phrase in Bridgewaters Wortschatz aufgenommen wurde. Wenn die Fachkräfte von Bridgewater in den kommenden Jahren mit den Leistungen des Anlagenpersonals des Unternehmens unzufrieden waren, konnte man sich darauf verlassen, dass jemand schnell die Diagnose stellte: Sie stoßen alle aufeinander.

Die intensive Konzentration, mit der Dalio selbst die banalsten Probleme anging, brachte ihm unter einigen einfachen Leuten einen Spitznamen ein. Er war Ray-Man, nach Dustin Hoffmans Oscar-prämierter Darstellung eines autistischen Mannes.

Auszug aus THE FUND: Ray Dalio, Bridgewater Associates, and the Unraveling of a Wall Street Legend von Rob Copeland. Copyright © 2023 beim Autor und Nachdruck mit Genehmigung der St. Martin’s Publishing Group.

Ein Sprecher von Ray Dalio sagte gegenüber Insider: „Dieses Buch ist nur eines dieser klassischen Boulevardbücher, verfasst von jemandem, der sich für eine Stelle bei Bridgewater beworben hatte und vor mehr als einem Jahrzehnt abgelehnt wurde. Anschließend wurde er investigativer Reporter bei einer bekannten Zeitung.“ und machte seine Karriere damit, verzerrte Geschichten über Bridgewater und Ray Dalio zu schreiben, zunächst in Artikeln und jetzt in diesem Buch. Er tat dies, indem er mit ehemaligen Mitarbeitern sprach, die entlassen worden waren, nach negativen Gerüchten suchte und sich die Geschichten ausdachte, die er wollte passte zu seiner Erzählung, weil er bei den Ereignissen, die er beschreibt, nicht anwesend war. Tatsächlich gibt der Autor im Vorwort an, dass das Buch voller erfundener Dialoge ist und die Fußnoten des Buches voller Aussagen von Leuten sind, die dem, worüber geschrieben wird, direkt widersprechen Das Bild, das das Buch zeichnet, ist offensichtlich unglaubwürdig, wenn man die lange Erfolgsbilanz von Bridgewater bei der Investitionsleistung und den hohen Prozentsatz an Mitarbeitern mit langjähriger Betriebszugehörigkeit bedenkt. Herr Dalio möchte seine Aufmerksamkeit nicht von wichtigeren Dingen ablenken, um dieses triviale, geschwätzige Buch zu diskutieren. „

Rob Copeland ist Finanzreporter für die New York Times. Zuvor war er langjähriger Hedgefonds-Beat-Reporter beim Wall Street Journal und hat auch über das Silicon Valley und die verborgenen Welten der Reichen und Mächtigen berichtet.