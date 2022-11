Raven-Symoné teilt die Botschaft zur psychischen Gesundheit nach dem Tod von Aaron Carter

Raven-Symoné beleuchtet die Bedeutung der psychischen Gesundheit im Zuge von Aaron Cartersein früher Tod.

Einen Tag nach dem Tod des 34-jährigen Sängers drückte seine Disney-Kollegin ihrem älteren Bruder ihr Beileid aus. Nick Carter.

„Wir senden unsere Liebe an die Familie“, sagte Raven-Symoné Unterhaltung heute Abend 6. November. „Wir haben innerhalb der Musikindustrie mehrmals Kreise gekreuzt. Mein Herz geht an Nick. Es ist so eine Tragödie.“

Das Cheetah Girls star betonte auch, wie wichtig es ist, der psychischen Gesundheit Priorität einzuräumen, insbesondere bei Kindern.

„Ich denke, wir müssen die Welt wirklich in Ordnung bringen, damit wir uns auf die psychische Gesundheit konzentrieren können“, teilte sie mit. „Es ist eine reale Sache, und wir müssen aufhören, unsere Jugend daran zu verlieren. Vielleicht werden die Leute eines Tages den Hinweis verstehen. Es ist nur ein Teil unseres Alltags – uns mental untersuchen zu lassen und unserer Gesellschaft zu helfen.“

Aaron starb im Alter von 34 Jahren, nachdem er am 5. November in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien, als nicht ansprechbar befunden worden war.