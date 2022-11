Raumfahrtunternehmen kündigt Entlassungen wegen Raketenverzögerung an

Chris Kemp, CEO von Astra, spricht während des „Spacetech Day“ des Unternehmens am 12. Mai 2022 in der Unternehmenszentrale.

Astra kündigte am Dienstag an, etwa 16% seiner Mitarbeiter zu entlassen, da das Raumfahrtunternehmen vor einem Wendepunkt in seinem Raketenentwicklungsprogramm steht.

„Angesichts des herausfordernden makroökonomischen Umfelds haben wir die schwierige, aber umsichtige Entscheidung getroffen, unsere Betriebskosten zu senken, um unsere primären kurzfristigen Ziele zu unterstützen“, sagte Chris Kemp, CEO von Astra, in einer Pressemitteilung neben den Ergebnissen des Unternehmens für das dritte Quartal.

Astra, das derzeit über 400 Mitarbeiter beschäftigt, erwartet Einsparungen durch den Personalabbau im ersten Quartal 2023.

Das Unternehmen stellte im Sommer sein Raketensystem ein und beendete die Entwicklung und Flüge seines Rocket 3.3-Fahrzeugs zugunsten eines größeren, verbesserten Rocket 4.0-Fahrzeugs, das Astra Ende 2023 auf den Markt bringen will. Astra baut jetzt seine Produktionsstätte aus und leitet Testen einer Entwicklung von Rocket 4.0.

Das Unternehmen meldete im dritten Quartal einen bereinigten EBITDA-Verlust von 41,4 Millionen US-Dollar, ein um 26 % höherer Verlust als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Astra erzielte im Quartal Einnahmen in Höhe von 2,8 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf seiner Raumfahrzeugtriebwerke. Am Ende des Quartals verfügte das Unternehmen über 150,5 Millionen US-Dollar an Barmitteln.

Die Astra-Aktie ist in diesem Jahr zum Handelsschluss am Dienstag um 94 % gefallen und lag bei 0,58 $ pro Aktie. Das Unternehmen erhielt im Oktober eine Delisting-Warnung von der Nasdaq, nachdem seine Aktie unter 1 US-Dollar pro Aktie gefallen war. Das Unternehmen hat bis April Zeit, den Aktienkurs wieder über das Niveau zu heben.