Jetzt gibt er ihr Freifahrtschein! In der ersten Folge von Das Sommerhaus der Stars ziehen die acht Promi-Pärchen nach Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen. Unter ihnen sind Raúl Richter (37) und seine Partnerin Vanessa Schmitt. Schon in den ersten Szenen spricht der GZSZ-Star über seine Affäre. „Ich habe einmal fremdgegangen, sie hat es rausgefunden“, berichtet Raul sichtlich verlegen. Um seinen Fehler wiedergutzumachen, schlägt er Vanessa eine Lösung: „Wenn du mich betrügst, will ich es nicht wissen, aber wenn du es tust, ist es okay.“ Vanessa findet diese Idee offensichtlich unangebracht. „Was? Nein“, platzt es aus ihr irritiert heraus.

Im weiteren Gespräch Raul aber dann wird einem klar, dass die Wunde vielleicht noch ein wenig zu frisch ist. „Okay, vielleicht ist es immer noch ein schwieriges Thema“gibt der Schauspieler zu. Aber was ist zwischen Raul Und Vanessa tatsächlich passiert? Vor rund zwei Jahren kamen die ersten Gerüchte auf, der 37-Jährige hätte seine Partnerin betrogen. Nur wenige Wochen später folgte die Gewissheit – und die Konsequenzen. „Die Trennung ist erst eine Woche her, aber das Leben muss weitergehen, auch wenn es schwer ist“, verkündete Vanessa An Instagram.

Doch schließlich konnte die Blondine ihrem Partner verzeihen. Um das Vertrauen wieder aufzubauen, habe es einige klärende Gespräche gebraucht. „Wir haben nach unserer Trennung wirklich lange und intensiv geredet, und das hat uns wieder zusammengebracht“, erklärte Vanessa im April letzten Jahres im Vergleich zu BildEs schien, als wäre die Trennung der beiden schon Schnee von gestern. „Wir sagen jetzt, wir sind seit fünf Jahren zusammen, für uns gab es keine Trennung“enthüllt Raul im Gespräch mit dem Nachrichtenportal.

Instagram / raulrichter Vanessa Schmitt und Raul Richter

Instagram / raulrichter Raúl Richter und Vanessa Schmitt im Juni 2024