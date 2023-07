„Rauchen von Cannabis in der Öffentlichkeit verboten!“ Rund um Amsterdams Rotlichtviertel, oder De Wallen, wie es auf Niederländisch heißt, hingen Schilder. Nach einem neuen Gesetz, das im Mai in Kraft trat, könnten Touristen und Einheimische, die in und um dieses Viertel beim Rauchen von Marihuana erwischt werden, nun mit einer Geldstrafe von € rechnen 100 (112 $). Die niederländische Stadt geht hart gegen die wachsende Zahl von Partytouristen vor, die vor allem im Rotlichtviertel die Straßen verstopfen. Weitere Bußgelder drohen Personen, die auf der Straße Alkohol trinken oder in der Öffentlichkeit urinieren.

Kreuzfahrt auf dem Cannabis-Kanal

Die DW sprach mit einem jungen Touristen aus Newcastle, England, der am Oudesijds Voorburgwal am Pier des Smokeboat wartete. Der Mann sagte, er sei nach Amsterdam gekommen, um im Urlaub Gras zu rauchen und Spaß zu haben. Auf dieser besonderen Bootsfahrt darf er legal Marihuana konsumieren. Das Boot fährt mit einem Dutzend Touristen zu einer einstündigen Tour durch die Kanäle ab, einschließlich Besichtigungen und Grasrauchen.

Ein anderer Engländer, den die DW interviewte, sagte, er sei wegen einer Gartenmesse nach Amsterdam gekommen und genieße nun seinen freien Tag mit einem Besuch im Rotlichtviertel. Mit dem Joint in der Hand sagte der Mann, er wisse, dass der Konsum von Cannabis in der Öffentlichkeit illegal sei, glaube aber nicht, dass Polizisten in der Nähe seien, die Geldstrafen verhängen könnten.

Auf speziellen Bootsfahrten können Passagiere Gras rauchen und dabei die Aussicht genießen Bild: Andreas Kirchhoff/DW

Partytouristen sind nicht willkommen

An diesem warmen Sommertag im Juli herrscht in der Altstadt geschäftiges Treiben. Es scheint fast so überfüllt zu sein wie vor der Pandemie. Schließlich ist Amsterdam nicht nur für Partygänger ein attraktives Reiseziel. Die malerischen Stadthäuser und Kanäle aus dem 17. Jahrhundert gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe und die Museen sind Weltklasse.

Bereits im Jahr 2021 begrenzte die Stadt die Zahl der Aufenthalte pro Jahr auf 20 Millionen, um die Zahl der Besucher zu begrenzen. Doch das Touristenaufkommen ist nur eines der Probleme Amsterdams. Noch besorgniserregender für Stadtbeamte und viele Einwohner ist die wachsende Zahl von Partytouristen, die nachts lautstark durch die engen Gassen des Zentrums streifen. Um dem übermäßigen Partytourismus entgegenzuwirken, wurden im Februar dieses Jahres neue Regeln eingeführt. Darunter ein Gesetz, das vorschreibt, dass Schaufensterbordelle, Bars und Kneipen im Rotlichtviertel zwei Stunden früher schließen müssen.

Ein Fahrrad wird als Werbung für ein Rauchboot in Amsterdam verwendet Bild: Andreas Kirchhoff/DW

Vor einigen Monaten startete die Stadt außerdem eine „Fernbleiben“-Kampagne, um lautstarke Besucher abzuschrecken. Es richtete sich zunächst an britische Männer im Alter zwischen 18 und 35 Jahren und enthielt eine Reihe kurzer Videos, die fehlgeschlagene Abende zeigten. Besonders anfällig für hemmungslosen Cannabiskonsum sind einer Umfrage zufolge Besucher aus Großbritannien. Die Videos deuten darauf hin, dass viele ihrer Abende auf der Polizeistation oder im Krankenhaus enden.

„Stoppt den Wahnsinn“

Els Iping von der Anwohnerinitiative „Stop de gekte“ (Stoppt den Wahnsinn) glaubt, dass solche Aktionen und kleine Veränderungen gute erste Schritte seien, aber keineswegs ausreichen, um die Gesamtsituation zu ändern. Sie betont, dass im historischen Zentrum von Amsterdam, das zu einem Touristen-Hotspot geworden sei, normale Bewohner leben. Iping selbst ist seit 40 Jahren in der Stadt zu Hause und musste ihre Außentreppe oft von dem Erbrochenen betrunkener Touristen befreien.

Viele Besucher des Zentrums kämen nicht, um die schöne Altstadt zu bestaunen, sagt Iping. Stattdessen kommen sie wegen „Prostitution, Coffeeshops und Drogendealern“.

Sie akzeptiert nicht die Vorstellung, dass der liberale Cannabiskonsum und die Prostitution einfach zu Amsterdam gehören. „Schaufensterbordelle gibt es schon seit den 1960er-Jahren, aber als ich hierher gezogen bin, war das noch eine Randerscheinung. Damals gab es hier viele andere Läden und Geschäfte. Heute dreht sich alles um Sex, Drogen und Fast Food.“

Feindseligkeit nach Einschränkungen

Eine Zeit lang machten Mitglieder der Anwohnerinitiative „Stop de Gegkte“ eigene Runden im Viertel. In gelben Warnwesten gingen sie auf lautstarke Partytouristen zu und teilten ihnen mit, dass in der Altstadt normale Menschen leben, die ihre Nachtruhe brauchen. Die meisten Touristen reagierten freundlich auf diese Warnungen und entschuldigten sich.

Vor Kurzem hat die Anwohnerinitiative ihre Nachtwache eingestellt. Iping sagt, die örtlichen Geschäfte, die nun zwei Stunden früher schließen müssen, hätten ihnen die Schuld an ihren finanziellen Verlusten gegeben und sie belästigt und beleidigt. Sie hat viele unfreundliche Kommentare von denjenigen erhalten, deren Unternehmen von den neuen Vorschriften betroffen sind.

Für viele Einheimische sind laute Partytouristen unerwünscht Bild: Andreas Kirchhoff/DW

Tourismus und Hedonismus

Geerte Udo, Leiterin des Marketingunternehmens Amsterdam & Partners, sagt, sie müsse sich nicht mehr um Stadtmarketing kümmern, da Amsterdam so bekannt sei. Doch sie räumt ein, dass die Auswüchse des Massentourismus in den vergangenen Jahren zum Problem geworden seien. „In jeder Stadt sollte man die lokale Kultur respektieren – das haben wir in den letzten 10,15 Jahren vielleicht etwas aus den Augen verloren.“

Amsterdam will lästigen Partytouristen nicht nur mit Verboten und Regeln, sondern auch mit einer Änderung der Stadtstruktur begegnen. Seit Jahren gibt es Vorschläge, den Konsum von Cannabis für Touristen zu verbieten und die Prostitution aus dem Rotlichtviertel zu verlagern . Bis Ende 2023 soll in einem Vorort von Amsterdam ein neues sogenanntes „Erotikzentrum“ für Sexarbeiterinnen eröffnet werden.

Der Plan wurde von vielen Einheimischen und Sexarbeiterinnen abgelehnt, die sagen, dass die Lage am Stadtrand ihre Lebensgrundlage gefährden würde und außerdem nachts für die Sexarbeiterinnen gefährlicher sei.

Und was die Coffeeshops betrifft, fordern Bewohner wie Els Iping, dass die Stadt einfach das Gesetz anwendet. Nach niederländischem Recht darf Cannabis nur an Personen mit Wohnsitz in den Niederlanden verkauft werden – bisher hat Amsterdam den Konsum von Cannabis durch Nichtansässige grundsätzlich geduldet.

Auf die Frage, ob sich durch die neuen Regeln wie die früheren Schließzeiten schon etwas geändert habe, antwortet Els Iping bejahend: „Die Menschen, die hier mitten im Rotlichtviertel wohnen, haben gemerkt, dass es vor allem nachts etwas besser geworden ist.“ .“

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt.