Kate LeBlanc erinnert sich, wie der Rauch eines Waldbrandes, der Anfang des Sommers über den Himmel von New Brunswick wehte, an ihren Augen klebte und sie körnig wirken ließ.

„Es ist, als hätte man eine Brille auf, die man nicht reinigen kann“, sagte der 71-jährige Einwohner von Bathurst, NB. „Es fühlte sich wirklich an wie feine Sandkörner oder so etwas.“

Der Rauch führte zusätzlich zu ihren saisonalen Allergien dazu, dass LeBlanc ständig die Augen ausspülte. Sie erzählte CBC News, dass sie in nur wenigen Monaten eine Flasche Augenspültropfen und zwei Flaschen Allergietropfen verbraucht habe.

„Im Grunde verstecke ich mich“, sagte sie über die Art und Weise, wie sie Symptome verhindert. „Ich gehe nicht raus, ich öffne die Fenster nicht.“

ANSEHEN | Wie sich Waldbrandrauch auf Ihre Augen auswirkt: Der Rauch von Waldbränden ist schädlich für Ihre Lunge. Aber über die Augen ist wenig bekannt Die langfristigen Auswirkungen von Waldbrandrauch auf die Augen der Menschen sind noch weitgehend unbekannt, aber erste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass diejenigen, die mit starkem Rauch zu tun haben, Vorkehrungen treffen sollten, um eine beschleunigte Schädigung der Augen zu verhindern.

Dieses Jahr, Die Waldbrände in Kanada waren die schlimmsten seit Beginn der Aufzeichnungen , wobei Winde Rauch über das Land und in Teile der Vereinigten Staaten trieben. An diesen besonders dunstigen Tagen berichteten einige Augenärzte gegenüber CBC News, dass sie mehr Patienten sahen, die über gereizte Augen berichteten.

Augengesundheitsexperten befürchten, dass Waldbrände immer häufiger auftreten und wir die langfristigen Auswirkungen des Rauchs auf unsere Augen nicht untersuchen.

Was sind die unmittelbaren Symptome?

„Es gibt Feinstaub und flüchtige organische Verbindungen“, sagte Dr. Marisa Sit, eine Augenärztin aus Toronto in der Comprehensive Ophthalmology Unit des University Health Network am Donald K. Johnson Eye Institute.

„Das sind Dinge (im Rauch), die unsere Augen reizen können.“

Dr. Marisa Sit ist Augenärztin an der Comprehensive Ophthalmology Unit des University Health Network am Donald K. Johnson Eye Institute in Toronto. (Jennifer La Grassa/CBC)

Waldbrandrauch in den Augen kann dazu führen, dass sich die Augen trocken, juckend, rot, schmerzhaft, wässrig und körnig anfühlen – alles Symptome, die saisonalen Allergien ähneln. Diese Art der Entzündung der Bindehaut, des weißen Teils des Auges, wird als Konjunktivitis bezeichnet.

Wenn sich die Hornhaut – oder der klare Teil des Auges – entzündet, spricht man von Keratitis.

Manchmal kann diese Entzündung sogar zu einer verschwommenen Sicht führen.

Laut dem Augenarzt Dr. Briar Sexton aus Vancouver können diese Augensymptome auftreten, bevor wir den Rauch riechen oder sehen.

Obwohl diese Art von vorübergehender Reizung mit einem Gleitmittel wie rezeptfreien künstlichen Tränen gelindert werden kann, machen sich Ärzte Sorgen über die Auswirkungen einer chronischen Langzeitexposition gegenüber schädlichen Rauchpartikeln.

Briar Sexton, eine Augenärztin in Vancouver, sagt, sie habe dieses Jahr mehrere Patienten gesehen, die über gereizte Augen klagten, während in der Provinz weiterhin Dutzende Waldbrände brennen. (Jennifer La Grassa/CBC)

„Als ich 2006 zum ersten Mal nach BC zog und mit dem Praktizieren begann, sprachen wir nicht annähernd so über Waldbrände wie jetzt“, sagte Sexton.

„Die Belastung, der eine einzelne Person ausgesetzt wäre, war im Vergleich zu dem, was sie heutzutage an Krisenherden erfährt, tatsächlich recht gering.“

Langfristige Auswirkungen unklar

Sexton sagte, es sei nicht klar, welche dauerhaften Schäden Waldbrandrauch an den Augen anrichten könne. „Ich wünschte, ich wüsste die Antwort.“

Die Ärzte, die mit CBC News gesprochen haben, ziehen Schlussfolgerungen aus Studien mit Schadstoffen, die ähnliche Bestandteile wie der Rauch von Waldbränden aufweisen.

Es wurde beispielsweise festgestellt, dass Zigarettenrauch eine ist Risikofaktor für Makuladegeneration – eine Augenkrankheit, die schließlich zur Erblindung führen kann.

Giftige Substanzen aus Zigaretten wurden ebenfalls mit einer Verbindung in Verbindung gebracht erhöhtes Risiko für Katarakte.

„Wenn ich eine magische Kristallkugel hätte, glaube ich, dass es in Zukunft leider häufiger vorkommen wird, dass diese Dinge mit Waldbrandregionen in Verbindung gebracht werden“, sagte Sexton.

Sukanya Jaiswal, eine Optikerin in Australien, untersucht die Augen eines Mannes. Jaiswal begann nach der intensiven Buschfeuersaison 2019–2020 in Australien mit der Erforschung der Auswirkungen, die der Rauch von Waldbränden auf die langfristige Augengesundheit haben kann. (Universität von New South Wales)

Australische Forscher gehen tiefer

Eine Rezension Letztes Jahr wurde festgestellt, dass mehr als 70 Prozent der Menschen während einer Zeit schlechter Luftqualität während der intensiven Waldbrandsaison in Australien im Jahr 2020 Augenreizungen hatten. Und Menschen mit bereits bestehenden Augen- oder Atemwegserkrankungen schienen mehr Symptome zu haben.

In der Rezension wurde auch anerkannt, dass es zu diesem Thema nur sehr wenig Forschung gibt. Diese Lücken veranlassten die Autorin der Rezension, Sukanya Jaiswal, eine Optikerin in Sydney, etwas tiefer zu schauen.

Vor etwa vier Jahren war in Australien die Buschfeuersaison so schwerwiegend und verheerend, dass man ihn als „Schwarzen Sommer“ bezeichnete .

Während dieser Zeit kamen Patienten nach Jaiswal, die Mittel zur Linderung geröteter und geschwollener Augen brauchten, aber sie sagte, sie sei sich nicht immer sicher, was sie verschreiben sollte.

„Ich denke, es ist wirklich ernst“, sagte sie gegenüber CBC News.

„Millionen Menschen sind das ganze Jahr über dem Rauchen ausgesetzt, und zwar auf eine Weise, die wir noch nie zuvor gesehen haben und auf die wir nicht vorbereitet sind.“

Um einige der Forschungslücken zu schließen, führt Jaiswal Studien an der School of Optometry and Vision Science der University of New South Wales durch.

Ein Feuerwehrmann bedeckt sein Gesicht, während er am 23. Januar 2020 in der Nähe von New South Wales, Australien, gegen einen Waldbrand kämpft. Ein Forscher in New South Wales untersucht die kurz- und langfristigen Auswirkungen von Waldbrandrauch auf die Augen, insbesondere bei Feuerwehrleuten, die häufig dem Feuer ausgesetzt sind . (Noah Berger/The Associated Press)

Sie hat sich insbesondere mit den kurz- und langfristigen Auswirkungen befasst, die der Rauch von Waldbränden auf jeden einzelnen Teil des Auges haben kann, und wie lange die Genesung dauert – insbesondere bei Gruppen wie Feuerwehrleuten, die häufig dieser Belastung ausgesetzt sind.

In einigen dieser Studien verwendet Jaiswal eine Schutzbrille, die kleine Mengen Rauch freisetzt. Mithilfe dieser Forschung möchte Jaiswal herausfinden, wer am stärksten gefährdet ist und ob der entstandene Schaden reversibel ist.

„Wenn wir kein einheitliches Verständnis darüber haben, wie wir die Augen schützen und wie wir mit Augenkrankheiten umgehen sollten, die durch Waldbrände entstehen, werden unsere Patienten meiner Meinung nach darunter leiden“, sagte sie.

Tipps zum Schutz Ihrer Augen

Health Canada teilte CBC per E-Mail mit, dass das Unternehmen nicht über spezifisches Fachwissen zur Augengesundheit verfüge. Ärzte wie Sit sagen jedoch, dass es für das Land wichtig sei, in die Forschung zu investieren, um herauszufinden, wie sich der Rauch von Waldbränden auf unsere Augen auswirken kann.

Sexton sagt, sie mache sich Sorgen, dass es für Menschen, die keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben, „zu spät sein wird“, wenn wir besser verstehen, wie sich der Rauch von Waldbränden auf unsere Augen auswirkt.

Sexton sagt, sie wisse, dass einige Menschen allergische Augentropfen verwenden, um die Symptome zu lindern, warnt jedoch davor, dass eine unnötige Behandlung der Augen unbeabsichtigte Folgen haben könnte. Stattdessen sagt sie, es sei besser, die Augen mit künstlichen Tränen zu spülen.

Hier sind einige weitere Vorsichtsmaßnahmen, die Sie laut Augenärzten treffen können, um Ihre Augen vor rauchenden Bedingungen zu schützen: