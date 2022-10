Ratten mit Rucksäcken könnten Überlebenden des Erdbebens helfen

CNN

—



Gebäude stürzen nicht sehr oft ein – aber wenn, dann ist es für die Eingeschlossenen katastrophal. Naturkatastrophen wie Erdbeben und Wirbelstürme können ganze Städte dem Erdboden gleichmachen, und für die Such- und Rettungsteams, die versuchen, Überlebende zu finden, ist dies eine mühsame Aufgabe.

Aber ein unwahrscheinlicher Retter wird ausgebildet, um zu helfen: Ratten.

Das von der belgischen Non-Profit-Organisation APOPO konzipierte Projekt rüstet Nagetiere mit winzigen Hightech-Rucksäcken aus, um Ersthelfern bei der Suche nach Überlebenden in Trümmern in Katastrophengebieten zu helfen.

„Ratten sind in der Regel sehr neugierig und erforschen gerne – und das ist der Schlüssel für Suche und Rettung“, sagt Donna Kean, Verhaltensforscherin und Leiterin des Projekts.

Neben ihrer Abenteuerlust machen ihre geringe Größe und ihr ausgezeichneter Geruchssinn Ratten perfekt, um Dinge auf engstem Raum zu lokalisieren, sagt Kean.

Die Ratten werden derzeit darauf trainiert, Überlebende in einem simulierten Katastrophengebiet zu finden. Sie müssen zuerst die Zielperson in einem leeren Raum ausfindig machen, einen Schalter an ihrer Weste betätigen, der einen Piepser auslöst, und dann zur Basis zurückkehren, wo sie mit einem Leckerli belohnt werden.

Während sich die Nagetiere noch in der Anfangsphase des Trainings befinden, arbeitet APOPO mit der Technischen Universität Eindhoven zusammen, um einen Rucksack zu entwickeln, der mit einer Videokamera, einem Zwei-Wege-Mikrofon und einem Ortungssender ausgestattet ist, um Ersthelfern bei der Kommunikation mit Überlebenden zu helfen.

„Zusammen mit dem Rucksack und dem Training sind die Ratten unglaublich nützlich für die Suche und Rettung“, sagt Kean.

APOPO trainiert seit über einem Jahrzehnt Hunde und Ratten an seinem Standort in Tansania in der Geruchserkennung von Landminen und Tuberkulose. In seinen Programmen werden afrikanische Riesenratten verwendet, die in Gefangenschaft eine längere Lebensdauer von etwa acht Jahren haben als die gewöhnliche braune Ratte mit vier Jahren.





Während das Such- und Rettungsprojekt erst im April 2021 offiziell gestartet wurde, als Kean dem Team beitrat, hatte APOPO jahrelang versucht, die Idee auf den Weg zu bringen, aber es fehlte an Finanzierung und einem Such- und Rettungspartner, um es zu unterstützen. Aber als sich die freiwillige Such- und Rettungsorganisation GEA 2017 an APOPO wandte, um die Möglichkeit des Einsatzes von Ratten bei ihren Missionen zu erörtern, begann das Team, Möglichkeiten zu erkunden.

Eine Schlüsselkomponente der Such- und Rettungsmission war die Technologie, mit der Ersthelfer über die Ratten mit den Opfern kommunizieren können. Das gab es bei APOPO nicht – bis Elektroingenieur Sander Verdiesen einstieg.

Mit dem Ziel, während seines Masterstudiums an der Technischen Universität Eindhoven „Technologie anzuwenden, um das Leben zu verbessern“, absolvierte Verdiesen 2019 ein Praktikum bei APOPO und wurde beauftragt, den ersten Prototyp des Rattenrucksacks zu entwickeln, um den Rettern zu helfen, eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was vor sich geht innerhalb von Katastrophengebieten.

Der Prototyp bestand aus einem 3D-gedruckten Kunststoffbehälter mit einer Videokamera, die Live-Aufnahmen an ein Empfangsmodul auf einem Laptop sendete und gleichzeitig eine hochwertige Version auf einer SD-Karte speicherte. Es wurde mit einer Neoprenweste an den Ratten befestigt, dem gleichen Material, das auch für Tauchanzüge verwendet wird.

Verdiesen flog nach Tansania, um die Ausrüstung zu testen, und sagt, dass die Ratten anfangs „nicht wirklich wussten, wie sie damit umgehen sollten“, sich aber schnell anpassten. „Am Ende rannten sie nur noch mit dem Rucksack herum, überhaupt kein Problem“, fügt er hinzu.

Da die Rucksäcke „besser als erwartet“ funktionierten, verfeinerte Verdiesen das Design auch nach Beendigung seines Praktikums als Freiwilliger weiter.

Es war jedoch nicht einfach, die Technologie zu verkleinern und sie für Katastrophengebiete anzupassen.

GPS kann den dichten Schutt und die Trümmer eingestürzter Gebäude nicht durchdringen, sagt Verdeisen. Eine Alternative ist die Trägheitsmesseinheit, ein Ortungsgerät, das in den Stiefelabsätzen von Feuerwehrleuten verwendet wird.

„Wenn du gehst, wird dein Fuß bei jedem Schritt oder so stillstehen – dort kannst du dich neu kalibrieren. Bei den Ratten müssen wir das erst noch finden“, sagt er. Andere Ingenieure arbeiten an ähnlichen Projekten, daher hofft er, dass sie eine Lösung finden können.

Verdeisen versucht auch, mehr Technologie in die nächste Version zu packen, wie zum Beispiel ein Zwei-Wege-Mikrofon, während es gleichzeitig seine Größe reduziert. Mit einem Gewicht von rund 140 Gramm (4,9 Unzen) war der Prototyp doppelt so schwer wie ursprünglich beabsichtigt – obwohl Verdeisen sagt, dass die Sperrigkeit mit 10 Zentimetern Länge (3,9 Zoll) und 4 Zentimetern Tiefe (1,6 Zoll) eher ein Problem war.

„Die Ratten sind gegen etwas gelaufen, unter das sie normalerweise gehen könnten, und plötzlich können sie nicht mehr“, erklärt er.

Um es „so klein wie möglich“ zu machen, ohne an Funktionalität einzubüßen, plant Verdeisen, alles auf einer einzigen Leiterplatte zu integrieren, was mehr Platz schaffen wird. Diese aktualisierte Version des Rucksacks sollte noch in diesem Jahr fertig sein, und er hofft, dass sie eines Tages Ersthelfern helfen kann, „jemanden zu finden, der sonst nicht gerettet würde“.

Unterdessen erhöht Kean in Tansania die Komplexität der Trainingsumgebung der Ratten, „um sie dem realen Leben ähnlicher zu machen“. Dazu gehört das Hinzufügen von Industriegeräuschen wie Bohren, um echte Notfälle nachzuahmen.

Bisher sind die Ergebnisse vielversprechend: Ihren Beobachtungen zufolge reagieren die Ratten gut auf die immer schwieriger werdenden Simulationen, sagt Kean: „Sie müssen sich in jeder Umgebung und unter allen Bedingungen super sicher fühlen, und darin sind diese Ratten von Natur aus gut .“

Die Ratten werden von Geburt an behandelt und sind als Teil eines „Gewöhnungsprozesses“ einer Vielzahl von Umgebungen, Sehenswürdigkeiten, Geräuschen und Menschen ausgesetzt, was laut Kean ihre allmähliche Exposition gegenüber extremeren Situationen weniger stressig macht.

Da Tiere im Mittelpunkt der Projekte und Missionen von APOPO stehen, hat das Wohlergehen Priorität. Die Tiere werden an fünf Tagen in der Woche in 15-Minuten-Sitzungen trainiert und leben allein oder mit gleichgeschlechtlichen Geschwistern in Heimkäfigen, wo sie auch ihren Tag verbringen, wenn sie sich aus dem Arbeitsleben zurückziehen.

Sie ernähren sich von frischem Obst und Gemüse und bekommen täglich Spielzeit in einem speziell angefertigten Spielzimmer – obwohl das Training für die Such- und Rettungsratten sehr ähnlich ist, „nur mit ein bisschen Anleitung“, sagt Kean.

Das Programm befindet sich noch in der Entwicklung, aber Kean schätzt, dass es mindestens neun bis zwölf Monate dauern wird, jede Ratte zu trainieren.

Für die nächste Trainingsphase, sagt Kean, wird das Team „Ebenen erstellen, um mehrere Stockwerke eines eingestürzten Gebäudes nachzuahmen“ und sich „Szenarien der realen Welt“ annähern. Sobald sich die Ratten in komplexeren Umgebungen sicher fühlen, wird das Projekt zur weiteren Vorbereitung in realistischeren Umgebungen in die Türkei verlegt, wo GEA ansässig ist. Wenn das gut geht, würden die Ratten möglicherweise in reale Situationen eintreten.

Im Moment konzentrieren sich Kean und das Team in Tansania jedoch darauf, die Ratten durch ihre erste Trainingsphase zu bringen – und hoffentlich eines Tages ins Freiland.

„Selbst wenn unsere Ratten nur einen Überlebenden an einer Trümmerstelle finden, wären wir froh zu wissen, dass es irgendwo etwas bewirkt hat“, sagt Kean.