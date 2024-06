Manchmal lassen sich die besten Gespräche im Auto führen. Den Beweis liefert ein Tiktok-Clip aus Australien, in dem eine Mutter ihren Kindern den Begriff „Coming-out“ erklärt und dabei auf Unverständnis und Empörung stößt.

Emmaline Carrol Southwell ist Mutter von drei Kindern und lebt in Melbourne, Australien. Auch auf Tiktok postet der 41-jährige Kinderbuchautor regelmäßig, ein Clip eines Gesprächs im Auto ging inzwischen viral.

Während der Reise spricht Southwell mit zwei ihrer Kinder, dem achtjährigen Levi und der fünfjährigen Violet, darüber, dass nicht alle Kulturen, Religionen oder Familien Homosexualität akzeptieren. „Es gibt also den Begriff ‚Coming-out‘ (und er bezieht sich auf) Menschen, die sich gegenüber ihren Familien outen müssen, um ihnen mitzuteilen, dass ich schwul bin“, sagt Southwell.

Die Kinder reagieren dann sehr überrascht. Sie können „Was?“ hören. und „Warum“ und dann die Frage: „Aber warum müssen sie das überhaupt sagen?“ Die Mutter antwortet, dass das eine gute Frage sei. Doch viele Schwule haben immer noch das Gefühl, dass sie ihren Familien genau das sagen müssen. Southwell erklärt dann, dass Schwule und Lesben manchmal von ihren Familien abgelehnt werden.

„Das ist so gemein!“

Diesmal kommt die Empörung vom Rücksitz des Autos. „Das ist gemein!“, „Was zum Teufel!“, „Warum passiert das?“ sagen die Kinder. Southwell versucht zu erklären, dass dies für Levi und Violet wahrscheinlich unverständlich erscheint, viele Menschen aber immer noch so denken.

Manche Menschen überdenken diese Überzeugungen noch einmal, nachdem ihre Kinder sich geoutet haben, weil sie sie nicht verlieren wollen. „Das ist viel besser“, kommt von den Kindern. Dann fragt sie, ob jemand aus ihrer Familie herauskommen muss. Und alle sind sich einig, dass das völlig unnötig ist, denn jeder kann lieben, wen er will. Die Mutter bekräftigt noch einmal, dass eine offizielle Ankündigung unnötig sei.

Später erzählte sie der Sendung „Today“, dass das Gespräch auf dem Weg zur Schule begonnen habe und sie abbrechen musste, weil es so intensiv geworden sei. Auslöser war ein Dokumentarfilm, den Southwell und ihr Partner gesehen hatten. Darin berichten LGBTQ+-Personen über die Herausforderungen des Coming-Outs. „Dann haben sie angefangen, eine Million Fragen zu stellen, so wie sie es tun“, sagte Southwell über das Gespräch. „Ich habe aufgehört und wir haben unser Gespräch beendet, weil sie wirklich verwirrt waren. Ihre Reaktion war so leidenschaftlich, dass ich ein wenig überrascht, aber auch stolz war.“

Freudentränen in den Kommentaren

Der Tiktok-Clip wurde bereits millionenfach angeschaut und tausendfach kommentiert. Jemand berichtete, dass ihre eigenen Söhne kürzlich den Satz „Kämpfe wie ein Mädchen“ gehört hatten und verwirrt waren. „‚Was bedeutet das überhaupt?‘ sie fragten. Sie sind revolutionär.

Andere Nutzer schrieben, dass sie sehr berührt seien. „Ich hatte Tränen in den Augen, als Ihr Sohn antwortete: ‚Was zum Teufel?!‘ „Es war so heilsam zu hören, dass sie die Homophobie, mit der ich aufgewachsen bin, sofort verstanden haben.“ „Ich weine vor Freude, dass das Coming-Out erklärt werden muss“, schrieb eine Person über die Welt, die sie mitgestalten würden.“ Etwas wehmütig kommentierte eine Person: „Ich wünschte, ich könnte mit diesem Video in die 90er Jahre zurückkehren, um mit einigen Freunden zu teilen, wie die Zukunft aussehen wird.“

Southwell sagte, sie sei nicht überrascht darüber, mit welcher Leichtigkeit ihre Kinder mit ihr über Sexualität sprachen. „Wir haben im Laufe ihres Lebens viele Gespräche über Sexualität und Geschlechtsidentität geführt und darüber, was ich als altersgerechte Gespräche und Sprache betrachte“, sagt sie. „Ich möchte, dass meine Kinder sich immer in Sicherheit fühlen und die Freiheit haben, so zu sein, wie sie sind, und zu lieben, wen sie lieben wollen.“