Berlin – Die Luxusbaracke in Lichterfelde ist Geschichte! Flers Am Donnerstag kam die Wohnung unter den Hammer. Der Verkauf erfolgte im Rahmen einer Zwangsversteigerung.

Bushido (45, rechts) soll Flers (42) Wohnung ersteigert haben.



Für 500.040 Euro wechselte die 131 Quadratmeter große Wohnung den Besitzer – und der Besitzer ist offenbar kein Unbekannter. Den Zuschlag soll Bushido (45) erhalten haben.

„Wer die Billy Wilder Promenade kennt: Das ist die bekannteste Wohnadresse im deutschen Rap“, erklärt der Dubai-Auswanderer in seiner Instagram-Story. „Das war Flers frühere Wohnadresse. Ihm gehörte die Wohnung dort. Heute gab es eine Zwangsversteigerung. Raten Sie mal, wer gewonnen hat!“

Bushido und Fler (42) liegen seit Jahren auf Kriegsfuß. Immer wieder schicken sich die ehemaligen Aggro-Berlin-Stars gehässige Kommentare zu.

Die Revanche ließ also nicht lange auf sich warten: „No Name habe ich übrigens in der Billy Wilder Promenade geschrieben und aufgenommen. Ich hoffe, dir gefällt die Wohnung!!“, antwortete Fler.

Auch ein Hinweis auf den erbitterten Streit mit Clan-Chef Arafat Abou Chaker darf nicht fehlen. „Viele Grüße aus Berlin, wo man keine Sekunde frei herumlaufen kann.“