Berlin. Weder ein Sternchen noch ein Doppelpunkt: Schreibformen, in denen das Geschlecht verwendet wird, sind in vielen Bundesländern an Schulen nicht gern gesehen. Die Länder beziehen sich auf den Rat für deutsche Rechtschreibung. Allerdings will er am Freitag noch einmal über „geschlechtergerechte Rechtschreibung“ beraten und über einen möglichen Entscheidungsprozess sprechen. „Das Thema wird immer noch kontrovers diskutiert“, sagt Geschäftsführerin Sabine Krome vom Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Schließlich vertrat der Rat die Auffassung, dass eine geschlechtergerechte Sprache eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Aufgabe sei, die nicht durch eine Änderung der Orthographieregeln und der Rechtschreibung gelöst werden könne. Die Einfügung eines Sternchens, also des Geschlechts-Sternchens, Unterstrichs oder Doppelpunkts, in die Mitte des Wortes wurde daher damals nicht empfohlen. Könnte es jetzt einen Wendepunkt geben?

Die letzte Mitteilung zum Thema stammt aus dem Jahr 2021. Darin heißt es, dass das Thema in Deutschland immer noch sehr aktuell sei. Seit 2019 nehmen die Anfragen zu. Deshalb hat sich der Rat im Jahr 2021 erneut mit dem Thema befasst. Aufgabe des Rates ist es, die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum zu wahren und die Rechtschreibung auf der Grundlage des orthographischen Regelwerks weiterzuentwickeln im erforderlichen Umfang.

Bei der sprachlichen Geschlechterfrage müssen viele Aspekte berücksichtigt werden

Die Debatte entbrannte kürzlich erneut, als das sächsische Kultusministerium sein bestehendes Verbot von Sonderzeichen zur Geschlechtertrennung in der Schriftsprache verschärft hatte. Dies gilt auch für die Korrespondenz mit Partnern.

Das Thema ist immer noch sehr aktuell. Laut Rat für deutsche Rechtschreibung ist es jedoch sehr komplex und es müssen viele Aspekte einbezogen werden. Daher hat der Rat im Jahr 2021 beschlossen, keine Empfehlung für ein einheitliches Sonderzeichen in der Wortmitte auszusprechen. Dennoch beobachtet der Rat die Entwicklungen kontinuierlich.