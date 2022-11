Rat, der hilft, Rat, der wehtut

Leute schickten mir die verrücktesten Diätpläne, um Krebs zu besiegen. Eine Diät sagte mir, ich solle aufhören, Zucker zu essen. Ein anderer behauptete, es sei möglich, Krebs „auszuhungern“. Einige Freunde sagten mir, ich solle eine Menge Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Andere schlugen vor, ich solle dieses oder jenes Buch lesen. Je mehr Informationen mir die Leute schickten, desto verwirrter wurde ich. Ich war so verwirrt, dass ich keine Ahnung hatte, was ich essen sollte.

Als ich zum ersten Mal diagnostiziert wurde, schwirrte mir der Kopf. Ich war verwirrt. So viele neue Informationen wurden auf mich geworfen, und ich versuchte, alles über meine Krankheit in Erfahrung zu bringen. Es ist wie das Erlernen einer neuen Sprache.

Das absolut Schlimmste, was jemand zu mir gesagt hat, nachdem er von meiner Diagnose erfahren hatte, war: „Du siehst nicht aus wie ein Raucher!“ Meine Gefühle waren schon so roh. Ich habe nur geweint. Niemand ist schuld, dass sie Lungenkrebs bekommen haben. Niemand verdient irgendeinen Krebs. Wir müssen dieses Stigma loswerden.

Jeder, der Ratschläge gab, meinte es gut. Freunde und Familie wollten mir wirklich helfen. Manchmal waren ihre Vorschläge genau das, was ich hören musste. In anderen Fällen verwirrten sie mich nur noch mehr. Gelegentlich taten ihre Worte weh.

Ich wollte nicht undankbar oder unhöflich wirken, wenn jemand Ratschläge gab, also sagte ich einfach: „Danke. Ich werde dem nachgehen.“ Was ich wirklich sagen wollte, war: „Weißt du was? Mir geht es gut. Ich habe fantastische Ärzte und eine großartige Betreuung. Bitte sei an dieser Stelle einfach mein Freund.“ Auch die Ratschläge, die ich bekam, wie ich auf meinen Krebs reagieren sollte, waren nicht hilfreich. Jeder hat seine eigene Art, mit einer schweren Diagnose emotional umzugehen. Ich wurde von Emotionen überwältigt, die ich noch nie zuvor gefühlt hatte, und ich brauchte Zeit, um sie zu sortieren.

Guter Rat Was ich nach meiner Diagnose mehr als alles andere brauchte, war Unterstützung, Liebe und die Gewissheit, dass ich die beste verfügbare Pflege erhalte. Es bedeutete mir viel, die Worte zu hören: „Diane, du kannst das. Du bist stark genug.“ Der wahrscheinlich beste Rat, den ich bekam, war von meiner Schwester. Sie ist Krankenschwester, also erwartete ich, dass sie mir alle möglichen medizinischen Ratschläge gibt, aber das tat sie nicht. Stattdessen sagte sie mir, dass meine Gefühle völlig normal seien – dass es völlig normal sei, jeden Tag zu weinen. Sie ließ mich tun, was ich tun musste, und sie war einfach für mich da. Sie brachte mir ein Leckerli oder saß mit mir am Telefon und ließ mich durch die Gefühle gehen.