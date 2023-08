Es ist leicht anzunehmen, dass Vergleiche mit Erling Haaland weder gerechtfertigt noch gewollt sind, aber Rasmus Hojlund könnte die Ausnahme sein. Dänemarks Rockstar-Stürmer, dem das Gesamtpaket zugeschrieben wird, schreckt nicht vor Ähnlichkeitsvorschlägen zurück.

„Ich kann die Ähnlichkeiten erkennen. Er ist schnell. Ich bin auch schnell. Er ist Linksfuß. Ich bin auch Linksfuß. Er ist stark und ich bin auch stark.“ Hojlund hätte hinzufügen können, dass beide ein lockeres Selbstvertrauen hätten. Es ist geplant, dass er nächste Saison zu Haaland nach Manchester wechselt.

Der Wunsch von Manchester United, 72 Millionen Pfund für den Stürmer auszugeben, unterstreicht den schnellen Aufstieg eines frühreifen Talents, das sein erstes Ligator noch nicht erzielt hatte, als er im Januar letzten Jahres Kopenhagen verließ und zu Sturm Graz wechselte. Er war nur sieben Monate dort, bevor er an Atalanta weiterverkauft wurde.

Sein Einfluss in Österreich war so groß, dass der Verein eine Ablösesumme von 17 Millionen Euro (14,56 Millionen Pfund) erhielt – etwa das Zehnfache dessen, was er gezahlt hatte. Sein späterer Erfolg in der Serie A bedeutet, dass Atalanta auch weitaus mehr verlangen könnte. Aber was sah Sturm Graz in dem Mann, der nun als nächster Superstar von United angepriesen wird?

Für Sportdirektor Andreas Schicker ist Hojlund die Vorlage. „Hier geht es darum, auf dem Platz Erfolg zu haben, mit einer Mannschaft, die aus einigen erfahreneren Führungskräften besteht, die von jungen, talentierten Spielern umgeben sind, die wir weiterentwickeln wollen“, erzählt er Sky Sports.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Manchester United-Mittelfeldspieler Christian Eriksen teilt seine Gedanken zu den Neuverpflichtungen Rasmus Hojland und Andre Onana



„Wir bereiten sie auf den nächsten Schritt vor, haben Erfolg und machen Gewinn. Rasmus ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es perfekt funktioniert. Er kam, er hat hervorragende Leistungen erbracht, er hat uns geholfen, unsere Ziele zu erreichen, hat sich einen Namen gemacht und ist zu uns gezogen.“ ein größerer Verein in einer größeren Liga.

„Eine unserer Stärken besteht darin, dass wir beim Scouten eines Spielers ein wirklich klares und definiertes Profil für jede Position haben. Als Stürmer suchen wir jemanden mit viel Schnelligkeit und Tiefe in seinem Spiel. Wir haben Rasmus sehr früh gescoutet und.“ Ich sah, dass er perfekt passte.

„Ein weiterer sehr wichtiger Teil war, dass wir seinen Charakter zu Beginn des Prozesses überprüften, indem wir Videoanrufe mit ihm und seiner Familie führten. Seine mentale Stärke war äußerst beeindruckend, insbesondere für einen Spieler in diesem Alter – er war damals erst 18 Jahre alt.“ „

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Kaveh Solhekol diskutiert, ob es fair ist, Rasmus Hojlund mit Erling Haaland von Manchester City zu vergleichen



Der Mann, der ihn in die Mannschaft integrieren soll, Sturm Graz-Cheftrainer Christian Ilzer, teilt diese Ansichten über Stil. Wenn Schicker von „Tiefe“ spricht, meint er die bahnbrechenden Läufe hinter der Abwehr, die Hojlund immer wieder macht.

„Wir versuchen, die Stürmer so schnell wie möglich ins Spiel zu bringen und so vertikal wie möglich zu sein, um den Gegnern Schaden zuzufügen – das erfordert viele Sprints und viele schnelle Entscheidungen von unseren Stürmern, und ich denke, das sind große Stärken von.“ Rasmus“, erzählt Ilzer Sky Sports.

„Ich denke, es war entscheidend, dass unsere Philosophie und unser Stil perfekt zu seinen Fähigkeiten passten, damit er in ein gutes Umfeld kam. Ras war mit seinen Fähigkeiten eine großartige Ergänzung für unser Team. Es waren seine Schnelligkeit, sein allgemeiner Körperbau und seine Bereitschaft, hart dagegen zu arbeiten.“ der Ball.“

Auch Ilzer war von seinem Charakter beeindruckt und beschrieb ihn als sehr offen, freundlich und lustig – aber es war mehr als das. Dies war ein Teenager, der zum ersten Mal ins Ausland zog, aber schon bei der ersten Begegnung während eines Trainingslagers in Slowenien war sein Selbstvertrauen deutlich zu erkennen.

„Wir haben Rasmus sehr genau unter die Lupe genommen, bevor wir ihn verpflichtet haben, und dabei über den Spieler hinausgeschaut, sodass ich bereits eine klare Vorstellung von ihm als Person hatte. Aber als er bei Catez ankam, überraschte er mich dennoch in jeder Hinsicht positiv.“ in Bezug auf ihn als Person.

„Aufgrund seiner extrovertierten Art ist er extrem schnell in der Mannschaft angekommen. Es gab einen Moment gegen Rapid Wien – es war erst sein zweites Spiel bei uns –, als er direkt vor den Augen der Rapid-Fans sein Tor erzielte und begeistert feierte.“

„Ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber ich habe auch schnell verstanden, dass er diese große Bühne braucht. Er braucht dieses ‚Extra‘. Spielen für und.“ gegen Die Fans behindern ihn nicht, sondern drängen ihn, die zusätzlichen fünf Prozent in seinem Spiel zu finden.

„Er hat diese großartige Einstellung und Aura um sich. Ein volles Stadion schüchtert ihn nicht ein, es treibt ihn an. Dabei spielt es keine Rolle, ob es zu Hause oder im gegnerischen Stadion ist. Es gibt etwas in ihm, um bei eins zu sein.“ ‚ mit den Fans und um sie zu begeistern.

„Es ist, als wäre das Spielfeld eine Konzertbühne und er ist ein Rockstar, der da ist, um das Publikum zu begeistern. Er fühlt sich auf dieser Bühne von Natur aus wohl. Deshalb war er in seiner kurzen Zeit hier sofort ein Fanfavorit, und das ist er auch.“ warum er für die größten Bühnen des Fußballs geschaffen ist.“

Neben diesem Tor gegen Rapid gab es letzten August zwei weitere beim Sieg über Red Bull Salzburg, eine Leistung, die Vereine auf dem ganzen Kontinent alarmierte. Schicker erkannte bald, dass die langfristige Vision des Vereins für Hojlund weit über dem Zeitplan lag.

„Jeder hat gesehen, dass er für Größeres bestimmt ist“, sagt er. „Wir haben dazu beigetragen, sein Profil als Spieler zu verfeinern, und der nächste Schritt war unmöglich aufzuhalten, als er letzten Sommer so gut startete. Ich denke, mit Atalanta hat er einen hervorragenden Verein für diesen nächsten Schritt gefunden.“

Seine Wirkung in Italien war ähnlich schnell. Der erfahrene Trainer Gian Piero Gasperini gab zu, dass er zwar Hojlunds Lauffähigkeiten vorhergesehen hatte, die Belastbarkeit des Spielers und seine Bereitschaft, weiterhin diese durchdringenden Läufe zu machen, jedoch selbst für ihn eine Überraschung waren.

Bild:

Rasmus Hojlund feiert im März seinen Hattrick für Dänemark gegen Finnland





In seinem ersten Start in der Serie A fiel ein Tor, bevor Hojlund nach der Weltmeisterschaft zu seinem Erfolg kam und in vier Einsätzen in Folge ein Tor erzielte. Fünf Tore in zwei Spielen für Dänemark während der Länderspielpause im März unterstrichen zusätzlich sein sich ständig verbesserndes Spiel.

Am Ende der Saison gehörte er zu den Top-10-Spielern der Serie A, gemessen an den Toren aus dem Spiel, den Torschüssen und den Berührungen innerhalb des gegnerischen Strafraums pro 90 Minuten. Eine solche Form dürfte ihn mit nur 20 Jahren schnell zum nächsten Schritt führen.

Die Anziehungskraft für United liegt auf der Hand. Es ist nicht nur so, dass er eine Lücke in der Offensive füllt und nicht nur, dass er ein United-Fan ist. Sein internationaler Teamkollege Philip Billing hat ihn als United-Spieler beschrieben. Er ist für die größte Bühne geboren und hat den Charakter, sie zu stehlen.

„Ich bin von seinen Fähigkeiten überzeugt und davon überzeugt, dass er eine große Zukunft auf höchstem Niveau in Europa vor sich hat“, fügt Schicker hinzu. „Seine Fähigkeiten mit all seiner Schnelligkeit, Kraft und Qualität vor dem Tor sowie seine Denkweise und Persönlichkeit machen ihn zum Gesamtpaket als Stürmer.“