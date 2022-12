Rashid Rover: Die Vereinigten Arabischen Emirate haben den ersten von Arabern gebauten Mondrover gestartet

CNN

—



Eine SpaceX Falcon 9-Rakete startete am 11. Dezember von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida und beförderte das erste von Arabern gebaute Mondraumschiff ins All.

Der Rashid Rover wurde vom Mohammed bin Rashid Space Center (MBRSC) in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gebaut und wird vom Lander HAKUTO-R geliefert, der vom japanischen Mondforschungsunternehmen ispace entwickelt wurde. Wenn die Landung erfolgreich ist, wird HAKUTO-R auch das erste kommerzielle Raumschiff überhaupt sein, das kontrolliert auf dem Mond landet.

Die Mission nimmt eine Niedrigenergieroute zum Mond und soll etwa im April 2023 eintreffen. Dort wird der Rover einen Mondtag (entspricht 14,75 Tagen auf der Erde) auf der Oberfläche verbringen und seine Hauptoperationen durchführen. Es wird einen zweiten Mondtag damit verbringen, Sekundäroperationen durchzuführen, um zu prüfen, ob der Rover die harten nächtlichen Umgebungsbedingungen des Mondes übersteht, bevor er außer Dienst gestellt wird.

Der Rover soll im Atlas-Krater im Nordosten des Mondes landen und wurde so konzipiert, dass er der Mondnacht standhält, in der Temperaturen von bis zu -183 °C oder -297,4 °F erreicht werden können.

Der Rashid Rover, benannt nach dem verstorbenen Sheikh Rashid Al Saeed, dem ehemaligen Herrscher von Dubai, wird das Plasma auf der Mondoberfläche analysieren und Experimente durchführen, um mehr über Mondstaub zu erfahren. Messerscharfe Mondstaubpartikel können an Raumanzügen und Ausrüstung haften bleiben und diese erodieren, was zu Betriebsproblemen für Astronauten führt.

Der Rover wird vollständig solarbetrieben und mit vier Kameras ausgestattet, darunter eine mikroskopische und eine Wärmebildkamera.

Der Start erfolgt kurz nach dem der NASA-Mondmission Artemis I und markiert den ersten Schritt im ehrgeizigen Monderkundungsprogramm der VAE. Der Golfstaat plant, mehrere Fahrzeuge, darunter Rover und Orbiter, zum Mond zu schicken, ein zweiter Rover soll bereits 2025 starten.

Der Bau des 10 kg schweren Rashid Rover mit vier Rädern begann 2017 am MBRSC. Es wurde von einem rein emiratischen Team entworfen. „Das Team hat beim Start und Design der Mission großartige Arbeit geleistet“, sagte Hamad Al Marzooqi, Projektmanager der Emirates Lunar Mission beim MBRSC, gegenüber CNN.

Das MBRSC nutzt die Mission auch, um ehrgeizige Pläne für eine Marskolonie voranzutreiben. Es hofft, bis 2117 die erste menschliche Siedlung auf dem Roten Planeten errichten zu können. Al Marzooqi hofft, dass die Mondoberflächenmission ein Sprungbrett zum Mars sein wird.

„Wir fangen klein an“, sagt er, „aber wir hoffen, dass dieser kleine Schritt letztendlich der Ausgangspunkt ist, um unsere Ziele zu erreichen.“