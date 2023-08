Eines der ersten Dinge, die einem bei jeder nigerianischen Trainingseinheit auffallen, ist eine leuchtend blaue Ernte in einem Meer aus Grün. Die kurzgeschnittenen Haare von Rasheedat Ajibade fallen sofort auf, aber es sind die Füße, die einen in ihren Bann ziehen.

Der Ball gehört einfach auf diese beiden Füße, er hat keine andere Wahl. Das ist schon seit geraumer Zeit so.

Ajibade, bekannt als Rash, ist erst 23, hat aber bereits an zwei Weltmeisterschaften teilgenommen und den Afrikanischen Nationen-Pokal gewonnen. Sie gehört zu einer Gruppe talentierter nigerianischer Nationalspieler, die voller Zuversicht sind, dass sie die Weltordnung des Fußballs erklimmen können.

Darüber hinaus hat Rash eine persönliche Marke aufgebaut, die ihre Plattform als Fußballerin nutzt, um gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Und ihr charakteristisches blaues Haar ist nur ein Teil einer einzigartigen Persönlichkeit, die ihr hilft, auf ihrer persönlichen Reise herauszustechen.

„Man muss eine Identität haben, man muss aus der Masse hervorstechen“, sagt sie der DW.

„Ich hatte einen Nervenzusammenbruch und hatte das Gefühl, dass ich etwas ganz anderes, etwas Verrücktes tun musste. Das war eines der Dinge, die mich dazu angespornt haben (meine Haare zu färben).“

Rash hat Hunderttausende Follower in den sozialen Medien gesammelt und nutzt diese Popularität, um Initiativen zur Förderung von Bildung, Trainertätigkeit und Breitenfußball in ihrem Heimatland zu fördern.

„Ehrlich gesagt ist es nicht einfach, Nigerianerin zu sein“, sagt sie.

„Aber als afrikanisches Kind bin ich mit einer sehr starken Mentalität aufgewachsen. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem es um Leben und Tod geht, in dem der Stärkere überlebt.“

Diese Mentalität beflügelt nicht nur ihre eigene Profikarriere im Fußball, sondern inspiriert auch die nächste Generation nigerianischer Mädchen, ihre Träume zu verwirklichen.

„Ehrlich gesagt ist es nicht einfach, Nigerianer zu sein“ – Ajibade Bild: George Hitchens/Zuma/IMAGO

Die Unterstützung der Familie fördert Fußballambitionen

Rash wuchs in einer Familie mit fünf Kindern, vier Mädchen und einem Jungen, auf, die alle in einer sportlichen Familie ermutigt wurden, ihren Leidenschaften nachzugehen.

„Mein Vater liebt das Boxen. Er wollte nicht, dass ich Fußball spiele, er wollte, dass ich boxe“, sagt Rash.

„Und meine Mutter ist sehr offen für die Talente ihrer Kinder. Daher hatte ich keine Probleme mit meinen Eltern.“

In Nigeria ist Rashs Situation jedoch nicht die Norm, weshalb sie sich jetzt darauf konzentriert, Programme einzurichten, um Mädchen dabei zu helfen, Chancen auf Basisebene zu finden.

Sie weiß selbst, wie schwierig es sein kann, beruflich erfolgreich zu sein, da sie als Kind nebenberuflich arbeitete, um ihre Ambitionen finanziell zu unterstützen.

„In der Gemeinschaft gibt es viele Herausforderungen“, erklärt sie. „Man sieht nicht wirklich viele junge Mädchen Fußball spielen, weil ihre Eltern nicht wollen, dass sie sich verletzen.

„Außerdem befindet man sich in einer Umgebung, die einem nicht wirklich die Atmosphäre zum Ausprobieren bietet, weil man nicht über die grundlegenden Einrichtungen wie Spielfelder oder Fußballausrüstung verfügt. Und man geht zum Training und kommt nach Hause und hat kein Essen.“ zu essen. Also musst du kämpfen.“

Weg zur Professionalität

Rash absolvierte einen Bachelor in Rechnungswesen am Lagos State Polytechnic, bevor sie ihren Traum vom Profifußball im Ausland verwirklichte und im Alter von 19 Jahren einen Vertrag bei Avaldsnes in der norwegischen Topliga unterschrieb.

Es war kein reibungsloser Übergang.

„Es war sehr kalt, das Wetter war extrem unterschiedlich und meine Familie war nicht da.

„Das war das erste Mal, dass ich meine Familie verließ und an einen Ort ging, den ich nicht kannte. Die Sprache ist anders, das Essen ist anders, die Kultur ist anders.“

Doch ihre harte Arbeit wurde 2021 mit einem Wechsel zu Atletico auf die sonnigeren Spielfelder von Madrid belohnt. Monate vor der Weltmeisterschaft gewann Rash die Copa de la Reina, ihre erste große Trophäe.

„Auch wenn die Dinge nicht in Ihre Richtung laufen, müssen Sie einfach lernen, sich anzupassen“, sagt sie.

„Geistig sind Afrikaner so aufgebaut. Aufgrund meiner mentalen Stärke, die ich durch meine Kindheit in Nigeria und all den Dingen, die ich durchgemacht habe, aufgebaut habe, war ich dazu in der Lage.“

Ajibade gewann letzte Saison mit Atlético Madrid den spanischen Pokal. Bild: Oscat Barroso/Zuma/IMAGO

Nigeria zeigt Qualität auf der Weltbühne

Diese Mentalität zieht sich durch die gesamte nigerianische Mannschaft, die einiges an Drama ertragen musste. Trainer Randy Waldrum äußerte sich im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2023 sehr lautstark gegen den Fußballverband des Landes, wütend über ein abgesagtes Trainingslager in Nigeria und Unsicherheit über die Spielerzahlungen.

Die Finanzierung des Frauenfußballs wird oft vernachlässigt, obwohl das Land 11 von 14 Titeln beim Afrikanischen Nationen-Pokal der Frauen gewann und sich für jede einzelne Weltmeisterschaft qualifizierte.

Für das Turnier 2023 haben die Spieler jedoch in bewundernswerter Weise die Hemmungen beiseite gelegt und sich darauf konzentriert, Ergebnisse zu erzielen. Ein überraschender 3:2-Sieg über Co-Gastgeber Australien sowie 0:0-Unentschieden gegen Kanada und Irland besiegelten den Einzug in die K.-o.-Runde.

„Im Moment passiert hinter den Kulissen viel, aber wir bleiben konzentriert. Wir müssen als Team zusammenhalten und einfach alles geben“, sagt Rash.

„Ich bin so stolz und das Team auch.“

Als nächstes steht England an, der Europameister, eine Herausforderung, die Nigeria überhaupt nicht eingeschüchtert hat. Mit Stars wie ihr selbst, Asisat Oshoala, Toni Payne und Michelle Alozie glaubt Rash, dass die Mannschaft über genügend Qualität verfügt, um ihre berühmteren Rivalen zu schlagen.

„Wir wissen, dass dies nur vier Jahre sind und wir möglicherweise keine weitere Chance bekommen“, sagt sie.

„Man muss also alles geben, was man hat, damit wir als Einzelne stolz sein können und auch unsere Nation stolz machen können.“

Ajibade hatte in der Vergangenheit mit ihrer geistigen Gesundheit zu kämpfen – jetzt fliegt sie mit den Super Falcons hoch hinaus. Bild: James Whitehead/Sports Press Photo/IMAGO

Psychische Probleme überwinden

Der blaue Mopp glänzt in der Sonne, während Rash weiter erklärt, warum sie sich für die auffällige Frisur entschieden hat. Sie beschreibt sich selbst als „zurückhaltend“ und hat das Gefühl, dass ihr dies die Kraft verleiht, aufzufallen.

Der Auslöser war ein Kampf gegen die Depression, der bereits als Teenager begann. Dies ist einer der Gründe, warum es ihr so ​​leidenschaftlich ist, anderen dabei zu helfen, ihre Herausforderungen sowohl geistig als auch beruflich zu meistern.

„Als Spieler muss man auf und neben dem Spielfeld auf sich selbst aufpassen“, sagt sie.

„Ich bin Gott dankbar, dass er mich aus dieser Episode herausgenommen hat und mir geht es jetzt gut. Es ist keine schlechte Sache, darüber zu reden, es ist etwas, das viele Spieler durchmachen, und ich habe das Gefühl, dass wir alle eine psychologische Intervention brauchen.“ einige Phasen in unserem Leben und unserer Karriere.

Es lohnt sich zu wiederholen, dass diese talentierte Fußballerin erst 23 Jahre alt ist und ihre Karriere immer noch mit Studium, Spendenaktionen und Breitenfußballinitiativen verbindet. Und das alles, während ich in einem fremden Land lebe und für die Gleichberechtigung im Frauenfußball kämpfe.

Kein Wunder, dass sie stolz darauf ist, wie weit sie gekommen ist.

„Jedes Mal, wenn ich die Gelegenheit habe, für mein Land zu spielen, ist das ein Privileg, das ich niemals als selbstverständlich betrachten werde“, sagt sie. „Ich fühle mich immer geehrt, weil wir Millionen von Spielern haben, die potenziell im Team sein könnten.“

„Ich bin so dankbar für den Einsatz und das Engagement, das ich bisher auf mich genommen habe, um mich auf dieses Niveau zu bringen.“

Herausgeber: Michael Da Silva