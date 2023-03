Raquel Leviss stuurt een boodschap van verzoening naar Ariana Madix.

Temidden van beschuldigingen van een affaire tussen de Vanderpump-regels ster en co-ster Tom Sandoval– die negen jaar met Ariana uitging tot hun recente breuk – Raquel heeft haar stilzwijgen verbroken.

“Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn acties en mijn keuzes, vooral aan Ariana, en aan mijn vrienden en de fans die zo in onze relaties hebben geïnvesteerd”, zei ze in een exclusieve verklaring aan Amusement vanavond. “Er is geen excuus, ik ben geen slachtoffer en ik moet mijn daden erkennen en ik betreur het ten zeerste dat ik Ariana pijn heb gedaan.”

Zoals de realityster uitlegde, zweert ze nu dit te gebruiken als een tijd van bezinning.

“Ik denk na over mijn keuzes, spreek met een counselor en ik leer dingen over mezelf, zoals mijn patronen van wederzijdse afhankelijkheid en verslaving aan geliefd zijn en voelen”, vervolgde ze. “Ik heb emotionele validatie gezocht door intieme connecties die niet gezond zijn zonder rekening te houden met mijn eigen welzijn, soms met een negatieve invloed op anderen en vaak prioriteit geven aan de intieme connectie boven mijn vriendschappen. Ik onderneem stappen om mijn gedrag te begrijpen en gezondere keuzes te maken.”