De verkiezingskoningin vervolgde: “Ik denk na over mijn keuzes, spreek met een counselor en ik leer dingen over mezelf, zoals mijn patronen van wederzijdse afhankelijkheid en verslaving om geliefd te zijn en te voelen. Ik heb emotionele validatie gezocht door intieme verbindingen die niet gezond zijn zonder rekening te houden met mijn eigen welzijn, soms met een negatieve invloed op anderen en vaak prioriteit gevend aan de intieme band boven mijn vriendschappen.”

Raquel merkte op dat ze nu “stappen onderneemt om mijn gedrag te begrijpen en gezondere keuzes te maken”, voegde Raquel toe, “ik verwacht geen sympathie, begrip of vergeving. Op dit moment moet ik me concentreren op mijn eigen gezondheid en welzijn en terwijl ik ernaar streef om een ​​beter mens te worden, zal ik prioriteit geven aan mijn geestelijke gezondheid en leren van mijn fouten.”

Tom verontschuldigde zich ook publiekelijk bij Ariana voor zijn “roekeloze beslissingen” zonder expliciet toe te geven dat hij een affaire had. “Ik voel me echt vreselijk”, schreef hij gedeeltelijk op Instagram op 7 maart. “Mijn grootste spijt is dat ik Ariana heb onteerd. Het was nooit mijn bedoeling om zoveel mensen teleur te stellen, inclusief onze liefhebbende families en vrienden.”

