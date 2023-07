Ostholstein. Das große Kriechen hört nie auf: Millionen kleiner Rapskäfer bevölkern die ostholsteinischen Ostseestädte. Es bleibt fast nur, die Invasion der Tierchen mit Humor zu nehmen. So wie Matthias Knösel, der sein „Traumfoto“ – wie er es lächelnd nennt – an die LN geschickt hat. „Den scharfen Teil habe ich vor dem Restaurant Zur Düne in Grömitz gedreht“, schreibt er. Zu sehen ist die sonnengelbe Abdeckung eines Fahrrades, die mit kleinen Käfern bedeckt ist.

Feuerwehrwesten sind für den Rapskäfer attraktiv

Auch für die Feuerwehr in Scharbeutz ist die Farbe dieser Tage fatal: Denn die gelben Westen, die die Kameraden im Einsatz tragen, sind für die Rapskäfer äußerst attraktiv. Bei einem Einsatz am Strand holte David Siegmund vor ein paar Tagen seinen Kollegen ab, der als „Landeplatz“ für die Tiere diente.

Doch offenbar sind die Rapskäfer längst flexibler geworden. Denn sie bevölkern auch weiße und blaue T-Shirts und orangefarbene Sonnenliegen. Das Ganze ist übrigens eher ein verzweifelter Versuch, Nahrung zu finden. Denn die Käfer sind eigentlich auf der Suche nach Raps.

