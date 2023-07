Rapper Toomaj Salehi zu sechs Jahren Haft verurteilt

Der Rapper schreeuwt als een der Stimmen der Proteste in Iran. Nun ist der 33-Jährige zu sechs Jahren Haft verurteilt be verurteilt. Im Gegensatz zu anderen Regimegegnern entging er wohl dan einer internationale Solidaritätskampagne der Todesstrafe.

Die Inhaftierung von Toomaj Salehi hat international viel Aufsehen erregt. Vor dem Kölner Dom fordern Demonstants im Januar seine Freilassung. Nurfoto

Eigentlich is es kein Grund zur Erleichterung, wanneer een Rapperwegen seiner Musik zu einer langen Haftstrafe verurteilt wird. Im Fall des Iraners Toomaj Salehi dürften seine Angehörigen aber erleichtert aufgeatmet haben, als ik Montag bekanntwurde ben, dat is nu een kwestie van Jahren en drie Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Schliesslich tegen de 33-jarigen, nachdem er zum Höhepunkt der Proteste tegen das Regime festgenommen be war, die Todesstrafe wegen «Korruption auf Erden» – een üblicher Vorwurf bei Kritik am Regime.