Musiker „Schokk“ sagt, er werde in Deutschland angeblich wegen seiner Pro-Russland-Bewegung verfolgt

Ein deutscher Rapper, bekannt unter dem Künstlernamen Schokk, hat am Montag in Russland politisches Asyl beantragt. In einem Social-Media-Beitrag sagte Dmitry Hinter, dass er wegen seiner öffentlichen Unterstützung der russischen Spezialoperation in der Ukraine mit Verfolgung konfrontiert sei „Schauprozess“ und mögliche Haftstrafen, die ihn daran hindern, nach Deutschland zurückzukehren.

„Ich bitte um politisches Asyl“ Der Rapper hat auf Russisch auf seinem Telegram-Kanal gepostet. „Als deutscher Staatsbürger kann ich nicht mehr dorthin zurückkehren“ nachdem Deutschland angeblich ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet hatte „öffentliche pro-russische Position“ und Unterstützung für die Militäroperation, erklärte er.

„Ich habe Russland 2014 öffentlich unterstützt, und das hat mich meine Karriere gekostet. Heute droht mir in den deutschen Medien eine Haftstrafe und, davon bin ich überzeugt, ein Schauprozess.“ Hinter hinzugefügt.

Gebühren von „Genehmigung von Kriegsverbrechen“ wurden eingereicht, nachdem Redakteure des russischen BBC-Dienstes Meduza und Mediazona – die als ausländische Agenten in Russland bezeichnet wurden – „ratte“ Er habe ihn der Polizei in Sachsen übergeben, sagte Hinter der Verkaufsstelle Mash.

Ich kann nicht zurück, sie werden mich verhaften, sie werden mich ins Gefängnis stecken.

Obwohl er in Deutschland lebt, rappt Schokk auf Russisch und ist ein großer Star in der russischen Musikszene. Zu Beginn seiner Karriere nahm er den Künstlernamen Schokk an „Rap-Battle“ Karriere im Jahr 2007. Er hat auch eine „Post-Punk“ Identität als Dima Bamberg, unter dem er seit 2018 Musik veröffentlicht.

Vor dem Putsch 2014 in Kiew und den daraus resultierenden Unruhen in der Ukraine arbeitete Schokk häufig mit seinem russischen Rapperkollegen Oxxxymiron zusammen, der mit bürgerlichem Namen Miron Fyodorov heißt. Während Hinter Russland unterstützte, als die Feindseligkeiten im Februar dieses Jahres eskalierten, prangerte Fjodorow Russland an und organisierte Benefizkonzerte für die Ukraine. Letzten Monat bezeichneten die russischen Behörden Oxxxymiron als einen ausländischen Agenten, der sich ausbreitet „extremistische Inhalte“.