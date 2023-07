Rapid verleidt Angreifer Druijf en Zwolle

Ferdy Druijf verlässt Fußball-Bundesligist SK Rapid Wien zumindest vorübergehend en kehrt in seine niederländische Heimat zurück. Nach Angaben der Hütteldorfer von Freitagabend wird der Offensivspieler and Eredivisie-Aufsteiger PEC Zwolle verliehen. Over de modaliteiten van de Leihgeschäfts wurde Stillschweigen vereinbart, de Leihe dürfte aber über ein Jahr gehen, laut Medienbericht soll es auch eine Kaufoption geben. Druijf bij Rapid noch één Vertrag tot 2025.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer hofft, dass der 25-jarige bei Zwolle Spielpraxis sammelt en schließt nicht aus, „dass wir uns in onem Jahr wiedersehen“.

