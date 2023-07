Rapid unterliegt im Berlin-Gastspiel Union met 0:3

Snelle hoed die Vorbereitung auf die nieuwe Seizoen met een 0:3 door Union Berlin abgeschlossen. Nach einer torlosen ersten Halfte erzielte der deutsche Champions-League-Teilnehmer voor 17.000 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei door Kevin Behrens (53., 74.) en Chelsea-Leihgabe David Fofana (56.) met Treffer. Rapid-Stürmer Guido Burgstaller heeft de strijd aangespannen en is voor de Cup-Auftakt am Sonntag bij de Wiener Regionalligisten Donaufeld fraglich.