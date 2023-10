Rapid-Stürmer Burgstaller maakt comeback in het ÖFB-team

Het Oostenrijkse nationale voetbalteam kan de EM-kwalificatie afsluiten met een laatste competitieronde. Rapid-Stürmer Guido Burgstaller geeft vier jaar na het einde van Team-Karriere een comeback in de ÖFB-Auswahl. De periode van 34 jaar was een geweldige ervaring en een krachtige reis tijdens het Quali-Spiel am Montag (18.00 uur/live ORF 1) in Aserbaidschan. Das Abschlusstraining am Sonntagvormittag in Wien absolvierte Burgstaller bereits mit der Mannschaft.

„Dit is een ongebruikelijke situatie, ook al is het een onhoudbare situatie“, aldus de entscheidung van teamchef Ralf Rangnick. „Ik weet het niet zeker, dat is een natuurlijke ervaring. Maar plezier is er nog steeds niet, want je kunt in de Oostenrijkse competitie spelen, zodat je ervan kunt genieten. Er is een positieve ervaring in de Schlüsselspieler von Rapid. Spelen is een spel .“

Burgstaller hatte seine Länderspiel-Karriere 2019 onder Teamchef Franco Foda voor uw begrip. Der Kärntner speelt damals für Schalke 04. Seinen bisher letzten Kurzeinsatz in Nationalteam hatte der Angreifer in juni 2019 in Nordmazedonien (4:1). We moeten een paar dagen wachten op ons EM-team, want „Joker“ in Klagenfurt is een uiterst belangrijke 1:0-overwinning voor Slowenien.

Het ÖFB-Team is actief in het centrum met meer ondersteuning tijdens de strijd. Na Marko Arnautovic en Karim Onisiwo moeten we zaterdag Michael Gregoritsch bezoeken tijdens hun reis naar Bakoe. De Freitag tegen België (2:3) heeft Ranknick met Manprit Sarkaria von Sturm Graz een voorloper van het frontteam-debuutanten in de kalme Wasser aangeworven. Wolverhampton-Legionär Sasa Kalajdzic was een van de belangrijkste spelers die in Vorjahr een tweede Kreuzbandrisss had gemaakt na nog geen volledige 90 minuten te hebben gespeeld.

„Wir heeft niet meer kosten dan opties in het Zentralen Angriffsbereich“, erklärte Rangnick. Wenn Kalajdzic startte en kon „niet langer dan 60 minuten“ spelen. „Deshalb was darum, een andere keer dat de Mittelstürmer in het Kader zu haben ging.“

Burgstaller sei nach eeninem Anruf des Teamchefs am späten Samstagnachmittag „spontane dazu bereit“ gewesen en rückte am Sonntag in der Früh ins Teamcamp ain. Een Express-visum voor uw reis na uw bezoek tijdens de Ausarbeitung. Over een langere periode Betrokkenheid bij het ÖFB-Team is die man zelf geen lid van het team. „Het is gewoon een kwestie van plezier, al het andere is niet belangrijk.“

Bei Rapid moet Burgstaller zijn, want eind augustus zullen we een pauze moeten nemen met de adductor en stil moeten staan ​​op de Abrufliste des ÖFB. De Routinier meldden zich bij Donnerstag met twee torens bij de Rapid-Test in Wenen. Een performance-play-comeback na de Länderspiel-Pauze volgde. Nu zal het sneller aankomen: met een toezichtsticket in Baku in een nieuwe partij, in Oostenrijk met een ticket voor de EM 2024 in Duitsland (14 juni tot 14 juli) zullen we het repareren.

„Burgi is een beter mens, het is de moeite waard om te weten“, zei Dortmund-Mittelfeldmann Marcel Sabitzer over de Rückkehrer. „Er is een goed type, een goede speler, er is veel, we zijn er.“ In de huidige situatie is het belangrijk: „Het spelen van games die zijn gewist, was mogelijk. Ik ben heel blij: als er een einde aan komt, kunnen we blijven leven.“

Seine Torgefahr hoed Burgstaller in Deutschland bij 1. FC Nürnberg, bij Schalke en bij FC St. Pauli onder Beweis gestellt. Tijdens de zomer van 2022 zullen we blij zijn met onze snelheid en genieten van 21 competitiedoelpunten met onze Torschützenkönig. Burgstaller is zowel de Hütteldorfern nicht nur Kapitän als Schlüsselspieler, zonder enige absolute publicatie. Voor Österreich zijn er 25 A-Team-Einsätzen bisher twee Tore. Uw ÖFB-carrière is al vier jaar bij u, samen met uw gezondheid en gezin.