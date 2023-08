Vivek Ramaswamy rappt „Lose Yourself“

Nach seinem „fairen Gespräch“ mit der Gouverneurin von Iowa, Kim Reynolds, am Samstagmorgen ging der republikanische Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy zu einer Menge Anhänger, um sein Alter Ego „Da Vek“ zu enthüllen, während er zu Eminems „Lose Yourself“ rappte.

Alles begann, als Reynolds Ramaswamy fragte, was sein Lieblingslied sei, worauf Ramaswamy mit „Lose Yourself“ antwortete. Reynolds kannte das Lied nicht.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat und Geschäftsmann Vivek Ramaswamy rappt am Ende eines Fair-Side-Chats mit der Gouverneurin von Iowa, Kim Reynolds. | Jeff Roberson/AP Foto

Keine fünf Minuten später ertönte das Lied über die Lautsprecher und Ramaswamy begann, dazu zu rappen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ramaswamy zu dem Lied rappt. Während seines Studiums in Harvard war Ramaswamy Stammgast bei Open-Mic-Abenden, wo er oft „Lose Yourself“ rappte.

DeSantis wird von Demonstranten verfolgt

Für Präsidentschaftskandidaten auf der Messe ist es ein Ritual, das Schweinefleischzelt zu besuchen, um Schweinekoteletts zu wenden. Doch am Samstag, als der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, an der Reihe war, wurde er mit lauten „Wir lieben Trump“-Rufen begrüßt. Gleichzeitig wehte oben am Himmel ein Banner mit der Aufschrift „Sei sympathisch, Ron!“

Ein Flugzeug fliegt über die Iowa State Fair und zieht ein Banner mit der Aufschrift „Sei sympathisch, Ron!“ hoch. am Samstag, 12. August. | Jeff Roberson/AP Foto

DeSantis ignorierte die Trump-Anhänger im Schweinefleischzelt. Aber sie sangen weiter. Und als es nicht gerade Trump-Anhänger waren, die DeSantis trollten, musste er sich mit Demonstranten auf der linken Seite auseinandersetzen.

Früher an diesem Tag, als DeSantis‘ „faires Gespräch“ mit Reynolds begann, begannen die Demonstranten in der Menge zu pfeifen und Kuhglocken zu läuten, um DeSantis‘ Rede zu unterbrechen.

Ein paar Minuten später griff Reynolds ans Mikrofon, um den Demonstranten mitzuteilen, dass ihr Verhalten nicht „Iowa nett“ sei.

Nach einer kurzen Auseinandersetzung zwischen den Demonstranten und einem DeSantis-Anhänger wurden die Demonstranten von den Strafverfolgungsbehörden aus der Veranstaltung geworfen.

Pence wird gefragt, ob er am 6. Januar Hochverrat begangen hat

Am ersten Messetag wurde der ehemalige Vizepräsident Mike Pence mit einer schwierigen Frage konfrontiert, der er sich gerne stellen wollte: „Warum haben Sie am 6. Januar Hochverrat begangen?“

In der Frage eines Demokraten ging es um die Schwierigkeiten, die Pence mit der Basis der Republikaner hatte, die über seine Weigerung, die Wahlergebnisse von 2020 zu kippen, wütend waren. Aber Pence hat sich an seinem Handeln an diesem Tag orientiert und einen Kontrast zum ehemaligen Präsidenten Donald Trump gezogen.

„Es gibt fast keine Idee, die unamerikanischer ist als die Vorstellung, dass jeder den amerikanischen Präsidenten wählen könnte“, sagte Pence. „Die amerikanische Präsidentschaft gehört dem amerikanischen Volk.“

Dennoch ist dies die Messe, und das Thema ist nicht nur schwer. Als Pence einen Tag später über den Jahrmarkt ging, traf er wieder auf Chippy, die Kuh.

Der ehemalige Vizepräsident erzählte von der Begegnung mit der Kuh, als er Anfang des Jahres Wahlkampf in Iowa machte, und begrüßte ihn dann, als er das Vieh inspizierte.

Trump kauft Lebensmittel im Wert von 20.000 Dollar

Der ehemalige Präsident Donald Trump überschattete am Samstag die Anwesenheit der anderen Kandidaten auf der Messe, als sein Flugzeug über das Messegelände flog und Scharen von Anhängern darauf warteten, einen Blick auf ihn auf der Messe zu erhaschen.

Trump verbrachte nur etwa eine Stunde auf der Messe. Doch innerhalb dieser Stunde gab der ehemalige Präsident 20.000 US-Dollar für Essen aus – 10.000 US-Dollar wurden an die Messebesucher im Schweinefleischzelt gespendet, die anderen 10.000 US-Dollar gab er in der Bar Steer N‘ Stein aus, wo er eine Veranstaltung abhielt.

DeSantis fährt Autoscooter, Haley spielt Skeeball

Wenn die Messe eine Gelegenheit für Präsidentschaftskandidaten ist, zu zeigen, wie normal und genau wie Sie sind, dann war Nikki Haley dabei.

Die ehemalige Botschafterin bei den Vereinten Nationen war eine der wenigen Kandidaten, die am Samstag herumlief und faire Spiele spielte, zusammen mit ihrem Sohn Nalin Haley und Sen. Joni Ernst (R-Iowa).

Obwohl keine Corndogs gegessen wurden, spielte Haley Skeeball und Basketball und gewann das Wasserpistolen-Ballonspiel. Ernst gewann im Skeeball und Nalin gewann im Basketball.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, fährt am Samstag, den 12. August, mit seiner Tochter Madison einen Autoscooter auf der Iowa State Fair in Des Moines. | Jeff Roberson/AP Foto

„Für (Kandidaten) ist es viel besser, persönlich vorbeizukommen und so, weil man dann tatsächlich mit ihm sprechen und ihnen Fragen und ähnliches stellen kann“, sagte John Hathaway aus Ames, Iowa. „Und es scheint ihnen auch besser zu gehen. Es liegt auf der Hand, dass sie zur (Iowa State Fair) kommen sollten.“

Die Menge brach in Jubel aus, als Haleys Ballon platzte und signalisierte, dass sie das Spiel gewonnen hatte.

Für andere Teilnehmer waren Autoscooter ein Gewinn. DeSantis, seine Frau Casey und seine drei Kinder fuhren sie am Samstag. Ramaswamy wurde am Vortag mit seinem Sohn beim Autoscooterfahren gesehen.