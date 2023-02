Ransomware-Hacking-Kampagne zielt auf Europa und Nordamerika ab, warnt Italien – POLITICO

Die italienische Nationale Agentur für Cybersicherheit (ACN) warnte am Sonntag vor einer groß angelegten Kampagne zur Verbreitung von Ransomware auf Tausenden von Computerservern in ganz Europa und Nordamerika.

Frankreich, Finnland und Italien seien derzeit die am stärksten betroffenen Länder in Europa, während die USA und Kanada auch eine hohe Anzahl von Zielen haben, warnte ACN laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.

Der Angriff zielt auf Schwachstellen in der VMware ESXi-Technologie ab, die zuvor entdeckt wurden, aber viele Unternehmen immer noch anfällig für das Eindringen von Hackern machen.

„Diese Art von Servern wurde in der Vergangenheit aufgrund ihrer Verwundbarkeit von Hackern angegriffen“, so ACN. „Allerdings wurde diese Schwachstelle des Servers nicht vollständig behoben, was Hackern Tür und Tor für neue Angriffe offen ließ.“

Frankreich war laut ANSA das erste Land, das den Angriff entdeckte.

Die französische Cybersicherheitsbehörde ANSSI hat am Freitag eine Warnung veröffentlicht, um Organisationen zu warnen, die Schwachstelle zu beheben.

Es wird geschätzt, dass Tausende von Computerservern auf der ganzen Welt kompromittiert wurden, und laut Analysten wird die Zahl wahrscheinlich zunehmen. Experten warnen Organisationen davor, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass sie von ihren Systemen ausgeschlossen werden.