Ranking der Friends Thanksgiving-Episoden von den schlechtesten bis zu den besten

Von Joeys Fleischschwitzen bis zu einem urkomischen Gastauftritt von Brad Pitt, dieser hat es in sich. Aber wir überholen uns. „The One With the Rumor“ beginnt damit, dass Monica erklärt, dass sie keinen Truthahn kochen wird, da die Hälfte der Bande ihn nicht will. Joey, der darüber unglücklich ist, ändert Monicas Meinung, indem er verspricht, den gesamten Vogel selbst zu beenden.

Unterdessen gesellt sich Will (Pitt), der Schulkamerad von Monica, Ross und Rachel, zu ihnen. Will ist jedoch verärgert, als er erfährt, dass Rachel anwesend ist, da sie in der High School nicht sehr nett zu ihm war. Während des Essens enthüllt Will, dass er und Ross im Club „I Hate Rachel“ waren und ein Gerücht verbreiteten, dass sie intersexuell sei. (Anmerkung: Dieser Teil der Handlung ist nicht gut gealtert.) Bevor Rachel völlig empört werden kann, erinnert Monica ihren Kumpel daran, dass sie ein Gerücht über Ross und den 50-jährigen Bibliothekar in Umlauf gebracht hat – was laut Ross kein Gerücht war ‚ Geständnis.

Abgesehen von problematischen Witzen war die Dynamik zwischen dem damals verheirateten Pitt und Aniston sehr lustig.