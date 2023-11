Ranking: De Top 20 Meisterwarteten Anime des Years 2024

Vóór het jaar 2024 willen we graag meer weten over de nieuwe Anime-titel, maar hoeveel van onze fans zijn mijn fans? Wij leven met onze Ranking in Antwerpen!

Fans zijn verontwaardigd

Op de Website Ranker zal tijdens het stemproces een Live Voting plaatsvinden, waarmee je de Anime Titel kunt vinden die fans gedurende het jaar 2024 zullen ervaren. De Zwischenergebnis van 29 november 2023 om 14.30 uur. Je bent hierbij aanwezig artikel.

Hieronder vindt u de Top 20 van de meest populaire anime van het jaar 2024 en de toevoeging van de functies van »TenSura« en »Mushoku Tensei«, evenals de anime-aanpassing van »Solo Leveling«. Auch der Veröffentlichung des Romance-Anime »A Sign of Affection« heeft veel fans opgeleverd.

Was stop ihr von den Platzierungen? Wat vindt u van de status van de ranglijst? Wil je in 2024 nog een Anime zien? Schreibt es in de commentaren!

Meer over het thema:

RANGSTELLING

20. Bucchigiri?!



19. Geluid! Eufonium Staffel 3



18. De ongrijpbare samoerai



17. Ontspannen kamp Staffel 3



16. Een toestand die liefde heet



15. Karakter van het laagste niveau Tomozaki Staffel 2



14. Missie: Yozakura-familie



13. Heerlijk in Dungeon



12. Een teken van genegenheid



11.De heks en het beest



10. Haikyu!! Film: Slag om de vuilnisbelt



9.Black Butler: Openbare schoolboog



8. Kruid en Wolf (2024)



7.Kaiju nr. 8



6. Klaslokaal van de Elite Staffel 3



5. KonoSuba: Gods zegen voor deze prachtige wereld! Afgestudeerd 3



4. Blauwe exorcist Staffel 3



3. Mushoku Tensei: Werkloze reïncarnatieschaal 2 deel 2



2. Solo-nivellering



1. Die keer werd ik gereïncarneerd als een slijmschaal 3