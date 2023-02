Andy Walker gelooft dat Celtic de Schotse Premiership-titel zal veroveren, wat er ook gebeurt in de Viaplay Cup-finale van zondag tegen Rangers.

De ploeg van Ange Postecoglou heeft negen punten voorsprong op hun Old Firm-rivalen aan de top van de Schotse Premiership, die tot nu toe dit seizoen slechts één keer verloren hebben.

Bij een overwinning op Rangers in Hampden Park op zondag zouden ze de trofee behouden en het eerste deel van een binnenlandse treble veiligstellen.

De Ibrox-ploeg is ongeslagen onder Michael Beale, maar Walker gelooft dat zijn voormalige club favoriet is voor de wedstrijd van zondag omdat ze “betere spelers” hebben.

“Het wordt een geweldige wedstrijd”, zei de voormalige Celtic-spits.

“Het is altijd fascinerend en meeslepend als Celtic en Rangers samen gaan, vooral nu Michael Beale is binnengekomen en ik denk niet dat hij veel meer kan dan wat hij tot nu toe heeft gedaan.

Hoogtepunten van de Schotse Premiership-wedstrijd tussen Rangers en Celtic.



“Hij is ongeslagen en heeft slechts een paar punten laten liggen in de competitie en dat was tegen Celtic.

“Ik denk dat we dit weekend veel zullen leren. Ik denk dat het een spannende wedstrijd zal worden, maar ik denk dat Celtic favoriet is.

“Als je Celtic in hun beste vorm hebt en ze tegen Rangers in hun beste vorm zet, denk ik dat Celtic betere spelers heeft en ik denk dat ze zouden winnen.

“De wedstrijd op Ibrox was een geweldige wedstrijd. Celtic begon heel goed, maar de reactie van de Rangers was echt goed. Het kostte ze wat tijd om te beginnen, maar ik denk dat ik in Hampden met 50/50 (het publiek) niet Ik denk niet dat het Celtic helemaal van zijn stuk zal brengen.

“Ze zijn zo gewend om keer op keer trofeeën te winnen, en er zijn maar een paar Rangers-spelers die de ervaring hebben om de titel een paar jaar geleden te behalen. Het is opgezet om een ​​cracker te zijn, er zijn wedstrijdwinnaars op beide kanten.”

Celtic's enige competitienederlaag dit seizoen was in St Mirren



Celtic’s enige competitienederlaag dit seizoen was in St Mirren



“Wie wint, krijgt natuurlijk een beetje vaart, maar zelfs als Rangers wint, zie ik Celtic niet instorten. Ze hebben dit seizoen slechts één keer verloren van St Mirren.”

“Hun reactie was een beetje zoals Michael Beale die binnenkwam (bij Rangers), ze zijn sindsdien ongeslagen.

“Er is een almachtige ineenstorting van Celtic voor nodig om deze landstitel af te staan.

“Wie dit zondag ook wint, er zal maar één team zijn dat de treble kan halen. Ik denk dat dat het een boeiende wedstrijd gaat maken.”

