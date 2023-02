Rangers staan ​​Celtic in de weg om de Schotse League Cup-titel te behouden terwijl Michael Beale zijn eerste trofee als manager probeert binnen te halen.

De rivalen van Glasgow hebben elkaar niet meer ontmoet in een Hampden-finale sinds december 2019, toen Celtic de trofee in de wacht sleepte met een controversiële 1-0 overwinning.

Voormalig Hoops-vleugelverdediger Jeremie Frimpong sprak de woorden “oh mijn dagen” uit na de wedstrijd waarin hij werd weggestuurd wegens het weggeven van een strafschop die werd gemist door Rangers’ Alfredo Morelos – allemaal slechts enkele minuten nadat Christopher Jullien Celtic op voorsprong had gezet, ondanks dat hij leek te spelen. een werf buitenspel zijn.

De Schotse kampioenen wonnen het toernooi vorig seizoen opnieuw, terwijl Rangers de League Cup sinds 2011 niet meer hebben gewonnen.

Steven Davis, die dit seizoen uitgeschakeld is met een knieblessure, scoorde die dag de opener met Nikica Jelvic die een winnaar van de verlenging pakte om Joe Ledley’s gelijkmaker voor de Hoops uit te sluiten.

Hier bekijken we enkele van de belangrijkste gespreksonderwerpen voorafgaand aan de langverwachte confrontatie van dit weekend…

Het seizoen tot nu toe

Celtic is misschien wel de dominante kracht in de Schotse Premiership met een indrukwekkende voorsprong van negen punten, maar we weten allemaal dat de vorm uit het raam kan vallen als het gaat om een ​​Old Firm-botsing.

Met beide partijen ongeslagen sinds de WK-pauze, heeft deze clash alles in zich voor een pulserende wedstrijd die tot strafschoppen zou kunnen leiden.

De ploeg van Ange Postecoglou blies Rangers omver in de eerste Old Firm van het seizoen en won met 4-0, maar had een laat doelpunt van Kyogo Furuhashi nodig om een ​​2-2 gelijkspel in Ibrox in januari veilig te stellen.

De Hoops verdienen alle lof voor hun thuisrecord dit seizoen, maar Rangers hebben wel de kwaliteit om hen pijn te doen in Hampden Park.

Hebben Rangers de overwinning meer nodig?

Beale heeft toegegeven dat de kansen dat Rangers dit seizoen de Schotse Premiership winnen klein zijn vanwege de “uitmuntende” vorm van Celtic.

Rangers zijn ongeslagen in 14 wedstrijden sinds Beale de leiding nam, met hun 2-2 gelijkspel tegen Celtic in januari de enige verloren punten van zijn ambtstermijn.

Maar ondanks die indrukwekkende vorm zijn ze er niet in geslaagd het gat van negen punten naar de kant van Postecoglou te dichten, met de huidige kampioenen op 19 wedstrijden ongeslagen.

De Rangers-fans genieten van deze ongeslagen reeks, maar het zijn de trofeeën die ze willen en zondag is de perfecte gelegenheid om dat waar te maken.

Als Beale zijn eerste prijs als manager binnenhaalt, zou dat als een katalysator kunnen werken om hen ook dichter bij hun stadsrivalen in de competitie te zien komen.

De eerste stap van een Keltische treble?

Postecoglou won een binnenlandse dubbel in zijn eerste seizoen bij Celtic





Postecoglou en de Celtic-spelers hebben de League Cup-overwinning van vorig seizoen op Hibs vaak gezien als een moment waarop ze lieten zien dat hun aanvallende speelstijl werkte.

Ze zorgden vervolgens voor een binnenlandse dubbel, waarbij de manager nog steeds geïrriteerd was door hun nederlaag in de halve finale van de Schotse beker tegen Rangers.

Met Celtic al negen punten voorsprong in de titelrace, zou het veiligstellen van de overwinning op hun Old Firm-rivalen op zondag een belangrijke stap zijn in de richting van het behalen van de treble-droom van dit seizoen.

De baas van Parkhead heeft tot nu toe echter geweigerd om te praten over een schoonmaakbeurt in huis en zei: “Je moet er een winnen voordat je er zelfs maar aan denkt om er twee of drie te winnen.

“Dat spul hebben we momenteel totaal niet in de hand. Het enige wat we kunnen doen is ons goed voorbereiden en klaar zijn voor een grote wedstrijd op zondag en proberen een trofee te winnen.”

Zal Tillman terugkeren voor Rangers?

Malik Tillman herstelt van een hamstringblessure





Malik Tillman heeft indruk gemaakt voor Rangers onder Beale, waarbij de manager erop gebrand was om de Bayern München-speler vast te leggen voor een permanent contract.

De middenvelder scoorde dit seizoen zeven doelpunten, onder meer in de overwinningen op Hearts en Ross County voordat hij de weekendtrip naar Livingston miste met een hamstringblessure.

Collega-middenvelders John Lundstram en Ryan Jack ontbraken ook in de Tony Macaroni Arena, maar de manager zal het trio alle kans geven om te bewijzen dat ze fit zijn voor de finale van zondag.

“Als we een of twee toevoegingen terugkrijgen, is dat een bonus”, zei hij.

“Alleen als ik dacht dat ze er doorheen zouden komen (wanneer gevraagd werd naar gokken op spelers). Het is een finale en ik denk dat we in een fantasiewereld leven als we denken dat spelers elke week in een fantastische fysieke conditie aan de slag gaan. Het is een finale tegen een grote rivaal, dus ik heb er 100 procent vertrouwen in dat een of twee zich rond vrijdag of zaterdag fit zullen verklaren.

“Of ze 100 procent fit zijn, daar zal ik een keuze op moeten maken. Daarvoor bouw je een selectie op.”

Zou Kyogo weer de Hampden-held van Celtic kunnen zijn?

Een Kyogo-dubbel stelde vorig seizoen de League Cup veilig voor Celtic





Kyogo kreeg een schouderklop in de Scottish Cup en begon op de bank voor de 4-0 overwinning van zaterdag op Aberdeen, ondanks dat Postecoglou volhield dat hij “goed was om te gaan”.

De Japanse aanvaller was ook een twijfelgeval over een blessure voorafgaand aan de League Cup-finale van vorig seizoen, maar hij leverde een man-van-de-wedstrijdprestatie om Postecoglou’s eerste trofee als Celtic-manager veilig te stellen.

Hyeon-gyu Oh maakte zijn eerste Keltische start in de overwinning op Aberdeen





Hij scoorde tweemaal toen Celtic van een achterstand kwam en met 2-1 won van Hibs.

Celtic heeft wel opties voorin. Hyeon-Gyu Oh maakte zijn start op zaterdag terwijl hij aan zijn wedstrijdfitness werkt en Daizen Maeda kan ook in die rol van centrumspits stappen.

