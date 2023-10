Sky Sportnachrichten geht davon aus, dass die Rangers innerhalb der nächsten 24 Stunden entweder Philippe Clement oder Kevin Muscat zu ihrem neuen Manager ernennen werden.

Nach ausführlichen Interviews mit mehreren Kandidaten in dieser Woche haben CEO James Bisgrove und Chairman John Bennett abschließende Gespräche mit den beiden Kandidaten geführt und sind dabei, einen Wunschkandidaten festzulegen.

Entweder Clement oder Muscat werden Michael Beale ersetzen, nur zwei Wochen nachdem der 43-Jährige nach einer Niederlage in der dritten Liga in sieben Spielen entlassen wurde, als Aberdeen bei Ibrox mit 3:1 gewann.

Der Vorsitzende der Rangers, John Bennett (links), und CEO James Bisgrove (rechts), stehen kurz vor der Ernennung eines neuen Managers





Steven Davis wurde als Interimstrainer eingesetzt und nach der Niederlage gegen Aris Limassol im Europapokal führte er die Mannschaft zu einem 3:0-Sieg über das zuvor ungeschlagene St. Mirren, womit die Rangers in der schottischen Premier League Zweiter wurden – sieben Punkte hinter Celtic.

Der neue Trainer wird seine Mannschaft am Montag im Rangers Training Center treffen und sich dann auf sein erstes Spiel auf der Ibrox-Unterstandsbank vorbereiten, wenn die Rangers am kommenden Samstag Hibernian empfangen.

Der ehemalige Cheftrainer von Club Brügge, Genk und Monaco, Clement, gewann vor einer kurzen Zeit bei Monaco drei aufeinanderfolgende belgische Pro-League-Titel und ist jetzt ein Free Agent – ​​wurde aber mit anderen Jobs in Verbindung gebracht.

Clement wurde auch mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht





Muscat – der 2003 als Spieler bei Ibrox das nationale Triple gewann – hat auch als Trainer beeindruckt, indem er als Trainer von Melbourne Victory den A-League-Titel gewann und beim aktuellen Verein Yokohama F. Marinos den J-League-Titel holte.

Die Rangers haben im Rahmen der Nachfolgeplanung des Klubs eine seit Monaten bestehende umfangreiche Auswahlliste gekürzt, während sie sich auf die Ernennung des 19. ständigen Trainers in der Klubgeschichte vorbereiten.

Muscat hat als Trainer in Australien und beim aktuellen Verein Yokohama F. Marinos den Meistertitel gewonnen





Die jüngste Ernennung wird der vierte Trainer der Rangers innerhalb von zwei Jahren sein, nach Steven Gerrards Wechsel zu Aston Villa im Jahr 2021 und den anschließenden Entlassungen von Giovanni van Bronckhorst und dann Beale.

Boyd: Die Rangers brauchen jetzt einen neuen Manager

Kris Boyd und Chris Sutton sprechen über den Sieg der Rangers über St. Mirren unter Interimstrainer Steven Davis und die Notwendigkeit, bei der Ernennung eines neuen Managers schnell vorzugehen



Nach dem 3:0-Sieg der Rangers in St. Mirren vor der Länderspielpause sagte der ehemalige Gers-Stürmer Kris Boyd auf Sky Sports:

„Die Rangers brauchen jetzt jemanden. Ja, es gab eine Reaktion gegen St. Mirren, aber jetzt gibt es eine zweiwöchige Pause und die Rangers müssen so schnell wie möglich jemanden holen, der ihnen Zeit gibt, mit den Spielern zu arbeiten.“

„Steven Davis wird nicht der Manager des Fußballvereins sein, aber die Rangers müssen jemanden in diesem Umfeld finden, in dem es kein Problem ist, wenn der nächste Manager hereinkommt und sie ausscheidet.“ ganz Wieder wird geräumt und es gibt niemanden mehr im Verein, der einfach in eine Rolle schlüpfen kann.

„Es wurde Steven Davis aufgedrängt, es kann schwierig sein, einfach da hineingeworfen zu werden. Die Rangers müssen jemanden haben, der der Mann des Vereins im nächsten Managementteam ist, um das bei Bedarf tun zu können.“

„Es wird keine leichte Aufgabe für Sie sein. Ich sehe dort nicht viele wertvolle Spieler, die man wechseln könnte, um etwas Geld zurückzugewinnen, um zu versuchen, eigene Spieler zu bekommen.“

Beales Regierungszeit ist die drittkürzeste aller Zeiten Von den ständigen Rangers-Managern hatten nur Pedro Caixinha und Paul Le Guen eine kürzere Amtszeit im Verein

„Sie suchen jemanden, der das Schiff stabilisiert, gleichzeitig aber auch mit der Verbesserung beginnen muss.

„Ich denke immer, sobald ein Verein seinen Manager ernennt, sollte er nach dem nächsten suchen.“

„Wenn die Ergebnisse nicht gut laufen, verlieren Sie Ihren Manager, und wenn die Ergebnisse gut laufen, verlieren Sie Ihren Manager an einen größeren Verein. Das liegt einfach in der Natur des Fußballs.“

„Man sollte immer für die Zukunft planen.“

Die nächsten fünf Spiele der Rangers

21. Oktober: Hibernisch (h), Scottish Premiership, Anstoß 15:00 Uhr

26. Oktober: Sparta Prag (a), Europa League, Anstoß 17.45 Uhr

29. Oktober: Herzen (h), Scottish Premiership, Anstoß 15:00 Uhr

1. November: Dundee (a), Scottish Premiership, Anstoß 19:45 Uhr

5. November: Herzen (n), Ligapokal-Halbfinale, 15 Uhr

