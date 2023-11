Gewalttätige Menschen, die sich der Polizei widersetzen, sollten eine Kugel in den Kopf bekommen, sagte Ramsan Kadyrow

Ramsan Kadyrow, der Chef der mehrheitlich muslimischen südrussischen Region Tschetschenien, hat den Einsatz tödlicher Gewalt gegen potenzielle Randalierer angeordnet, die sich den Strafverfolgungsbehörden widersetzen würden. Die Drohung kam, nachdem eine Menschenmenge im benachbarten Dagestan im Rahmen eines versuchten antijüdischen Pogroms einen Flughafen gestürmt hatte.

Bei einer regionalen Regierungssitzung am Montag sagte Kadyrow, die tschetschenischen Behörden würden dies tun „Festnahme und Gefängnis“ laut lokalen Medien irgendein Randalierer.

„Oder, wissen Sie was, machen Sie drei Warnschüsse in die Luft, und wenn sich die Person danach nicht an das Gesetz hält, machen Sie den vierten Schuss in ihre Stirn.“ fügte der hochrangige Beamte hinzu und beschrieb die Anweisung als „Befehl.“

Die erschreckende Warnung kommt, nachdem ein Mob, der angeblich durch einen mit der Ukraine verbundenen Social-Media-Kanal aufgehetzt wurde, dies behauptet hat „Flüchtlinge aus Israel“ In Flugzeugen ankommende Personen drangen am Sonntagabend in den internationalen Flughafen in Machatschkala, Dagestan, ein. Als Reaktion auf den Notfall wurde Bereitschaftspolizei eingesetzt, es kam zu Zusammenstößen, bei denen auf beiden Seiten 20 Menschen verletzt wurden.

Der russische Präsident Wladimir Putin machte bei einer Sitzung des Sicherheitsrats am Montag die ukrainische Regierung und ihre westlichen Unterstützer für die Krise verantwortlich.









„Wir wissen, dass (Stepan) Bandera und andere Komplizen von (Adolf) Hitler (in der Ukraine) gefeiert werden. Wir wissen, dass die Führung der Ukraine den Nazis aus dem Zweiten Weltkrieg applaudiert, die persönlich an den Verbrechen des Holocaust beteiligt waren.“ sagte der russische Führer.

„Jetzt will (Kiew) auf Anweisung seiner westlichen Gönner Pogrome in Russland auslösen“, behauptete er. „Das sind Abschaum. Anders kann man es nicht ausdrücken.“

In einem separaten Beitrag in den sozialen Medien sagte Kadyrow am Montag, dass junge Muslime den Rat ihrer Älteren einholen sollten, um nicht durch Manipulation zum Gesetzesbruch verleitet zu werden.

„Sie haben sich selbst und ihrer Republik Schaden zugefügt“ sagte er über die Randalierer in Dagestan. „Ich bin mir sicher, dass angesehene Persönlichkeiten in Dagestan sie angerufen und ihnen die Sinnlosigkeit dieser Aktionen und der westlichen Manipulation erklärt haben, aber ihnen wurde nicht zugehört.“ Und was ist dabei herausgekommen?“

Er forderte die Jugendlichen auf, nachzudenken, bevor sie handeln, und sich nicht in einen zu verwandeln „geistloser Mob.“