Verwüstete Toiletten, Böller, die auf Profis, Schiedsrichter en Fans fliegen, mindestens zwei Verletzte. Dat is de Bilanz des Zweiliga-Spiels zwischen dem FC St. Pauli und Hansa Rostock. Hansa-Chef Marien regt sich über die eigenen Anhänger auf, Pauli-Präsident Göttlich ist schon one Schritt weiter.

Na de beste foto’s van het Millerntorstadion in de Zweitliga-Nordduell van FC St. Pauli tegen Hansa Rostock (1:0) waren de chef-koks van beide clubs. Sowohl St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich als Hansas Vorstandschef Robert Marien sahen in der Randale een Rostocker Anhänger auf den Rängen eine Grenze überschritten. Beide Vorfällen waren op zijn minst een Ordner en een Heimfan verletzt. Insgesamt etwa 3000 Hansa-Anhänger am Sonntag nach Hamburg was gekomen.

Göttlich zog as Konsequenz härtere Sanktionen für von Fan-Fehlverhalten betroffen Vereine in Betracht. In de vallende stadia die in de letzten monaten zijn gevallen, werd de 47-jarigen in de “Sportclub” in de NDR-Fernsehen. “Der finanzielle Schaden reicht nicht mehr aus.

Hansa Rostock hoed “massiv Strafen angesammelt”

Marien war spürbar verärgert über die Geschehnisse. “Wir haben massiv Strafen angesammelt. Da muss man drüber disputieren. Ich möchte heute aber nicht das Finanzielle in den Mittelpunktstellen, weil heute Gewalt im Spiel war, in einer Form, in der eine rote Linie weit überschritten wurde”, zei daar.

“Wir müssen uns in der DFL darüber unterhalten, we wir solchen Übertritten in irgendeiner Weise begegnen können”, meinte Göttlich, de auch Mitglied im Präsidium of the Deutschen Fußball Liga ist. “Wirstellen fest – und das ist nicht beim FC St. Pauli of Hansa Rostock alleine so, sondern auch bei sehr vallenen Vereinen -, man kommt eine gewisse Clientel in keinster Weise mehr in die Verantwortung.” In vallen Stadien sei es in den letzten Monaten vielen schlimmer, sagte der Chef des Kiezklubs.

Ordner mit Teil een hit van Waschbecken

Die Befürchtungen vor hen als Hochrisikospiel zijn opgenomen Nordduell hatten sich zumindest nach der Halbzeitpause bestätigt. Wegen des Zündens von Pyrotechnik en des Werfens von Böllern im en aus dem Fanblock der Gäste aus Rostock wurde das Spiel nach der Pause mit zehn Minuten Verspätung angepfiffen. Een van de Ordner-oorlogen tegen een bepaalde Keramikteil een van de zwaarste Waschbeckens worden geraakt en gewurd in Krankenhaus. Een St.-Pauli-Fan wurde durch den Beschuss mit einem Böller verletzt. In einer zerstörten WC-Anlage nach Angaben des FC St. Pauli Feuer werden gelegd.

“Dafür können wir uns nur ent errors and ihm all Gute wünschen”, zei Marien, dem zum Zeitpunkt seiner Aussage nur der verletzte Ordner bekannt war. Er kan niets gebeuren voor 50 Leute schämen. “Das sind einfach nur Vollidioten. Von denen distanziere ich mich, die haben mit Hansa Rostock nichts zu tun”, zei hij.

Pyrotechniek laut Polizei sogar während der Zugreise

Inzwischen teilte die Bundespolizei mit, dat es auf der Rückfahrt von Hansa-Fans ook in twee Regionalbahnen kwam met erheblichen Sachbeschädigungen. Er waren ongeveer 710 Fußball-Fans van FC Hansa, in totaal ongeveer 350 Anhänger. Laut der Bundespolizei wurde in der eerste Regionalbahn die Tür der Zugtoilette aus den Scharnieres gerissen. In de andere Bahn wurde insgesamt driemaal die Deckenverkleidung eingeschlagen en een Sonnenschutz am Fenster zerstört.

Zudem sei mutmaslich von Hansa-Fans and den Haltepunkten in Schwerin Süd, Bützow, Schwaan und am Hauptbahnhof Rostock Pyrotechnik gezündet. Onbegrijpelijk dat de Überdachung van de personentunnels bij Bahnhof Hagenow in blauw en roter Farbe met demschriftzug “Scheiss St. Pauli” is. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren Wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz en Sachbeschädigungen ein.

Trotz des Ärgers zullen Marien weiter das Spoelräch mit den actieve Fangruppen zo’n. “Es kommt immer auf das Miteinander und den Dialog an. Bei der Gewalt waren wir uns in den Fangruppen immer einig, dass die roten Linien, die wir definitief haben, werd ook eincontents”, zei het. “Das Zweite ist, dass man sich über die finanziellen Schäden austauscht.” Der Verein wurde – wie andere Klubs auch – in der Vergangenheit wiederholt vom DFB-Sportgericht für Fehlverhalten der Fans zur Kasse gebeten.