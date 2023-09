Stürmer Randal Kolo Muani steht offenbar vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum französischen Serienmeister Paris Saint-Germain. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge einigten sich die Frankfurter knapp zwei Stunden vor Ende der Transferperiode in Frankreich mit PSG auf eine zufriedenstellende Ablösesumme für den 24-jährigen Stürmer. Laut Transferexperte Fabrizio Romano erhielt die SGE ein Paket von 90 Millionen Euro für den Vizeweltmeister. 75 Millionen Euro direkt, 15 weitere als Bonuszahlungen. Laut Himmel Und Bild die Ablösesumme liegt sogar fünf Millionen Euro höher. Den Berichten zufolge hat Kolo Muani bei PSG einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Wenige Stunden zuvor galt Medienberichten zufolge der Kolo-Muani-Transfer noch als geplatzt. Ein Grund war, dass Frankfurt nicht rechtzeitig einen Ersatz für den Mittelstürmer bekommen konnte. Einer der ersten Kandidaten war Hugo Ekitike, der im Gegenzug von PSG zur Eintracht hätte kommen sollen. Doch das Gesamtpaket aus Ablösesumme und Gehalt übertraf laut Medienberichten die Erwartungen des Bundesligisten deutlich.

Kolo Muani hatte kürzlich öffentlich auf einen Wechsel nach Paris gedrängt und sogar das Training seines Vereins geschwänzt, um den Deal durchzusetzen. Jetzt hat er wohl bekommen, was er will … und Frankfurt wird keinen Ersatz mehr bekommen. Zudem wurde mit Raffael Borré ein weiterer Offensivspieler an Werder Bremen abgegeben. Das Transferfenster in der Bundesliga ist seit 18 Uhr geschlossen. Ab sofort können nur Spieler ohne Vertrag verpflichtet werden.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Gegen Sofia war Kolo Muani nicht mehr dabei

Erst im vergangenen Sommer wechselte Kolo Muani ablösefrei vom Ligue-1-Klub FC Nantes in die Mainmetropole. Dort wurde er mit 26 Toren und 17 Assists in 50 Pflichtspielen auf Anhieb zu einer wichtigen Stütze der Mannschaft. In den ersten vier Pflichtspielen der neuen Saison stand er von Beginn an auf dem Platz und steuerte drei Tore bei. Im Playoff-Rückspiel der Conference League am Donnerstagabend gegen Levski Sofia (2:0) war er allerdings nicht mehr dabei.

Während seiner Zeit bei der SGE wurde Kolo Muani auch französischer Nationalspieler, reiste zur Weltmeisterschaft nach Katar und erreichte mit der „Équipe Tricolore“ das Finale, das gegen Argentinien im Elfmeterschießen verloren ging.