Ramiz Raja, Chef des Pakistan Cricket Board, kommentiert Streit um Asien-Pokal und Weltmeisterschaft mit Indien: „Fans wollen, dass wir reagieren“ | Cricket-Nachrichten

PCB-Vorsitzender Ramiz Raja hat wiederholt, dass Pakistan die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Indien boykottieren könnte, wenn die Pattsituation zwischen den beiden Cricket-Vorständen nicht gelöst wird, besteht jedoch darauf, dass die beiden Nationen wieder Gastgeber füreinander sein wollen.

Pakistan und Indien haben sich seit 2013 aufgrund angespannter politischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht mehr außerhalb eines White-Ball-Turniers getroffen, und es gibt jetzt einen Streit zwischen dem Pakistan Cricket Board und dem Board of Control for Cricket in India (BCCI). die Asienmeisterschaft 2023 und die Weltmeisterschaft 2023.

Pakistan soll den Asia Cup im kommenden September ausrichten, aber BCCI-Sekretär Jay Shah sagte, Indien werde nicht nach Pakistan reisen und forderte, dass das Turnier an einem neutralen Ort ausgetragen wird. Als Antwort sagte PCB-Chef Raja, wenn Indien sich zurückziehen oder es verschieben würde, würde Pakistan nicht an der 50-über-Weltmeisterschaft in Indien teilnehmen, die einen Monat später beginnt.

„Wir wollen nicht wirklich dorthin gehen, aber die Fans wollen nur, dass wir reagieren“, sagte Raja Sky Sports Cricket am Samstag. „Die Fans sind absolut verbittert wegen dem, was Indien in Bezug auf Indien-Pakistan erzählt hat.“

Bild:

Ramiz Raja (rechts), Vorsitzender des Pakistan Cricket Board, mit BCCI-Präsident Sourav Ganguly





Raja bezeichnete die Haltung der BCCI zum Asia Cup als „unfair“ und dass er sich der Verlegung des Turniers „absolut widersetzen“ würde.

„Ich denke, es gibt eine Regierungspolitik und ich habe keine Ahnung, ob sie kommen werden oder nicht“, sagte er. „Der Asia Cup würde den Fans sehr viel bedeuten, es ist ein Multi-Nationen-Turnier. Wir werden Widerstand leisten.“

Raja, ein ehemaliger pakistanischer Cricketspieler, sagte, er hoffe, wieder gegen Indien zu spielen, aber nur unter „gleichen Bedingungen“.

„Ich bin ganz für Indien-Pakistan-Wettbewerbe, das habe ich aktenkundig gesagt“, erklärte er. „Ich liebe die Fans absolut, und sie mögen uns auch – Pakistan ist zu einer Marke im internationalen Cricket geworden, die Spieler haben eine Fangemeinde in Indien, und ich weiß, dass Pakistan das am zweithäufigsten beobachtete Team in Indien nach Indien ist, also sie Interessieren Sie sich für unsere Entwicklung.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Die Morgenhighlights vom zweiten Tag des zweiten Tests zwischen Pakistan und England in Multan



„Wir wollen gehen und spielen, aber Tatsache ist, dass es zu gleichen Bedingungen sein muss. Sie können einem bestimmten Cricket-Brett nicht untergeordnet sein.

„Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Jahren ohne Indien überlebt.

Raja sagte auch, dass jede Serie in Pakistan oder Indien stattfinden müsste, da „neutrales Territorium die Sache nicht wirklich voranbringen würde“.

Pakistan empfängt derzeit England zum ersten Mal seit 17 Jahren in einer Testserie.