NASHUA, NH – Vivek Ramaswamy eskaliert seine Angriffe auf Nikki Haley wegen Israel.

Die erstmalige Kandidatin sagte, die ehemalige UN-Botschafterin und republikanische Vorwahlkonkurrentin sollte „von der Präsidentschaft ausgeschlossen werden“ und warf ihr vor, „persönliche Interessenkonflikte“ zu haben – ein offensichtlicher Hinweis auf ihre Geschäftsbeziehungen","Verknüpfung":{"Ziel":"NEU","Attribute":(),"URL":"https://www.thedailybeast.com/nikki-haleys-husband-major-michael-haley-tied-to-shadowy-defense-firm-allied-defense-llc","_Ausweis":"0000018b-2c2d-d26d-a3fb-fe3f46140008","_Typ":"33ac701a-72c1-316a-a3a5-13918cf384df"},"_Ausweis":"0000018b-2c2d-d26d-a3fb-fe3f46140009","_Typ":"02ec1f82-5e56-3b8c-af6e-6fc7c8772266"}“> offensichtlicher Hinweis auf ihre Geschäftsbeziehungen – und eine „falkenhafte neokonservative Vision, von der ich befürchte, dass sie uns zu anhaltenden Konflikten und Kriegen führen wird.“

„Nikki Haley hat Erfahrung in der Außenpolitik und das sieht man – auf ihrem Bankkonto in Höhe von 8 Millionen Dollar","Verknüpfung":{"Ziel":"NEU","Attribute":(),"URL":"https://www.forbes.com/sites/kavyagupta/2023/08/08/how-nikki-haley-built-an-8-million-fortune-and-helped-bail-out-her-parents/?sh =21dad7e27b4c","_Ausweis":"0000018b-2c2d-d26d-a3fb-fe3f4614000a","_Typ":"33ac701a-72c1-316a-a3a5-13918cf384df"},"_Ausweis":"0000018b-2c2d-d26d-a3fb-fe3f4614000b","_Typ":"02ec1f82-5e56-3b8c-af6e-6fc7c8772266"}“> 8 Millionen Dollar „, sagte Ramaswamy am Freitagabend vor einer GOP-Veranstaltung in New Hampshire, bei der er Reporter versammelte, während Haley mitten im Ballsaal mit Aktivisten sprach.

„Es ist krank. Vor allem, wenn es eine Biden-Verbrecherfamilie und das Weiße Haus gibt, das ihre Verbindungen und ihre Außenpolitik monetarisiert und unsere Außenpolitik verkauft hat. Wir müssen sie nicht durch eine republikanische Version desselben ersetzen“, sagte Ramaswamy. „Ich möchte keinen Präsidenten in der Nähe des Weißen Hauses haben, der bereit ist, uns in den Dritten Weltkrieg zu marschieren, wie (Haleys) Rhetorik nahelegt.“

Ramaswamy kritisierte Haley als Reaktion auf Kommentare, die sie früher am Tag abgegeben hatte und in denen sie die Ansichten der Unternehmerin zu Israel und der Außenpolitik mit denen der linksextremen „Truppe“ im Kongress gleichsetzte.

„Ramaswamy klingt nach der Truppe“, sagte Haley gegenüber Reportern, nachdem sie in der Landeshauptstadt die Vorwahlen eingereicht hatte. „Und es gibt keinen Platz für die Mannschaft oder Ramaswamy“ in Diskussionen über internationale Angelegenheiten. Haleys Kampagne reagierte nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar zu Ramaswamys Äußerungen.

Es ist die jüngste Salve in der langjährigen Fehde der Gegner über die Außenpolitik, die sich seit dem Angriff der Hamas auf Israel am vergangenen Wochenende verschärft hat. Und es kommt Tage, nachdem Ramaswamy von seinen Rivalen zurechtgewiesen wurde, weil er die Republikaner in einem Gespräch mit Tucker Carlson","Verknüpfung":{"Ziel":"NEU","Attribute":(),"URL":"https://x.com/VivekGRamaswamy/status/1711795179823280382?s=20","_Ausweis":"0000018b-2c2d-d26d-a3fb-fe3f4614000c","_Typ":"33ac701a-72c1-316a-a3a5-13918cf384df"},"_Ausweis":"0000018b-2c2d-d26d-a3fb-fe3f4614000d","_Typ":"02ec1f82-5e56-3b8c-af6e-6fc7c8772266"}“> Gespräch mit Tucker Carlson „selektive moralische Empörung“ über die Angriffe der Hamas zu zeigen. In seinem Interview mit Carlson behauptete er, dass einige, die sich für eine stärkere militärische Reaktion einsetzen, von Geld und „dem korrumpierenden Einfluss von Super-PACs“ angetrieben werden. Haley hat Israel diese Woche seine uneingeschränkte und unerschütterliche Unterstützung angeboten.

Während sich die republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen in den Stunden, nachdem Hamas-Kämpfer den tödlichsten Angriff auf das Land im Nahen Osten seit Jahrzehnten starteten, weitgehend auf die Unterstützung Israels konzentrierten, ist der Krieg in jüngster Zeit zu einem Reibungspunkt bei den Vorwahlen geworden.