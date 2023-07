"Ramadan" an der Don-Bosco-Berufsschule war ein voller Erfolg

Räumen Sie auf, was achtlos weggeworfen wurde. Ausgestattet mit Mülleimern, Zangen und Handschuhen machten sich Schüler der Don-Bosco-Berufsschule Würzburg daran, die unmittelbare Umgebung ihrer eigenen Schule „aufzuräumen“. In kleinen Gruppen gingen wir zum „Beutefang“. Unterstützt durch die Umweltstation der Stadt Würzburg begleiteten mehrere Fachklassen, Berufsvorbereitungsklassen und die Koordinierungsstelle Roven Schüler auf dem Weg zurück in die Schule.

“ Weiterlesen

"Ramadan" an der Don-Bosco-Berufsschule war ein voller Erfolg

gb02 De