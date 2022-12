Ram Gopal Varma leckt Schauspielerin Ashu Reddy die Zehen, Video geht viral

Ram Gopal Varma, auch bekannt als RGV, ist in den Nachrichten für seinen neuesten Tweet, in dem er auf dem Boden sitzend zu sehen ist und die Füße der Schauspielerin Ashu Reddy streichelt. Er teilte ein Foto aus einem Interview mit der Schauspielerin und postete später sogar das vollständige Video auf seinem YouTube-Kanal.

Am 6. Dezember postete RGV ein Bild auf Twitter, auf dem er die Füße der Schauspielerin Ashu Reddy küsst. Der Tweet lautete: „Wo ist das GEFÄHRLICHE Zeichen in ASHU REDDY. Vollständiges Video in 30 Minuten um 21:30 Uhr.‘ Ram Gopal Varma veröffentlichte dann das vollständige Video, in dem er von der Schauspielerin für seinen kommenden Regiefilm „DANGEROUS“ interviewt wurde.

Wo ist das GEFÄHRLICHE Zeichen in ASHU REDDY? Vollständiges Video in 30 Minuten um 21:30 Uhr pic.twitter.com/34lp6eHjC5– Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) 6. Dezember 2022

Das mutige Interview, das von Bigg Boss Beauty moderiert wurde, wurde viral, in dem RGV auf dem Boden sitzen konnte, während die Schauspielerin auf dem Sofa saß. Der erfahrene Regisseur enthüllte, dass er auf dem Boden saß, um alle daran zu erinnern, wie Frauen behandelt werden sollten, und das Video zeigt, dass der Regisseur nicht nur die Füße von Ashu Reddy küsste, sondern mit ihrer Erlaubnis auch an ihren Zehen lutschte.

Hier ist mein vollständiges Video mit dem GEFÄHRLICHEN ASHU REDDY … Auf eigene Gefahr ansehen https://t.co/MsOGO6uo54 – Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) 6. Dezember 2022

Internetnutzer nannten ihn „abscheulich“ und „ekelhaft“, weil er alles getan hatte, um für seinen Film zu werben. Für die Laien werden Apsara Rani und Naina Ganguly in The Dangerous unter der Regie von Ram Gopal Varma in den Hauptrollen zu sehen sein. Der Film basiert auf Homosexualität und die Hauptdarsteller werden die Rolle von Lesben spielen. Die Regie von RGV zeigt, wie das lesbische Paar gegen die Gesellschaft ankämpft, um ein glückliches Eheleben zu führen. Der Film soll am 9. Dezember in die Kinos kommen.

Abgesehen davon, dass er einige der erfolgreichen Filme ins Kino brachte, war er kürzlich an einem kontroversen Tweet beteiligt, als er sich in den Mordfall Shraddha Walkar verwickelte und sagte: „Anstatt in FRIEDEN zu ruhen, sollte sie als Geist zurückkommen und ihn schneiden in 70 Teile.“

Read|Ram Gopal Varma spricht über Ligers Versagen, sagt, Vijay Deverakondas „aggressive Reden“ hätten einen Boykott ausgelöst

In einem anderen Tweet twitterte der Regisseur: „Brutale Morde können nicht nur aus Angst vor dem Gesetz verhindert werden … Aber sie können definitiv gestoppt werden, wenn die Geister der Opfer von den Toten zurückkommen und ihre Mörder töten … Ich bitte Gott, dies zu berücksichtigen und tue das Notwendige.“